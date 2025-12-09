VIDEO. Déjà indispensable, un Masoe de Gala portait Castres vers la victoire sur Edimbourg en 2010

Voilà près de quinze ans que Castres cherche encore la clé pour faire tomber Édimbourg. Le dernier succès face aux Écossais remonte à 2010.

C’était un soir de H-Cup comme on les aime : le froid piquant, l’odeur des frites, et un show à la hauteur de la rencontre. Bien loin des cœurs d’hommes typiques du “Petit Venise”, cornemuse et kilts avaient pris possession des tribunes pour la réception d’Édimbourg, ce soir de décembre 2010. Castres s’en remettait alors à son paquet d’avants conquérant, avant de laisser la fougue de Vincent Inigo inscrire les premiers points de la partie. Depuis ce soir-là, Castres n’a plus battu Édimbourg. Les Écossais restent même sur une série de quatre succès consécutifs face à leur adversaire de dimanche, dont un à Pierre-Fabre il y a deux ans. Alors espérons, pour les Bleu et Blanc, qu’ils tomberont sur ces images et y puiseront l’inspiration nécessaire pour enfin briser la série… pour rendre au public tarnais la magie de l’un de ces soirs européens qu’il sait si bien sublimer. TOP 14. 100kg, International : Toujours malin et à l’affût, Castres viserait l’un des meilleurs centres de PRO D2

Masoe injouable, Inigo et Teulet indispensables

Score final : 21-16. Castres prenait alors une sacrée option pour la qualification en quart de finale de Coupe d’Europe face à Édimbourg, qui terminera bon dernier de la poule. Ce soir-là, aucun essai dans le premier acte : Teulet et Paterson se rendent coup pour coup, sans véritable éclair de génie.

À la mi-temps, les deux équipes rentrent aux vestiaires sur le score de 9-9, loin d’imaginer que le dénouement de la rencontre se jouerait dans les vingt dernières minutes. Vincent Inigo, ailier du soir, profite d’un superbe service d’Iosefa Tekori en sortie de mêlée pour plonger dans l’en-but adverse.

Teulet manque la transformation et les locaux restent à portée de leurs adversaires. Mais quatre minutes plus tard, l’iconique flanker du C.O., Steeve Malonga, s’allonge à son tour dans l’en-but, au terme d’une nouvelle inspiration d’Iosefa Tekori.

Sur cette action, Chris Masoe délivre une passe vissée de quinze mètres, créant un décalage parfait pour les Castrais. Ce soir-là, l’homme en forme du Castres Olympique permet aux siens de s’imposer devant 7 500 spectateurs, une affluence notable pour l’époque, dans un stade qui n’offrait alors qu’un peu moins de 8 000 places.

Édimbourg, la bête noire du Castres Olympique

Si cette victoire pourrait laisser penser que le Castres Olympique figure parmi les favoris pour la rencontre de dimanche, les derniers face-à-face démontrent plutôt le contraire. Et pour cause : Édimbourg reste sur quatre succès d’affilée face aux Tarnais, avec en prime une victoire sur la pelouse de Pierre-Fabre en janvier 2023.

La dernière opposition entre les deux formations s’était déroulée en Challenge Cup : Édimbourg l’avait alors emporté 34-21. Le défunt Josua Raisuqe avait ouvert la marque pour le C.O., avant que Houkpatin puis Séguret ne l’imitent.

Mais ce jour-là, Édimbourg pouvait compter sur le réalisme de l’actuel Toulousain Blair Kinghorn, auteur d’un 100 % au pied et de 14 points. Sous les yeux incrédules de Thomas Larregain, l’arrière castrais qui fêtait sa première titularisation de la saison en Coupe d’Europe.

Si la première sortie du C.O. ne s’est pas avérée concluante cette saison en Champions Cup (défaite 34-14 à Gloucester), c’est aussi en partie à cause d’une infirmerie pleine. Près de huit éléments sont indisponibles en ce début décembre.

Parmi eux, la longue absence de Louis Le Brun, mais aussi celles de Santiago Arata et Tom Staniforth, victimes de commotions. Le capitaine Mathieu Babillot souffre lui aussi d’une entorse de la cheville. Enfin, Tyler Ardron, Feibyan Tukino, Will Collier et Pierre Colonna pourraient également manquer la réception d’Édimbourg.

Ces absences devraient profiter aux jeunes, à l’image d’Atu Sokobale, qui a effectué ses débuts en Coupe d’Europe samedi dernier à Gloucester.

