148kg, des mollets côte de bœuf : pourquoi l’ombre de Kolisi et Farrell plane au-dessus de cette recrue du Racing 92 ?

Recrue phare Taniela Tupou vient (enfin) d’arriver en France. En perte de vitesse ces dernières années, il devra lever les doutes à son sujet, pour ne pas réveiller le spectre des échecs de Kolisi et Farrell.

Et dire que cela fait désormais plus de 10 ans que vous le connaissez, de près ou de loin. Sans jamais avoir regardé le Super Rugby ni les rencontres de l’Australie, vous êtes forcément déjà tombés (en scrollant) sur quelques actions d’un phénomène découvert autrefois sur Youtube, façon Kalyn Ponga ou Damian Willemse.

C’est dans un registre plus massif, brutal, plus frontal, que Taniela Tupou s’était fait connaître en Nouvelle-Zélande, à 18 ans, grâce à des vidéos de ses matchs avec son lycée du Sacred Heart College. Deux triplés consécutifs, des culs, des rushs de 50 mètres et des feintes peu académiques plus tard, le nom de ce pilier de 130kg était déjà sur les lèvres de tous les recrues. Sans savoir peut-être que ce numéro 3 n'avait rien d’un client en mêlée.

Des mollets à faire pâlir Tuisova

Depuis, Tupou a évidemment progressé sur tous les aspects et fit carrière en Super Rugby comme avec l’Australie, avec qui il compte 66 sélections à 29 ans. Reste malgré tout cette impression que l’homme aux mollets épais comme une cote de bœuf de l’Aubrac n’a jamais trop trouvé sa place sur le terrain.

Titulaire ou remplaçant, remplaçant ou titulaire ? C’est clairement en tant qu’impact player que le Tongien de naissance s’est le plus régulièrement montré à son avantage. Mais le Racing 92 en attendra forcément davantage de sa recrue vedette, aux émoluments qui vont avec.

Déjà sur la feuille samedi?

À l’aube d’aller disputer un savoureux derby chez le voisin du 16ème arrondissement parisien - solidement ancré à la 4ème place du Top 14 - les gars de Nanterre ont donc vu débarquer cette semaine un sacré engin de chantier. 148 kilos (+/- 10%) sur la balance, un CV bien rempli et des mollets plus gros que ceux de Josua Tuisova : le genre de tracteurs dont le Top 14 raffole, d’ordinaire.

VIDEO. Super Rugby. Surpuissant Taniela Tupou qui casse 5 plaquages et bat 7 défenseurs pour l'essai

Après avoir enfin obtenu son visa, "Big Nela" s’est ainsi présenté au Plessis-Robinson ce mardi pour découvrir ses nouveaux coéquipiers et effectuer sa première séance avec eux. Sera-t-il sur la feuille ce samedi, face aux coéquipiers de Louis Carbonel ? "J’espère jouer le plus rapidement possible", indiquait le principal intéressé lors de sa présentation.

Chasser le souvenir de Kolisi et Farrell

Mais au-delà de ce match, la venue du Tongan Thor est-elle l’assurance d’une recrue XXL pour le Racing ? Pas vraiment vernis avec ses signatures vedettes ces dernières saisons (Kolisi, Farrell…), le club francilien espère cette fois-ci avoir eu le nez creux avec Tupou.

VIDEO. 😱La passe de magicien du pilier Taniela Tupou pour l'essai face aux Boks

Mais le pilachou de 29 ans ne semble plus vraiment être l’impact player par excellence qui terrorisait toutes les défenses de l’hémisphère sud, il y a encore quelques années. Lors du dernier match de la tournée de novembre, il était d’ailleurs titulaire face au XV de France. Et pourtant, vous ne vous en souvenez probablement pas…

Il faut dire que celui qui empilait autrefois les highlights sur YouTube ne toucha pas une gonfle du match, avant d’être sorti à la mi-temps. Comme souvent, lors de sa dernière saison avec les Wallabies.

Bref, malgré ses capacités athlétiques uniques pour un joueur de son gabarit, le natif de Vaini semble aujourd’hui de plus en plus devenir un garçon bon pour vous caler une mêlée... Pendant 40 minutes. Normal, quand on soulève 300kg au squat sans forcer, mais il faudra travailler son endurance pour s’imposer en Top 14.

VIDEO. À 100 jours du Mondial, ''THE TONGAN THOR'' Taniela Tupou plie des barres à squats à la muscu

Une chose est sure, The Tongan Thor avait besoin de se relancer après une carrière qui stagnait depuis plusieurs années. En France, il découvrira un championnat rude, long, exigeant, mais où sa puissance hors-normes pourrait créer des brèches pour le Racing 92, s’il retrouve la plénitude de ses moyens. Ce qui passera certainement par une perte pondérale, comme on la demande aussi à Posolo Tuilagi du côté de l’USAP, par exemple.

Histoire d’exploiter de nouveau ce plein potentiel qui semble s’être endormi dans sa routine australienne depuis 2 ou 3 ans. Le marteau est entre ses mains…