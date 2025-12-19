Six semaines d’arrêt et un timing cruel pour le XV de France avant le Tournoi 6 Nations

Mauvaise nouvelle pour les Bleus. Blessé avec Toulon face à Bath, Jean-Baptiste Gros est incertain pour le début du Tournoi des 6 Nations.

C’est une nouvelle qui tombe (très) mal. Selon Midi Olympique, Jean-Baptiste Gros s’est sérieusement blessé et reste incertain pour le début du Tournoi des 6 Nations. Touché lors de la victoire de Toulon face à Bath en Champions Cup, le pilier gauche du XV de France est engagé dans une course contre la montre. Une absence qui pourrait peser lourd, tant il s’est imposé comme un cadre chez les Bleus.

Six semaines d’arrêt annoncées

Présent face à la presse avant le déplacement du RCT à Bordeaux, Pierre Mignoni a confié que Jean-Baptiste Gros figurait parmi les absents. « Jean-Baptiste s’est blessé au niveau des côtes », a précisé le manager toulonnais. Pour rappel, il n'avait pas terminer la rencontre de Champions Cup le week-end dernier. Et avait été remplacé par Priso avant l'heure de jeu. Verdict : six semaines d’indisponibilité, ce qui repousse son retour à fin janvier, voire début février.

Une date qui tombe très mal pour les Bleus

Le calendrier est cruel. Le XV de France ouvre son Tournoi face à l’Irlande, le jeudi 5 février au Stade de France. Dans le meilleur des cas, Gros pourrait postuler pour ce rendez-vous, mais sans rythme. Avec seulement 10 jours de préparation avant ce choc, on doute que Fabien Galthié le solicite. Bleus vs Boks, titre en poche, espoir intact : pourquoi Michalak refuse le procès du XV de France version 2025

On sait à quel point les Bleus sont friables lors de l'entame du 6 Nations. A fortiori face aux Irlandais. Plus réaliste, un retour face au pays de Galles le 15 février. Un scénario loin d’être idéal pour un joueur qui montait en puissance et enchaînait les titularisations avec Toulon.

Gros l’avait encore montré cet automne et lors du dernier Tournoi, qu’il avait disputé intégralement comme titulaire. Solide en mêlée, actif dans le jeu au sol, fiable défensivement, il est devenu un rouage essentiel du système de Fabien Galthié. En novembre déjà, le staff avait dû bricoler à droite de la mêlée sans Atonio et Tatafu. Le risque est désormais le même à gauche.

Une concurrence relancée… par défaut

En son absence, le staff devra piocher. En novembre, Baptiste Erdocio avait été préféré contre l’Afrique du Sud, avant que Gros ne récupère sa place. Le Toulousain Neti, très en vue en club cette saison, a aussi été utilisé comme finisseur. Aucun n’offre toutefois la même les mêmes certitudes. Ni ne possède la même expérience. À 40 sélections, Gros apportait une vraie sécurité dans les grands rendez-vous.

Côté RCT, c’est un coup dur. Pierre Mignoni avait fait de Gros son numéro 1 en mêlée fermée. Dans une période charnière entre Top 14 et Europe, perdre un pilier de ce calibre fragilise l’équilibre du pack varois. Le Tournoi est majeur, mais un Jean-Baptiste Gros diminué ne servirait ni Toulon ni le XV de France. Le compte à rebours est lancé.