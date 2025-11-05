VIDEO. Du punch, du poids, du pied : Montauban frappe fort avec une recrue de 106kg façon Ngani Laumape

L’USM vient d’engager le Néo-Zélandais d’origine samoane, Gibson Popoali’i, jusqu’à la fin de la saison. Un joueur puissant et technique, qu’on vous présente en quelques lignes.

Montauban voulait de la puissance dans sa ligne arrière pour répondre davantage au défi physique imposé par les grosses équipes de Top 14 chaque week-end.

TRANSFERT. 1,80 m pour 110 kilos, la version argentine de Ma’a Nonu affole (déjà) les écuries du Top 14

Il a, selon nous, trouvé un profil idoine avec la signature du Néo-Zélandais d’origine samoane, Gibson Popoali’i.

Puissance, pied, skills

Lui ? C’est un centre de 28 ans qui était demi-professionnel jusqu’ici puisqu’il évoluait avec les Counties Manukau Steelers dans le championnat des provinces néo-zélandaises (NPC) depuis 2 ans.

Découvert sur le tard au pays des Kiwis, lui qui jouait encore en amateur en 2023, le 3/4 centre casqué a néanmoins explosé au niveau semi-professionnel cette saison, lors de laquelle il fut l’un des centres les plus efficaces du championnat avec 65 points inscrits dont 8 essais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bunnings Provincial Rugby (@bunningsnpc)

Joueur compact (1m78 pour 106kg), explosif, au centre de gravité très bas et doté de bons skills et d'appuis intéressants, son profil n’est pas sans rappeler ceux des anciens All Blacks Ngani Laumape ou Lifeimi Mafi.

En Nouvelle-Zélande, les observateurs ne tarissent pas d’éloge non plus au sujet de celui qui est capable de buter avec efficacité également. Et qui nous rappelle donc un joueur qu’on vous avait présenté sur le Rugbynistère, il y a quelques mois.

VIDÉO. 110 plombes, mulet et la vista de Finn Russell : on a trouvé le numéro 10 de rêve

Des qualités qui pourraient faire le plus grand bien à Montauban, souvent en difficulté au milieu du terrain depuis le début de la saison. Et qui sait, Popoali’i sera peut-être bientôt l’une des attractions du Top 14, où il devrait rencontrer l’une de ses idoles, Ma’a Nonu…