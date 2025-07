Top 14. Sans contrat, ce Springbok champion du monde à l'avenir flou vers la France ?

Champion du monde en 2019 avec les Springboks, le centre virevoltant Lukhanyo Am serait aujourd’hui sans contrat et possiblement attendu en Top 14.

Alors qu’il comptait parmi les meilleurs trois quarts du monde il y a encore quelques années, la carrière de Lukhanyo Am a pris un drôle de tournant dernièrement. Tandis qu'il fêtera ses 32 ans en fin d’année, le centre des Springboks se retrouve aujourd’hui sans contrat, arrivé à échéance en juin 2025. De plus, son avenir n’agite (visiblement) pas tant que cela le marché des transferts.

VIDÉO. RUGBY. Lukhanyo Am régale encore avec cet essai STRATOSPHÉRIQUE sur un renvoi

Joueur des Sharks de Durban depuis 2016, avec une pige au Japon, il a été sacré champion du monde en 2019, comme titulaire en 13, et faisait partie du groupe de 2023, sans jouer la moindre minute. Après plusieurs années passées en tant qu’incontournable de la sélection sud-africaine, Lukhanyo Am compte 42 apparitions avec le maillot des Springboks.

Il y a un peu moins d’un an, il était annoncé que le Xhosa ne comptait pas rempiler avec les Sharks de Durban. Rugby Pass informait notamment que le centre privilégiait un départ, hors de ses frontières. En août 2024, Lukhanyo Am hésitait alors entre venir en Top 14 et partir du côté du Japon, où il a déjà joué. Ce dernier avait été sous contrat avec les Kobelco Kobe Steelers en 2022, mais avait apparemment une préférence pour la France.

Selon le média spécialisé, trois clubs du Top 14 s’étaient manifestés l’été passé pour attirer les faveurs du second centre champion du monde. Ainsi, le RC Toulon, le Racing 92 et le Montpellier HR étaient intéressés par le profil du joueur. Cependant, depuis cette nouvelle, plus aucune rumeur ou bruit de couloir n’entoure l’avenir de Lukhanyo Am.

TRANSFERT. Lukhanyo Am et le Top 14 : Un mariage imminent pour le champion du monde springbok ?

Entre-temps, le joueur s’est un peu plus effacé sur la scène nationale et internationale. En club, il n’a joué que 11 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues. Avec les Springboks, il n’a disputé que 92 petites minutes sur la saison internationale, à l’occasion de la fenêtre d’automne. Incontournable il y a peu, qu’est-il arrivé à Lukhanyo Am ? Eh bien, rien de plus que la jeunesse qui pousse derrière le trois-quart.

En club, le jeune sud-africain d’origine namibienne Jurenzo Julius lui vole la vedette. À 21 ans, il incarne une nouvelle génération et se montre plus fiable que son aîné, parfois embêté par quelques pépins physiques. Actuellement, Lukhanyo Am soigne par ailleurs une blessure à l’un de ses genoux. Il a été aperçu dans les infrastructures médicales des Sharks de Durban récemment, malgré la fin de son contrat. Du côté de la sélection nationale, il fait partie des réservistes des Springboks pour la saison internationale en cours.

Connu pour sa capacité à réaliser des passes après-contact impressionnantes, Lukhanyo Am était la caution offensive des Springboks, avec Cheslin Kolbe, dans une équipe souvent centrée sur le combat. Aujourd’hui, ce rôle est magnifiquement occupé par le spectaculaire Canan Moodie (22 ans). Puissant, rapide, technique et intelligent, le nouvel espoir laisse désormais peu de place à la concurrence. Ainsi, cette dynamique pas tant à l’avantage du champion du monde 2019 pourrait-elle le pousser vers d’autres horizons. Réponse attendue dans les mois à venir…

VIDÉO. Maul et malice, la combinaison révolutionnaire des Springboks contre l’Italie