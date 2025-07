Vidéo. Provocateur, chambreur, Pollock n'a pas choisi la bonne cible cette fois-ci

Henry Pollock est l'un des joueurs les plus talentueux et prometteurs du rugby mondial. À seulement 20 ans, il aurait pu disputer la Coupe du monde U20 avec l'Angleterre, mais est plutôt sélectionné avec les Lions britanniques et irlandais.

Un joueur d'une précocité exceptionnelle, avec un caractère bien trempé. Comme ses compères anglais, il a un faible pour le chambrage. Il s'était d'ailleursaccroché avec Jefferson Poirot à l'issue de la finale de Champions Cup, remportée par les Bordelais. Et avec les Lions cette fois, il a gardé le même état d'esprit, mais a certainement mal jugé l'adversaire avec qui il s'est accroché, ce mardi.

Décryptage. Pourquoi le jeu au pied des All Blacks a mis le XV de France sous l’eau

Les Lions sont actuellement en Australie pour leur tournée quadriennale, Pollock avec eux. S'il n'a pas participé au premier test match officiel avec les Lions face aux Wallabies, il était titulaire ce mardi (22 juillet) face à une sélection inédite nommée First Nations and Pasifika XV, composée de joueurs du Pacifique.

Ce match était d'ailleurs la première apparition dans le XV de départ d'Owen Farrell avec les Lions depuis son retour. Et visiblement, Pollock tient beaucoup de son coéquipier anglais, grand chambreur reconnu sur la scène internationale.

Top 14. Après Carter, Sexton, Russell, les ouvreurs internationaux ne veulent plus venir au Racing 92

Dans un maul en faveur des Lions, Pollock a eu la brillante idée d'attraper le casque d'un de ses adversaires. Sauf que ce dernier se nomme Sere Uru et mesure 1,97 m pour 115 kg : un beau bébé en résumé. Et le Fidjien n'est pas du genre à se laisser faire.

''Il est très doué'', Cotter prévient : ce fils d'une légende des All Blacks ''ne tardera pas à porter le maillot noir''

Henry Pollock and Sere Uru getting to know each other a little better 😅 pic.twitter.com/PRWcVMyB7Q