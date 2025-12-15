Retrait de points pour le Stade Toulousain : ce que ça change au niveau du classement du Top 14

Le Stade Toulousain connaît sa sanction : il s’est vu retirer 4 points (dont 2 avec sursis) par la commission de la LNR. Ce qui a un petit impact sur le classement du Top 14.

Sale temps pour le Stade Toulousain. Deux jours après avoir été battu en Champions Cup à Glasgow (après avoir mené 21 à 0), le club haut-garonnais vient d’être sanctionné par la commission de discipline et de régulation du rugby français.

‘‘Miracle’’ à Glasgow, la presse britannique fête le revers du Stade Toulousain en Champions CupC’est ce lundi après-midi que le jugement avait lieu pour le champion d’Europe en titre, après avoir été entendu au siège de la LNR pour des soupçons de contournement du salary cap dans le cadre du transfert de Melvyn Jaminet, en 2022. Et ce via des transactions financières jugées obscures entre Toulouse et la société Pacific Heart.

Le Stade toulousain a ainsi été sanctionné de quatre points (dont deux avec sursis) par la commission, elle-même saisie par l’A2R, le "gendarme financier" du rugby français. Et de 45 000 euros d’amende, dont 15 000 avec sursis, qui s'ajoutent donc aux 1,3 million que le club avait déjà payé plus tôt dans l'année.

Pour l’heure, on ne sait pas si l’entité rouge et noir fera appel de son jugement (le club dispose de sept jours pour cela) mais cette sanction ne devrait pas changer grand-chose au classement pour Toulouse.

Pau, nouveau leader

L’actuel leader du Top 14 va donc se voir retirer 2 points et revenir à 37 unités après 11 journées de Top 14 en 2025/2026. Ayant perdu sur la pelouse de Pau il y a quelques semaines, le Stade Toulousain demeure déficitaire aux niveau des "points terrain" et devrait sera donc 2ème du championnat à l’aube de la 12ème journée.

TRANSFERT. Un prêt pour mieux s’affirmer : un jeune talent du Stade Toulousain en route pour la ProD2

Mais il pourrait récupérer sa première place dès ce week-end, à condition de faire à Lyon un meilleur résultat que ce que ne fera Pau à Montauban. Pas une mince affaire…

Et une sanction relativement légère qui, malgré tout, relance un peu plus encore le suspens dans ce championnat qui apparaît ouvert, cette saison.