Plombée par 14 absents, la Section Paloise peut-elle surprendre Montauban ?

Avec une infirmerie pleine, Pau se déplace sans certains cadres sur la pelouse de Montauban, attention, une déconvenue pourrait se payer cher au classement.

Pour cette 12e journée de Top 14, les jeunes Palois s’avancent sur les terres du promu Montauban, bon treizième du championnat, juste devant Perpignan. Cette vaillante équipe, dernier budget de l’élite, pourrait créer la surprise face au leader.

Si ce choc des extrêmes paraît déséquilibré au premier abord, les Palois se déplacent amputés de 14 éléments. Après sa quinzaine européenne, Pau sort avec deux défaites et surtout quatre joueurs indisponibles.

De quoi raviver les intentions des locaux ? Sans aucun doute. Ces derniers s’accrochent à cette place en Top 14, chèrement gagnée au terme d’un parcours exceptionnel en phase finale de Pro D2 la saison dernière. Et si c’était la surprise de cette douzième journée ?

Grandidier, Laporte, Parrou et Capelli intègrent l'infirmerie de Pau

Ils ne garderont assurément pas un bon souvenir de ces deux rencontres de Champions Cup : les Palois, vaincus à deux reprises, notamment une fois devant le public du Hameau face à Northampton (27-35), étaient jusqu’alors sur une belle série en championnat.

Trois succès de suite, dont un sur la pelouse de Bordeaux par la plus petite des marges (33-34), notamment grâce à la performance de ses jeunes, comme Aaron Grandidier. L’ailier, fraîchement convoqué avec le XV de France, s’est ensuite illustré face à La Rochelle en marquant un essai.

Face à Bristol, ce dernier s’est blessé et figure encore absent du groupe pour le déplacement à Montauban ce week-end. Il n’est pas le seul, puisque Clément Laporte intègre l’infirmerie, tout comme Hugo Parrou et Mickaël Capelli.

Quatre absents de taille, qui cumulent près de 28 rencontres toutes compétitions confondues avec Pau, et qui s’ajoutent à une liste déjà bien longue.

Aucun retour de prévu dix joueurs toujours bléssés

À l’infirmerie, ils retrouveront des blessés de longue date, à l’image de Théo Attisogbe, opéré le 29 septembre, ainsi qu’Olivier Klemenczak et Tamu Manu. Luke Whitelock figure également parmi les absents en deuxième ligne, tout comme Mehdi Tilili, le jeune flanker de la Section.

Le talonneur argentin Julián Montoya est victime d’une lésion à la cuisse, tout comme Jack Maddocks, l’arrière de la Section. Enfin, les absences d’Émilien Gailleton, de Joe Simmonds et d’Alexandre Etchébéhère vont également affecter la ligne de trois-quarts béarnaise.

Montauban au complet avant la reception de Pau

Pour les locaux, la tendance est tout autre, car malgré les deux déconvenues, la quinzaine européenne fut enrichissante. Défaits face aux Ospreys et à Trévise, les coéquipiers de Fred Quercy entendent bien réaliser l’exploit samedi.

Pour cette réception, ils ne comptent que quatre absents dans leurs rangs. Si celle du pilier Lucio Sordoni semble la plus handicapante, Yvan Reilhac n’est plus apparu sous la tunique sapiacaine depuis la deuxième journée. Tomas Lezana s’est blessé face à Toulon il y a deux semaines ; son indisponibilité n’est pas encore connue.

Reste à savoir quand reprendra Vakhtang Jintcharadze, le polyvalent talonneur géorgien, absent des terrains depuis la finale de Pro D2 la saison dernière.