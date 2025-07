XV DE FRANCE. VIDÉO. Les Bleus y ont cru, les All Blacks ont terminé le travail

Les Bleus ont longtemps bousculé les All Blacks à Hamilton. Mais comme trop souvent en Nouvelle-Zélande, ils ont fini par craquer sous la pression.

Un premier acte quasi parfait

Ils étaient venus pour bien terminer leur tournée. Et pendant 60 minutes, les Bleus ont cru tenir leur revanche. À Hamilton, sous un ciel chargé, les hommes de Fabien Galthié ont démarré pied au plancher, avec l’envie de faire chuter les Blacks chez eux.

Dès la 9e minute, Le Garrec lançait les hostilités sur une sortie de maul parfaitement négociée. La France domine physiquement, récupère les ballons, et transforme ses temps forts : pénalité plein axe, drop d’Hastoy, puis deux autres coups de pied du numéro 9 tricolore. À la 37e, les Bleus mènent 19-10 et paraissent intouchables dans l’engagement. Bourgarit, Brennan, Guillard… le pack découpe tout ce qui passe.

XV DE FRANCE. VIDÉO. Les Bleus prennent les commandes grâce à Nolann Le Garrec !

Mais face à la Nouvelle-Zélande, rien n’est jamais acquis. Juste avant la pause, les locaux insistent. Et sur une longue séquence de jeu dans les 22 français, Liener-Brown trouve la faille. À la pause, les Tricolores ne mènent plus que 19-17. Et on sent déjà le vent tourner.

Les Bleus craquent juste avant la pause 🇫🇷



Lienert-Brown rapproche les All Blacks mais les Français restent devant à la mi-temps 19-17 !#NZLFRA pic.twitter.com/uEDhieAZiU July 19, 2025

Le retour des vieux démons

Au retour des vestiaires, la France s’accroche. Défensivement, elle rend une copie propre, avec beaucoup d’énergie et de solidarité. Mais l’occupation change de camp. Les Blacks gagnent du terrain, multiplient les temps de jeu et imposent leur puissance. Et comme souvent, ce sont les détails qui tuent. Sur un jeu au pied rasant de McKenzie, Léo Barré manque son intervention. Du Plessis Kirifi en profite : essai et premier passage devant pour les Blacks (22-19, 59e).

XV DE FRANCE. Guillard en patron, Barré dans le brouillard, qui a brillé lors du dernier test ?

L'essai cruel des All Blacks 🇳🇿



Les Bleus vont s'incliner après ce 4e essai des Néo-Zélandais à quelques minutes de la fin !#NZLFRA pic.twitter.com/fP9ba1iX9v — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) July 19, 2025

La suite ? Une gestion clinique de la part des hommes d’Ardie Savea, un banc largement supérieur, et un dernier essai assassin signé McAllister, sur une offrande de Jordie Barrett à la 76e. 29-19 score final. La messe est dite.

Pas d’exploit, mais du positif

Trois matchs, trois défaites. Les chiffres sont là. Mais derrière, une vraie prestation collective, des leaders qui ont répondu présent et une jeunesse qui n’a pas fui le combat. Le Garrec, Guillard, Brennan, Hastoy ou encore Bochaton ont montré qu’ils pouvaient titiller le très haut niveau.

Les Bleus s’inclinent une 3e fois face aux All Blacks ❌



Devants à la pause, les Français ont craqué en fin de match malgré une performance encore honorable 🇫🇷#NZLFRA pic.twitter.com/HHd02fGwE3 — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) July 19, 2025

Pas de victoire, mais des fondations. Et une tournée qui, dans un an ou deux, pourrait offrir le maillot à certains joueurs. En attendant, les Bleus rentrent frustrés.