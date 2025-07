TOP 14. UBB. Une saison historique mais terminée ''rincé'' : le dilemme de Louis Bielle-Biarrey pour la suite

Louis Bielle-Biarrey sort d'une saison historique, à la cadence infernale. Mais pourra-t-il continuer comme cela la saison prochaine ?

Ce n'est peu dire que d'affirmer que Louis Bielle-Biarrey sort d'une saison historique. Le jeune ailier a accumulé des statistiques impressionnantes et a remporté les premiers titres majeurs de sa jeune carrière.

Mais après une telle saison, la question est de savoir s'il fera mieux. Étant donné son jeune âge, il est évident qu'il peut, et va, encore progresser. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il a énormément joué cette saison, peut-être même trop, et que ce rythme, il ne pourra pas le tenir indéfiniment.

30 matchs, 33 essais pour LBB

Au terme de la saison 2024-2025, LBB a presque tout raflé. Au niveau des titres, il est sacré champion d'Europe avec Bordeaux et remporte le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France.

En termes de statistiques ensuite, en 30 matchs disputés, il a inscrit 33 essais. Une feuille de marque qui donne le tournis tant il est rare de voir ça. S'il était en phase d'éclosion les saisons passées, il vient de confirmer tous les espoirs placés en lui à l'issue de l'exercice écoulé. Il s'est véritablement installé comme l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste, si ce n'est LE meilleur.

Louis Bielle-Biarrey | 2024-2025 :



- 30 matches.

- 33 essais.

- 13 passes décisives.

- Tournoi des six nations.

- Champions Cup.

- Finale de Top 14.

- Meilleur marqueur du Top 14.

- Meilleur joueur et meilleur marqueur du Tournoi.



Pour l'histoire.

22 ans et déjà surutilisé ?

Cependant, Louis Bielle-Biarrey a énormément joué durant cette saison. Avec 30 matchs joués, il a eu un rythme démentiel. Il a notamment joué 2277 minutes cette saison, plus que quiconque chez les Bleus.

Il dépasse Yoram Moefana, avec 2174 minutes, et Thomas Ramos avec 2205 minutes jouées. La question de sa santé entre donc en jeu alors que les saisons sont de plus en plus longues. LBB ne pourra pas tenir cette cadence éternellement.

Un rythme insoutenable

Il a lui-même récemment avoué avoir terminé la saison "fatigué" et "rincé". Des mots qui prouvent bien que ce qu'a vécu et produit l'ailier tricolore cette année se rapproche de l'anormale.

Il a également enchaîné les petits pépins physiques. Non pas ceux qui te mettent sur la touche pour quelques rencontres. Plutôt ceux avec lesquels tu peux jouer, mais qui finissent par user le corps après accumulation. C'est d'ailleurs avec ce sentiment d'usure que Louis Bielle-Biarrey a terminé la saison.

Vient maintenant la question de la suite. LBB pourra-t-il poursuivre à ce rythme ? Certainement pas. D'autant plus qu'il a admis avoir joué la finale de Top 14 avec "des pètes un peu partout". Rien de bien méchant, mais assez pour te priver de ton rendement habituel.

Avec la Coupe du monde 2027 qui approche à grands pas, il ne va pas falloir que l'ailier ne tire trop sur la corde, au risque qu'elle se casse. Si les Bleus et l'UBB veulent leur ailier au top de sa forme, capable de marquer autant d'essais qu'il ne joue de match, il vaudrait mieux commencer à le préserver, avant que son corps ne le lâche.

