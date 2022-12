CHAMPIONS CUP. Et si Edimbourg possédait le triangle arrière le plus dangereux d'Europe ?

Alors que les Castrais se déplacent à Édimbourg ce samedi, ils devront particulièrement se méfier du triangle arrière écossais. En feu cette saison.

Castres s'avance en terrain miné. Comme présenté sur notre site un peu plus tôt ce jeudi, la campagne européenne des Tarnais s'annonce mal, suite à la défaite à domicile face à Exeter. D'autant que ce samedi, le dernier finaliste du Top 14 se déplacera à Édimbourg. En Écosse, outre une météo exécrable, les coéquipiers d'Adrien Séguret devront faire face à une équipe irrégulière cette saison, certes, mais surtout à des joueurs aux jambes de feu. Déjà parce que cette formation joue avec un ailier/arrière de 1m96 à l'ouverture en la personne de Blair Kinghorn. Ensuite parce que son triangle arrière est tout simplement délirant, pour une équipe pas franchement considérée comme un cador européen. C'est simple, face au CO, son ailier gauche sera la coqueluche locale, revenue au pays suite à la faillite de Worcester, Duhan Van der Merwe. L'homme aux 14 essais en 23 sélections avec l'Ecosse déploie à nouveau ses grands compas et sa force de taureau sous les couleurs de l'Auld Reekie, et a d'ailleurs inscrit un doublé pour son premier match de retour à la maison. Inutile de vous préciser que si les Castrais lui laissent le temps de se lancer, VDM ira dans l'en-but du DAM Health Stadium.

Le problème, c'est que sur les extérieurs, le cheval des Scots n'est pas le seul à devoir être serré de près. Alors que la "pocket rocket" écossaise Darcy Graham (13 essais en 10 matchs cette saison !) s'est blessée au genou, les hommes de la capitale ont pour solution de rechange quasiment sa copie-conforme. La différence ? Comme Van der Merwe, celle-ci est d'origine sud-africaine et comme Graham, possède un gabarit "de poche" (1m79 pour 92kg) mais est capable d'électriser n'importe quel défenseur dans son couloir. Son nom ? Wes Goosen. Si son patronyme ne vous dit rien, peut-être que savoir que l'ancien joueur des Hurricanes a inscrit 27 essais en 36 titularisations en Super Rugby vous donnera quelques idées sur le profil du bonhomme de 27 ans...

Mais ce n'est pas tout ! Car à l'arrière, ces deux profils de puncheur sont encadrés par un régulateur, un vrai. Un garçon aux qualités offensives évidentes, mais surtout impérial dans les airs (1m91), doté d'un jeu au pied de mammouth et en quelque sorte assurance tous risques de cette équipe d'Edimbourg. On exagère ? En plus d'être d'une fiabilité remarquable dans le fond du terrain écossais, l'ancien canonnier argentin s'est surtout mué en un buteur régulier désormais, que ce soit avec les Pumas comme son club. Depuis le début de la saison, Emiliano Boffelli a d'ailleurs inscrit 94 points en 8 matchs. Et saura, samedi, aussi bien sanctionner l'indiscipline castraise depuis sa propre moitié de terrain que punir ses errements défensifs ballon en main. Sale temps écossais...

