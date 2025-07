COUPE DU MONDE 2027. Après le Zimbabwe, qui peut encore se qualifier pour le mondial 2027 en Australie ?

Pour la première fois de son histoire, la Coupe du monde de rugby réunira 24 équipes, c'est 4 de plus que les éditions précédentes. L'Australie accueillera donc en 2027 une édition, pour sûre, historique. Faisons une tour d'horizon des qualifications et du format.

Au lieu des 3 poules de 5, voilà maintenant 6 poules de 4 équipes. Les 2 premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour les huitièmes de finale, tout comme les 4 meilleures troisièmes.

Il y a un donc l'instauration d'un huitième de finale. Cela ne rallonge pas la compétition, au contraire ça la réduit. Cette Coupe du monde 2027 en Australie, qui débutera le 1er octobre, se terminera le 13 novembre. Soit au bout de 6 semaines de compétition contre 7 autrefois.

Parmi les 24 nations qui disputeront la compétition, la plupart sont déjà qualifiées. C'est le cas pour 12 d'entre elles, à l'issue de la Coupe du monde 2023 en France. Voici les équipes concernées.

Il y a ensuite celles qui se sont qualifiés via des tournois régionaux récemment. Celui de l'Europe a qualifié les nations suivantes :

Les autres tournois régionaux ont, pour certains, déjà délivré leurs qualifiés à la compétition. C'est le cas de l'Asie et de l'Afrique, cette dernière ayant délivré son champion de la Rugby Africa Cup ce week-end. Les voici :

Securing their spot for the first time since 1991! 🇿🇼



Congratulations to Zimbabwe for winning the Rugby Africa Cup. We will see you in Australia 👏#RWC2027