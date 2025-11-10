À 33 ans, l'ancien tricolore Virimi Vakatawa vers des débuts en Super Rugby ?

Cette information sonne comme un véritable retour aux sources pour Virimi Vakatawa, de retour sur les terrains dans son pays natal. L'ancienne star du XV de France et du Racing 92 s’entraîne avec la franchise des Fijian Drua depuis octobre.
Interdit de jouer en France pour des problèmes cardiaques, celui qui cumule tout de même 32 sélections avec le XV de France s'est trouvé contraint de quitter l’Hexagone pour poursuivre sa carrière de rugbyman.
Après une saison du côté des Bristol Bears en Angleterre, il y a deux saisons, le voilà de nouveau à l’entraînement avec la tunique des Fijian Drua.
N°7 du Top 10 des essais de 2016. Ici le premier essai de Vakatawa avec le XV de France lors du dernier tournoi des 6 Nations! pic.twitter.com/flTU2sAD6j— France Rugby (@FranceRugby) December 25, 2016
Vakatawa prêt à relancer sa carrière là où tout a commencé
Repéré très tôt par le Racing 92, Virimi Vakatawa a fait le choix de quitter les siens à seulement 17 ans pour tenter l’aventure sur le continent européen. Quinze ans plus tard, le voilà de retour ici, dans la province de Naitasiri, pour tenter de donner un nouveau souffle à sa carrière.
Pas une mince affaire, car malgré une participation lors d'un match de préparation face à Suva avec sa province natale en Skipper Cup, une compétition qui regroupe les huit meilleures provinces des îles, Vakatawa n’est toujours pas officiellement engagé avec la franchise des Fijian Drua.
"Pour l’instant, Virimi est sous contrat d’entraînement et s’entraîne avec les Drua pour encore quelques mois. Nous verrons donc comment cela se terminera", confie Mark Evans, le directeur général de la franchise Fijian Drua.
VIDÉO. Vakatawa n’a rien perdu de son rugby, mais se blesse pour ses débuts en Angleterre
Virimi Vakatawa éligible pour jouer avec les Fidji
Malgré sa trentaine de sélections avec le XV de France, cet emblème du rugby Fidjien pourrait enfin représenter son pays sur la scène internationale. Plus appelé par les Bleus depuis fin 2022, sa convocation avec les Flying Fijians est donc possible.
Voir cette publication sur Instagram
Possible, mais encore loin d’être une priorité pour Virimi Vakatawa, qui ne cache pas sa motivation tout en connaissant la difficulté du haut niveau. Au micro du média The Sun, il s’est montré plus que vigilant sur un possible retour au niveau international.
"Il y a beaucoup de concurrence. Je vais continuer à m’entraîner dur et on verra bien. Si je suis sélectionné, je serai prêt. Mais pour l’instant, je me concentre sur la prépa et les Drua", souligne Virimi Vakatawa.
Alors, au regard de ce qu’il est capable de faire sur les terrains, nul doute que cette convocation ne dépendra que de sa bonne remise en forme. Si ses problèmes de santé ne semblent pas le gêner, Virimi Vakatawa pourrait bien être de la partie pour le Mondial en Australie : affaire à suivre.
Mickey duc
Un vrai amoureux de son sport. J’espère qu’il fera malgré tout attention à sa santé !
Mais évidemment le revoir sur le terrain ferait rêver après tout ce qu il a donné
Yonolan
