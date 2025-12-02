2 à 4 mois d’absence : la blessure de Gailleton qui chamboule Pau et impacte aussi les Bleus ?

Luxation de l’épaule et absence prolongée : la tuile pour Gailleton, indispensable à Pau et candidat crédible pour le XV de France en vue du Tournoi 2026.

TOP 14. Le Béarn, ça vous gagne : pourquoi Emilien Gailleton a choisi la Section Paloise plutôt que Toulouse ?Sorti grimaçant dimanche soir lors de la large victoire de Pau face à La Rochelle (53-33), Émilien Gailleton n’a finalement pas échappé au verdict redouté. Le centre international de 22 ans souffre d’une luxation de l’épaule gauche. « +5 pts et une épaule en moins, à dans quelques mois... », a-t-il lâché sur Instagram, lucide quant à son indisponibilité.

« La blessure qui tombe très mal pour Gailleton. »

Selon L’Équipe, le Palois sera éloigné des terrains entre 2 et 4 mois, une fourchette qui dépendra de la nécessité — désormais très probable — d’une intervention chirurgicale. Une tuile majeure pour le joueur, la Section, mais aussi pour Fabien Galthié, à quelques semaines du Tournoi des 6 Nations 2026.

Une absence qui change la donne ?

Au-delà de la simple absence, la blessure de Gailleton rebat aussi les cartes au centre en vue de la composition du groupe pour préparer cette échéance tant attendue. Sa présence dans le groupe et son entrée (16 minutes) face aux Fidji en novembre n’était pas anecdotique : il fait partie des plans de Galthié pour les années à venir. Émilien Gailleton, le Chris Ashton du XV de France aux ''grosses prédispositions énergétiques''Son profil hybride — en premier centre ainsi qu'en 13 et à l'aile — plait au staff en plus de ses qualités athlétiques. C’est bien cette polyvalence, couplée à une maturité tactique précoce, qui le rendait crédible pour décrocher une place dans le groupe du Tournoi. Mais la concurrence est rude. Et la moindre absence peut profiter à ceux qui vont chercher le maillot.

Le jeu des chaises musicales au centre

Sans Gailleton, Galthié pourrait revoir certains de ses plans. Mais il ne manque cependant pas de choix. Le Toulousain Pierre-Louis Barassi, excellent en ce début de saison, apparaît comme le premier bénéficiaire. Le jeune Kévin Gourgues (Toulouse), très en vue depuis septembre, pourrait également cocher la case “surprise du Tournoi”. Même si vu ce qu'il a fait avec les Bleus cet automne, sa présence ne serait pas illogique et imméritée.

À Bordeaux, Yoram Moefana, l'habituel titulaire, va revenir. Il devrait logiquement retrouver le maillot bleu à condition d'être en rythme. Il pourrait même former la future paire de centres du XV de France avec son coéquipier Nicolas Depoortère. En coulisses, Fabien Brau-Boirie, partenaire de Gailleton à Pau, pourrait lui aussi se glisser dans la danse.

« La blessure de Gailleton ouvre des portes pour d'autres talents. »

Fickou, l'inconnue de taille

Le cas Fickou, lui, reste une vraie inconnue. Il n'est pas impossible que le staff garde l’option ouverte de s’en passer pour renouveler la ligne de trois-quarts en vue de la Coupe du monde. A 31 ans, le joueur du Racing reste néanmoins un des leaders. Et son expérience ne serait pas de trop pour le premier match contre l'Irlande.

Pau face à une hécatombe

Côté Section, la perte est gigantesque. Gailleton était l’un des moteurs de l’attaque béarnaise, une option stable au centre et une menace constante sur les turnovers. Sa blessure va redistribuer les rôles puisque Olivier Klemenczak est aussi à l'infirmerie, tout comme le Samoan Tumua Manu, qui ne rejouera pas avant 2026. XV de France. Humble mais déterminé, Émilien Gailleton compte bien saisir sa chance et passer un capLa Section va donc devoir composer. Un casse-tête pour l'encadrement. Mais c'est presque devenu une habitude tant les blessés ont été nombreux cette saison. Mais cela n'a pas empêché les Béarnais d'enchaîner les performances. Comme à Bordeaux la semaine dernière où ils sont allés s'imposer d'un point. On peut imaginer que Nathan Decron va être principalement sollicité au centre. Le jeune Quentin Valentino, vu deux fois l'an passé en Challenge Cup, pourrait aussi être sur le pont.

« Gailleton, un retour en force à prévoir ? »

À 22 ans, manquer un Tournoi n’est jamais anodin. Mais le centre palois a déjà montré une forte capacité à revenir plus fort. Une opération, si elle a lieu, permettrait de stabiliser durablement cette épaule avant que cela devienne un problème bien plus gênant. Un coup d’arrêt, oui, mais pas un coup de frein définitif. Au vu de son talent et de sa progression, Émilien Gailleton reviendra. Et probablement encore plus fort.