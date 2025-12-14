‘‘Miracle’’ à Glasgow, la presse britannique fête le revers du Stade Toulousain en Champions Cup

Avec un scénario fou en seconde période, les Glasgow Warriors ont renversé le Stade Toulousain (28-21) en Champions Cup, au plaisir de la presse britannique.

Jusqu’à hier, le Stade Toulousain n’avait plus perdu en phase de groupes de la Champions Cup depuis 3 ans, 10 mois et 30 jours. Ce samedi 13 décembre, les hommes d’Ugo Mola se sont inclinés chez les Glasgow Warriors (28-21), après une première période largement à leur avantage. Un tel résultat n’était plus arrivé depuis le 15 janvier 2022 pour les Rouge et Noir, à l’occasion d’un déplacement chez les Wasps (30-22).

Dans les médias britanniques, beaucoup connaissaient les qualités des Glasgow Warriors. Toutefois, le scénario du match en a surpris plus d’un, puisque les visiteurs étaient rentrés au vestiaire après un solide 21 à 0 en quarante minutes. Ensuite, les locaux infligeaient un tonitruant 28 à 0 dans le second acte, via un scénario qui a enflammé le Scotstoun Stadium. Un coup de froid, suivi d’un coup de chaud pour ces derniers, pour une douche écossaise qui devrait rester mémorable.

Après cette rencontre, la presse d’outre-Manche a fait l’éloge des Glasgow Warriors, au détriment du Stade Toulousain. Le succès calédonien est déjà vu comme la promesse d’une belle épopée européenne pour la formation d’Adam Hastings et ses coéquipiers.

Les ‘Galactiques’ du Stade Toulousain balayés

De son côté, Rugbypass n’a pas peur des mots et parle de “miracle contre l’équipe vedette” en Écosse. Dans son compte rendu de la rencontre, il explique que “les Glasgow Warriors ont réalisé une remontée spectaculaire pour s'imposer face à Toulouse”. Cette dernière a été amorcée quand “Josh McKay a redonné espoir aux Warriors”, puis “les supporters de Glasgow ont osé rêver lorsque Gregor Brown” est allé derrière la ligne.

Hier soir, The Scotsman raconte que “les Glasgow Warriors ont battu les géants européens de Toulouse grâce à un retour extraordinaire” et parle d’une “victoire historique” pour la formation d’URC. Selon le journaliste écossais, le club local s’est offert un tel succès “grâce à l'un des plus grands retournements de situation jamais vus dans l’histoire de la Champions Cup, sur ces 30 dernières années.” Le match d’hier soir est décrit comme “l'un des résultats les plus marquants de l'histoire du rugby écossais”. En parlant de l’effectif XXL aligné par Ugo Mola, le journal explique que “les Galactiques vont être dévastés” par ce revers.

La BBC, elle, évoque un “incroyable retournement de situation qui a sonné Toulouse”. Selon la radio britannique, le scénario a fait de cette confrontation dans la ville industrielle “l’une des plus fabuleuses soirées” du club local. “Les Galactiques de Toulouse ont été mis K.O.”, célèbre ainsi le rédacteur du papier. “Sous une pluie torrentielle et des vents violents, les sextuples champions ont tout de même réussi à faire preuve de toute leur puissance et de leur précision habituelles en première mi-temps[…]. Glasgow avait besoin d'un signe d'espoir et il l'a obtenu, quand McKay a réussi à se faufiler le long de la ligne de touche pour marquer un essai”, narre le média dans son compte rendu.

Pour le Daily Mail, “les Warriors résistent à la tempête et font vibrer toute l'Europe” avec ce succès. Dans un article, il compare les émotions perçues sur ces journées européennes et celles des rencontres internationales : “L'équipe nationale est peut-être enlisée dans un cycle sans fin de misère, mais les deux clubs écossais continuent au moins d'offrir une lueur d'espoir dans cette morosité ambiante.” Après le premier essai écossais, “le Scotstoun sentait bien que quelque chose se tramait, quand, soudain, la magie toulousaine ne fonctionnait plus.”

Ugo Mola sonné à Glasgow

Après la rencontre, les entraîneurs des deux formations se sont présentés face aux journalistes. À travers deux ambiances bien différentes, elles ont tenté d’expliquer les raisons d’un tel résultat en Écosse. Pour le Sud-Africain Franco Smith, entraîneur des Glasgow Warriors, l’apport du public a été primordial. “Le fait que nos supporters n'aient pas pu être avec nous à Loftus Versfeld pour la finale gagnée de l'URC (NDLR : en 2024, en Afrique du Sud) leur a peut-être donné l'occasion de crier aussi fort qu'ils le pouvaient. Ils jouent un rôle important pour nous. Une partie de mon discours adressé aux joueurs, cette semaine, était que nous sommes des héros pour beaucoup de personnes. On se doit de mériter cela”, argue-t-il.

En face, Ugo Mola n’a pas souhaité trop se mouiller après cette douche froide. Selon des propos rapportés par L’Équipe, il analyse de manière très factuelle cette rencontre : “On a subi, bravo à Glasgow. Il n'y a pas eu un assez bon Stade Toulousain pour revenir avec la victoire. Avec le vent dans le dos, l'idée était de prendre le plus de points possible. Cependant, je pensais sincèrement qu'on aurait aussi l'occasion de marquer en seconde période, mais on perd des ballons sur deux breaks à des moments importants. À chaud, j'ai l'impression qu'on n'a pas trouvé les solutions défensives et que nos entrants n'ont pas apporté ce qu'ils étaient en mesure d'apporter, en tout cas sur le papier.”

