RUGBY. Préparé comme un cyborg, Antoine Dupont peut-il revenir (encore) plus fort qu'avant sa blessure ?

''Génie, je crois que c'est un mot très galvaudé. Mais dans le sens classique du terme, c'en est un.'' Par sa capacité de création exceptionnelle, peut-on penser que Dupont en est un comme Michael Scofield ?

Antoine Dupont est donc redevenu un joueur de rugby. 266 jours après sa grave blessure au genou contractée face à l'Irlande lors du dernier Tournoi des 6 Nations, la tête d'affiche du rugby français a réalisé une entrée remarquée face au Racing, samedi dernier, lors de la victoire 48 à 24 de son équipe.

ANALYSE. 34 minutes pour mettre tout le monde d’accord : Dupont is BACK au Stade ToulousainDès les premières séquences, on sentit que la fluidité de sa passe n'avait en rien changé, que sa capacité à donner le tempo faisait toujours de lui un chef d'orchestre digne de l'Opéra de Paris, que ses prises de balle concentreraient toujours 2 à 3 défenseurs.

Au-delà de son talent, ce qui me fascine chez ce mec, c'est son audace. Sa capacité à prendre des risques, à tenter ce que les autres ne tenteront jamais et qui lui, lui réussissent. - Gaël Fickou pour le podcast Rugby Confidential.

En 30 minutes sur la pelouse d'Ernest-Wallon, l'accélérateur de particules de la ville de l'aéronautique a largement fluidifié le jeu de son équipe, perturbé en première période par une défense agressive du Racing 92 et une humidité palpable.

Bref, une entrée largement rassurante quant au niveau du meilleur joueur du monde à 7 en 2024, même si celui-ci confiait après la rencontre avoir naturellement "encore un peu de boulot" pour retrouver sa plénitude athlétique. "Mais les sensations sont bonnes", assurait-il au micro de Canal Plus.

Le génie créatif peut-il aller plus loin ?

Mais alors, Antoine Dupont peut-il revenir encore plus fort qu'avant ? Après tout, le Superman de Toulouse a tant de fois repoussé les limites de son poste (et de son sport) que la question mérite finalement d'être posée.

Plus de 50 % de plaquages ''esquivés'', Antoine Dupont et Léo Barré dominent les débats en 2025À l'heure d'écrire ces lignes, il est bien évidemment impossible d'affirmer quoi que ce soit. Mais les premiers échos incitent à l'optimisme. Car si "Toto" a - malgré des qualités physiques hors-normes - peut-être laissé son sommet physique derrière lui, sa rééducation différente de celles des autres pour ce type de blessure (on parle d'un suivi par les meilleurs spécialistes mondiaux, de la Suisse au Qatar en passant par la Californie) pourrait aussi lui permettre de revenir plus fort.

Il est doté athlétiquement depuis qu’il est tout petit. C’est quelqu’un qui a des qualités naturelles pour ce sport qui sont largement au-dessus de la moyenne. Il a pris son temps pour revenir de blessure. Je ne me fais pas trop de souci sur l’intensité, mais il faudra voir l'enchaînement et savoir s’il sera capable d’avoir le même pic d’accélération qu’il avait, est-ce qu’il aura le même enchaînement de distance d’accélération qu’il avait et ce qu’il retrouvera la même vitesse max qu’il avait auparavant. - L’ancien directeur de la performance du XV de France, Thibault Giroud, pour Sud Radio.

Dans le jeu, en tout cas. Car au-delà de ce que l'on vit durant son indisponibilité, ne croyez-pas que ce génie du rugby a seulement passé ses 9 derniers mois à arpenter les tapis rouges, les apparitions télévisuelles et les tables mondaines. Toujours à la pointe de l'évolution du jeu et de l'utilisation des règles, nul doute que Dupont en a aussi profité pour étudier encore son sport et en dénicher quelques nouvelles ficelles à exploiter.

5 axes clés de la préparation mentale d’Antoine Dupont décryptés par un expert avant son retour attenduChose que sa capacité d'analyse et d'adaptation hors du commun lui permettent de faire perpétuellement, comme il nous l'avait déjà montré ces dernières années, en devenant un joueur bien différent (et plus complet) de celui qu'il était lors de son titre de meilleur joueur du monde en 2021. Moins souvent puncheur peut-être (malgré ses 16 essais en 24 matchs à XV entre 2024 et 2025), mais avant tout plus stratège, malin et fort sur les fondamentaux du poste comme le jeu au pied.

À l'image de ce qu'il a montré sur son entrée samedi dernier, lors de laquelle il pesa tant autour des rucks et sans trop forcer, distilla un box-kick millimétré qui se transforma en passe décisive pour Mathis Lebel ou encore arracha un ballon des mains du finisseur Wilfried Hulleu dans son en-but pour sauver un essai tout fait.

Attendre 4 à 5 matchs

Quasiment ambidextre et fascinant de par sa capacité à trouver des solutions là où les autres joueurs n'en voient pas, Antoine Dupont pourrait donc à nouveau nous surprendre dans les semaines à venir. Par en traversant le terrain (il faudra peut-être attendre quelques mois pour cela), mais grâce à son intelligence de jeu unique.

C’est important d’avoir un recul sur 4 ou 5 matches pour comprendre où il va se situer et est-ce qu’il va changer son jeu s'il se rend compte que ses qualités physiques sont en-dessous (d'avant) à cause de ses blessures. C’est un gros porteur de ballons, si ses qualités neuro sont moins importantes, peut-être qu’il décidera de changer son jeu. Mais ça s’observera dans le temps, ce n’est pas seulement avec un match que l’on connaît l’état de son physique.

Alors rendez-vous pour le Tournoi 2026, Super Dupont…