TOP 14. Le Béarn, ça vous gagne : pourquoi Emilien Gailleton a choisi la Section Paloise plutôt que Toulouse ?

C’est la grosse annonce de la semaine sur le marché des transferts. Le 3/4 centre Émilien Gailleton reste à Pau.

Une signature dont découlera aussi probablement la venue du phénomène italien Tommaso Menoncello à Toulouse, puisque le Palois était la priorité du Stade, mais a finalement décliné.

Les raisons ? Assurément celles de vouloir continuer de grandir dans le club qui lui a donné sa chance en Top 14 et s’inscrire dans le projet palois sur le long terme. Comme l’on fait d’autres talents de la Section avant lui, comme Aaron Grandidier récemment.

Le projet du manager Sébastien Piqueronies prend sens chez les flèches béarnaises et Gailleton, pilier de celui-ci, a donc fait le choix de la fidélité au moins jusqu’en 2029.

Depuis mon arrivée à Pau il y a 3 ans, j’ai grandi et mûri au sein de ce club. Aujourd’hui, j’ai pleinement confiance en son projet. Chaque saison, nous progressons un peu plus. Le groupe regorge de talents et je suis convaincu que nous avons le potentiel, à terme, de rivaliser avec les plus grandes équipes du TOP 14 et de Champions Cup. - Gailleton dans un message publié par la Section Paloise.

Arrivé en 2022 au Hameau en provenance d’Agen et de la ProD2, le centre de 22 ans se sent comme chez lui à Pau. Au sein d’une ligne d’attaque jeune et flamboyante. "Je veux faire partie de cette aventure, de cette équipe qui écrit une belle page de l’histoire du club. Mon rêve serait de décrocher un titre en Vert et Blanc. Parce qu’ici, j’ai appris à aimer ce club, son territoire, ses supporters et leurs traditions. Je veux rendre fiers les Béarnais."

Piqueronnies sait parler aux anciens U20



"Un signal fort envoyé au club” répond son entraîneur Sébastien Piqueronies, fier de voir son jeune cadre poursuivre l’aventure.

On accorde beaucoup de moyens sur l’accompagnement de ces jeunes talents. On sait que c’est l’avenir du club et le moyen pour être parmi les meilleurs. Je ne vais pas piquer les 25 titres à Toulouse ni convaincre Matthieu Jalibert ou Antoine Dupont de venir l’année prochaine chez nous… On doit être meilleurs que les autres dans un secteur. Et c’est celui-là qu’on a ciblé

Niveau formation, la Section n’a en effet rien à envier à qui que ce soit dans l’Hexagone. Et l’ancien homme fort des U20 - réputé pour son aura auprès des jeunes talents - n’y est pas pour rien…