Top 14. Oh les beaux bébés ! L'incroyable 3ᵉ ligne de l’USAP prêt à tout casser la saison prochaine ?

En recrutant intelligemment sur le marché des transferts, l’USAP va s’offrir une troisième ligne à la densité exceptionnelle pour la saison de Top 14 à venir.

Petit à petit, l’oiseau fait son nid et au fil des signatures, l’USAP dresse sa muraille. Alors que la saison 2025/2026 de Top 14 commence dans quelques semaines, certaines équipes de l’élite ont déjà commencé les préparatifs en vue de l’exercice à venir. Parmi elles, on retrouve l’USAP qui profite d’une arme conséquente pour la saison à venir : une troisième ligne à la profondeur folle.

Attention, ça va (dé)couper !

En effet, le club catalan a recruté pas moins de quatre joueurs dans ce secteur. Parmi les noms des nouveaux arrivants, certains provoquent beaucoup d’excitation du côté d’Aimé Giral. En star du recrutement, il est difficile de ne pas penser à l’un des capitaines de l’Écosse, Jamie Ritchie (28 ans, 61 caps). Il pose ses valises dans le sud, prêt à découvrir la douceur du Banyuls et l’aspect rugueux du Top 14.

En parallèle, deux figures du Top 14 débarquent aussi en Catalogne. Ainsi, l'international fidjien Peceli Yato (18 caps) retrouve Franck Azéma du côté de l’USAP. À 32 ans, le titan de 120 kg pour 1,96 m risque de rapidement convaincre Aimé Giral avec ses charges dévastatrices et ses plaquages (très) offensifs. Venu de la Gironde, le champion d’Europe et icône de l’UBB Mahamadou Diaby (34 ans) arrive aussi chez les Sang et Or en tant que joker médical de Patrick Sobela, dans un premier temps.

Ensuite, l’USAP réalise un bon coup en obtenant la signature d’un ancien enfant du club. En effet, Mattéo Le Corvec (24 ans) revient au club qu’il avait quitté en 2012, après y avoir appris les premiers rudiments du ballon ovale. Passé par le RC Toulon, le troisième ligne français a souvent été très performant et efficace dans le Var. Cependant, son temps de jeu peinait à exploser face à la rude concurrence des stars présentes chez les Rouge et Noir.

De plus, l'équipe emmenée par Franck Azéma n’était pas vraiment à plaindre dans ce secteur, avant d’y recruter des futures forces vives. En Catalogne, l’Argentin Joaquín Oviedo (24 ans), le soldat Lucas Velarte (26 ans) et le néo-international français Jacobus van Tonder (27 ans, 2 caps) sont déjà des joueurs installés dans l’effectif de l’USAP. De plus, l’émergence du jeune Noé Della-Schiava (23 ans) entretient cet engouement.

L’USAP veut hausser son niveau

De plus, cette profondeur d’effectif hallucinante en troisième ligne se conjugue à d’autres évidences dans le pack. De fait, la valeur de joueurs comme Giorgi Beria (25 ans) ou Posolo Tuilagi (21 ans) n’est plus à prouver. Ainsi, Franck Azéma et son staff ont le choix du roi afin de gagner la bataille des avants qui s’opère à chaque match. Déjà plébiscité par son jeu d’avant attrayant et offensif la saison passée, l’USAP aura désormais son mot à dire du côté des ‘gros’.

Désormais, Perpignan espère surtout être épargné par les blessures et connaître un peu plus de réussite, afin de ne plus être (presque) systématiquement abonné à la pénultième place du Top 14. Pour éviter de suer à grosses gouttes, la direction s’est offert les moyens d’y croire un peu plus avec ce recrutement. Reste à voir s’il portera ses fruits…

