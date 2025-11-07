33 ans, 32 sélections, 1 espoir de retour : Virimi Vakatawa s’accroche
Virimi Vakatawa rechausse les crampons aux Fidji ! Non, il n’a pas signé, mais il s’entraîne avec les Drua jusqu’à Noël. De quoi relancer la machine à rêves… @Fijian_Drua
Annoncé perdu pour le rugby après une pathologie cardiaque, Virimi Vakatawa retente sa chance. Actuellement en préparation avec les Drua, il laisse entrevoir un possible retour.

Entraînement avec les Drua : un retour en douceur

Depuis son départ prématuré du rugby français en 2022 à cause d’une pathologie cardiaque évolutive, on croyait la carrière de Virimi Vakatawa derrière lui. Mais à 33 ans, l’ex-centre du XV de France (32 sélections) n’a pas dit son dernier mot.

Actuellement aux Fidji, "V" s’entraîne avec la franchise des Fijian Drua dans le cadre d’un contrat court terme.

Le directeur général de la franchise, Mark Evans, a tenu à clarifier sa situation via fbcnews : "Virimi est avec nous dans le cadre d’une préparation de l’intersaison. Il s’entraîne jusqu’à Noël. Il a joué ce week-end et a même contracté une petite blessure." 

Une précision utile, alors que les rumeurs autour d’un retour officiel sur les terrains commençaient à enfler.

Aucune signature officielle (pour l’instant)

Certains médias avaient évoqué un potentiel engagement à plus long terme avec la franchise fidjienne, mais Evans a coupé court : "Non, ce que vous avancez n’est pas tout à fait exact. Pour le moment, Virimi est en contrat d’entraînement pour encore quelques mois. On verra ce que ça donnera."

Pas de signature donc, mais une fenêtre entrouverte, et c’est déjà beaucoup pour un joueur que l’on pensait perdu pour le rugby de haut niveau.

L’ancien joueur du Racing 92, qui a ébloui les terrains avec ses appuis magiques et sa vista avec France 7 puis le XV de France, n’a jamais caché son envie de rejouer. En rejoignant les Drua, il retrouve un environnement rugby intense, au cœur d’une île où ce sport est quasi sacré.

