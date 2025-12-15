Retrait de points pour le Stade Toulousain : ce que ça change au niveau du classement du Top 14

Sale temps pour le Stade Toulousain. Deux jours après avoir été battu en Champions Cup à Glasgow (après avoir mené 21 à 0), le club haut-garonnais vient d’être sanctionné par la commission de discipline et de régulation du rugby français.
‘‘Miracle’’ à Glasgow, la presse britannique fête le revers du Stade Toulousain en Champions CupC’est ce lundi après-midi que le jugement avait lieu pour le champion d’Europe en titre, après avoir été entendu au siège de la LNR pour des soupçons de contournement du salary cap dans le cadre du transfert de Melvyn Jaminet, en 2022. Et ce via des transactions financières jugées obscures entre Toulouse et la société Pacific Heart.
Le Stade toulousain a ainsi été sanctionné de quatre points (dont deux avec sursis) par la commission, elle-même saisie par l’A2R, le "gendarme financier" du rugby français. Et de 45 000 euros d’amende, dont 15 000 avec sursis, qui s'ajoutent donc aux 1,3 million que le club avait déjà payé plus tôt dans l'année.
Pour l’heure, on ne sait pas si l’entité rouge et noir fera appel de son jugement (le club dispose de sept jours pour cela) mais cette sanction ne devrait pas changer grand-chose au classement pour Toulouse.
Pau, nouveau leader
L’actuel leader du Top 14 va donc se voir retirer 2 points et revenir à 37 unités après 11 journées de Top 14 en 2025/2026. Ayant perdu sur la pelouse de Pau il y a quelques semaines, le Stade Toulousain demeure déficitaire aux niveau des "points terrain" et devrait sera donc 2ème du championnat à l’aube de la 12ème journée.
Mais il pourrait récupérer sa première place dès ce week-end, à condition de faire à Lyon un meilleur résultat que ce que ne fera Pau à Montauban. Pas une mince affaire…
Et une sanction relativement légère qui, malgré tout, relance un peu plus encore le suspens dans ce championnat qui apparaît ouvert, cette saison.
maitrederf
Le message lancé est clair... Vous êtes le fleuron du Rugby français ? Vous pouvez faire n'importe quoi et vous n'aurez (presque) aucune sanction...
Les dirigeants de Dax (-14 pts par cette même commission) doivent se demander pourquoi ne bénéficient-ils pas de la même clémence que le ST ?!
Jak3192
En toute simplicité,
franchement, tu aurais aimé quoi ?
Michmich31
Volet sportif enfin clos.
Il ne reste plus que le pénal pour faire le clair sur cette affaire, retour au rugby et le voyage au LOU !
Jak3192
Tout à fait
La Justice, la vraie,
ça pourrait être moins drôle
Avec eux , pas de pantalonnade.
Des gens capables d'envoyer en taule un vrai ex president, ça ne leur fera pas peur d'entauler un Président de club 😄
dan0x
Breacking News : Revol et Marti pourraient faire appel de la décision qu'ils jugent trop clémente ! A suivre...
gilbertgilles
Je t'ai mis un like pour le second degré dont tu fais preuve! 😂
jujudethil
Les c..s sortent du bois, pardon, les loups..,
lebonbernieCGunther
Gare! Sur ce coup là, je pense que danOx rime avec intOx (et avec Maalox pour ceux qui ont des aigreurs d'estomac...)
Jak3192
As tu besoin d'un Maalox ? 💊
dan0x
Avec toutes ces larmes versées depuis le verdict, je suis persuadé qu'on craint pas la sécheresse en 2026 ! Les nappes phréatiques vont deborder !...
jujudethil
Alors, j'ai versé tant de larmes
Que trois moulins en ont tourné
Petits ruisseaux, grandes rivières
Pendant trois jours ont débordé
Petits ruisseaux, grandes rivières
Pendant trois jours ont débordé
NADAU
Pil2Dax
C'est David Arrieta qui parle le mieux de cette pantalonnade finalement : "Ils ont exprimé des remords, se sont présentés bien habillés et ont fait un stage de sensibilisation au technique du plaquage."
Voilà, tout est dit, circulez y'a rien à voir. En étant sérieux, l'image est quand même sacrément abîmée, ça va leur coller à la peau pour longtemps.
Jak3192
Mouais....
Ça me fait penser à un gonze qui a eu la plus haute fonction de notre beau pays, qui s'est retrouvé en taule, qui a été defendu par toutes chaines d'info, qui a écrit un bouquin
Bouquin qui doit être le bestsellers 2025
😄
Alors les trifouillages foireux du ST, les commissions tout aussi foireuses à 2 balles qui debouchent sur quedalleà part les suiveurs du rugby....
