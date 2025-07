TOP 14. Toulouse handicapés lors des premières journées ? Le champion sans des stars… mais pas sans solutions

Pas de Dupont, Ntamack ni Mauvaka… mais Toulouse reste redoutable. Comme chaque saison, les Rouge et Noir comptent bien poser les bases de leur domination dès septembre.

Dans un championnat toujours plus compétitif, les clubs savent que le moindre point peut avoir son importance au moment de faire les comptes en fin d'exercice. La qualification peut se jouer à rien. Tout comme le maintien. C'est pourquoi il est essentiel de bien lancer la saison afin de ne pas avoir à cravacher au printemps. Le Stade Toulousain en sait quelque chose. En validant très rapidement sa qualification l'an passé, les Rouge et Noir ont pu "gérer" lors des dernières journées. Une gestion physique et mentale qui a sans doute pesé dans la balance en finale au moment de jouer les prolongations face à des Bordelais revanchards.

Bien commencer la saison, c'est primordial

Ce matelas de points, les hommes d'Ugo Mola l'avaient en partie construit lors des premières journées de championnat. Vainqueurs lors de leurs trois premiers matchs (à Vannes, contre La Rochelle, à Montpellier), ils comptaient déjà 13 points. Il faut dire qu'à l'époque, le Stade Toulousain avait pu compter sur une grande partie de ses cadres.

Si Antoine Dupont était encore en vacances suite à son titre olympique, plusieurs Tricolores étaient sur la feuille de match début septembre. C'était le cas de Ramos, Ntamack, Marchand ou encore Cros, Flament et Roumat contre Vannes. Kinghorn, Capuozzo et Willis étaient aussi titulaires. Une solide composition face au promu qui avaient permis au champion en titre de remporter un large victoire, 18-43. Celle qui sera alignée par Mola contre Clermont début septembre sera très certainement différente en raison des nombreuses absences dans les rangs de Toulouse.

Des absences de poids

Comme l'an passé, Antoine Dupont sera absent. En phase de reprise après son opération du genou, le demi de mêlée ne sera pas encore apte. Son retour n'est pas programmé avant l'automne. Idem pour Peato Mauvaka qui n'est pas attendu avant la fin de l'année suite à sa rupture des croisés.

Pas de Romain Ntamack non plus puisque l'ouvreur a aussi soigné son genou. On peut imaginer que c'est Thomas Ramos qui sera à l'ouverture aux côtés de Graou. En effet, Juan Cruz Mallia pourrait être retenu avec les Pumas à l'instar de Santiago Chocobares pour le Rugby Championship qui aura lieu du 16 août au 4 octobre.

Des absences qui vont obliger Ugo Mola à trouver des solutions à tous les postes. Pour rappel, Blair Kinghorn est avec les Lions et aura droit à des vacances à son retour. Tout comme les Tricolores qui étaient en Nouvelle-Zélande avec le XV de France (Colombe, Mallez, Brennan, Barassi). Leur reprise n'est pas prévue avant le 18 août.

Un vivier solide

Le Stade Toulousain devra donc faire avec les forces en présence. D'autant que les recrues ne sont pas nombreuses (3). Sans oublier les départs et les prêts. Il n'est pas impossible que Teddy Thomas glane ses premières minutes de jeu dès les premières journées. Mais à l'instar de Ramos, d'autres cadres du XV de France seront très certainement sur le pont.

Non retenus pour la tournée des Bleus après avoir joué la finale de TOP 14, Marchand, Cros, Flament, Meafou, Baille, Roumat, Jelonch seront à n'en pas douter mobilisés lors des premières journées. Autant dire que les adversaires du triple champion de France sont prévenus. Il ne faudra pas rater l'entame sous peine de laisser encore Toulouse prendre les devants.