Un pet sur une toile cirée 🤭
Jacques-Tati-en-EDF
Voilà , tout est dit ...
(Mais qui a plaqué qui ?? )
dan0x
Prend le avec philosophie, ça te donnera peut-être enfin une bonne raison de rager contre ce club !...😂
Pil2Dax
Drôle de réaction....tu me vois rager où ? Je préfère juste sourire de cette décision disons....curieuse. ce n' est que du rugby, faut se détendre !
Jacques-Tati-en-EDF
Bon, peut-être que la commission s'est dit qu'il fallait montrer à tous les clubs qu'il fallait pas rigoler avec ça et que bon, la récré était finie. Une sanction quasi symbolique pour le ST qui vient se rajouter à "l'arrangement" déjà effectué ? Peut-être que la notion d'arrangement ne plaisait pas non plus.
Il n'empêche que malgré tout: j'espère que le ST va de lui-même faire le clair (sanctions, blâmes, modification du règlement interne, faire faire des pompes, rangement des vestiaires, faire la mascotte jusqu'à la fin de la saison, que sais-je ...) en interne sur les personnes qui ont effectué cette manoeuvre quelle qu'elle soit. Cela me semblerait la moindre des choses. Je ne sais pas qui ni quoi, mais au moins remettre l'église au milieu du village de façon à ce que ça n'arrive plus. Je crois qu'actuellement ça ferait le plus grand bien !
jujudethil
Pour l’église, on prend Saint-Sernin ou Saint-Étienne ?
Jacques-Tati-en-EDF
La Dalbade ...
jujudethil
Vu que je ne parle pas dans l’oreille, des dirigeants du stade toulousain, je reste quand même pantois ,comment avec les moyens qu’à ce club à sa disposition, autrement dit les meilleurs Avocat et conseillers financier ont-ils pu mettre au point une malversation aussi foireuse.
balobal
oui je me demande aussi
Manu
Cette décision est incompréhensible.
En mars, à la suite d'un processus de médiation -ce qui sous-entendait l'extinction de tout processus disciplinaire- Toulouse avait réglé 1,3 million d’euros « de contribution » à la LNR, tout en se défendant d'avoir été trompé par son avocat Me DUBOIS. On ne comprenait pas alors pourquoi Toulouse avait réglé cette somme tout en se clamant innocent.
Puis, le 21 mars, Toulouse et la Ligue avaient communiqué ensemble que cette médiation et ce règlement mettaient « fin au différend relatif au règlement salary-cap ».
Le mois dernier, on apprend finalement le contraire. Le différend ne serait pas éteint et une Commission de discipline instruirait le dossier
On apprend également, de manière tout aussi surprenante, que Toulouse, qui avait précédemment nié sa culpabilité sur le fond, décide seulement de se défendre sur la forme, avec l'aide du principe juridique de l'autorité de la chose jugée : on ne peut être jugé et sanctionné deux fois pour un même motif.
On se dit ainsi qu'implicitement Toulouse reconnaît sa responsabilité qu'elle avait pourtant précédemment niée. On se dit également que si la Commission s'est saisie du dossier malgré le paiement de 1,3 M€ à la LNR, c'est que cette Commission de discipline ne considère pas que cette médiation s'impose à elle compte tenu des hiérarchie, fonctions et compétences de ces deux instances.
On était alors en droit de penser que si cette Commission reconnaussait la culpabilité de Toulouse qui se défendait seulement sur la forme (motif écarté par cette Commission), alors cette dernière allait prononcer une très lourde sanction.
Hé bien, non !!?
Donc Toulouse est coupable sur le fond mais se voit seulement condamnée de 2 points au classement et 30.000€ d'amende.
Tout semble montrer que cette Commission, tout en désavouant le règlement du litige à l'amiable par la LNR, condamne finalement Toulouse à des sanctions qui prendraient paradoxalement en compte ce précédent paiement de 1,3M€.
Incompréhensible, disais-je.
Tellement incompréhensible qu'en me relisant je ne comprends même plus le pourquoi du comment.
dan0x
Tu te laisses trop submerger par l'émotion...ça va passer... 🤣
Amis à Laporte
Heureusement ces deux points de retrait ne s'applique pas à l'USAP !
lebonbernieCGunther
Pourquoi "heureusement"? Ils auraient pu ou dû en prendre pour un autre motif, non?
JFMA
Non participation à des matchs officiels de la saison régulière ?
lebonbernieCGunther
En Pro D2, Béziers et Biarritz écopent de - 2pts et Dax - 9! Mais il faut dire que les dacquois n'avaient pas pris l'assurance Pacific Heart, c'est pas prudent...
Jak3192
Sérieusement,
tu as tout à fait raison
Tout cela est une vaste fumisterie, sauf pour les petits qui eux, prennent cher.
Comme d'hab ?
Jacques-Tati-en-EDF
Purée, Etcheto va encore dégoupiller !!
Hugo
Tous les clubs ayant des pratiques similaires, la commission a acheté la paix sociale.
T'imagines si tout le monde était sanctionné ?
Il vaut mieux taper sur le Stade.
gilbertgilles
Beh, en l'occurrence c'est plus facile de taper sur celui qui s'est fait attraper, tout simplement!
Jak3192
Oh lalala ! 😔
JE ME MARRE
😂🤣😂🤣😂🤣
(et je l'avais dit ici la semaine dernière: yaura rien 🤭)
Chais pas pourquoi mon petit doigt me dit qu'il n'y aura pas appel...
En fait si, "petit doigt" vient de préciser :
le club des "chevaliers blancs" s'est déjà ridiculisé avec cette pitrerie de convocation, le ST ne veut pas leur mettre la tête sous l'eau avec un appel qui les ferait probablement effacer toute pénalisation 😅
Magnanime les dirigeants du ST 😂
Quelle bande de tocards,
Les uns pour monter un truc foireux à souhait (les miens)
Les autres pour tenter de noyer ceux qu'on arrive pas à mettre minable sur le terrain (les autres)
2 trucs pour clore:
1.ya des rageux qui doivent prendre des cachets pour dormir ce soir 😄
2. l'enquête la vraie avec le parquet financier risque d'être moins cocasse... 🤔
Yonolan
On croit rêver
Et la Montagne accoucha d'une souris
Pour reprendre une formule à la Mignoni là c'est politique
On montre qu'on a agi... tout en ne changeant rien
Bon fin de l'épisode sportif pour cette affaire par une petite tape sur les doigts....
Ridicule
AKA
MdR!!! 🤣 Une standing ovation pour la nouvelle LNR et son nouveau PdT arrivé sur les chapeaux de roues dans le costume d’ Eliot Ness, ils se sont complètement discrédités par cette pantomime! Mola n’aura pas à se phosphorer les méninges pour les causeries d’avant match, il a un bon fil rouge pour la saison.
Jak3192
Par contre de vrais juges s'intéressent aux comptes (le PNF ?)...
Là ça peut devenir moins drôle
Yonolan
Oui mais le PNF n'est pas réputé pour la rapidité de ses enquêtes et on en reparlera dans 3 ans à minima
D'ici là la poussière sera largement retombée pour le rugby et ça ne concernera que les dirigeants
Avec un risque d'amende et de sanctions personnelles pouvant aller jusqu'à une interdiction de gestion ( avec sursis ou pas ) avec des peines de prison ( avec sursis pour le coup
lebonbernieCGunther
Un carton jaune pale, très pale, délavé, même!
Yonolan
C'est sur que l'amplitude du séisme sur l'échelle de Richter doit se situer entre 1 et 3 :
à peine ressenti par les personnes...
lebonbernieCGunther
Quoiqu'il en soit, tu as la réponse à tes interrogations d'hier sur la gestion de la suite de la CC par le Stade...
Yonolan
oui
As usual
P243151
Franchement tout ça pour ça !!!!!
Et Roubert il sera payé ou pas ?
Si oui les amandes vont aider
Michmich31
Oui, il sera salarié mais je vois pas la rapport.
Je suis tombé sur cette interview de Roubert assez sympa qui fait passer le temps pendant les trajets https://www.youtube.com/watch?v=6JwtPpDbKZ4
P243151
Car tous les ex étaient bénévoles et lui il a dit qu’il pouvait pas se le permettre et donc dans ce cas il n’avait qu’à garder son boulot et laisser y aller quelqu’un d’autre
jujudethil
Les amandes, pourquoi il est végétarien ?
P243151
Qui sait !!!! Mais bien vu pour amandes au lieu de amendes ….
lebonbernieCGunther
Houlala! Le club va-t-il s'en remettre?????
pascalbulroland
Lacroix va annoncer la mise en liquidation du club sous peu...
lebonbernieCGunther
Vite! Une cagnotte!
Jak3192
Tu ouvres un
StadeToulousainThon sur un site de cagnottage ? 🤭
Ronnie64
Pitin la cata ! 😭 😭