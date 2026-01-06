Neuf ans plus tard, ce joueur du MHR vise à nouveau le XV de France… à un autre poste

À la recherche d’un successeur à Atonio, le XV de France peine à sécuriser le côté droit… mais un ancien de la maison se porte candidat : Christopher Tolofua.

C’est peut-être l’un des retours les plus inattendus de la planète ovale, mais assurément pas le moins probable. Fort d’un début de saison cohérent et d’une dernière prestation parfaite pour démarrer l’année, Christopher Tolofua a déclaré au micro de Sud Radio sa volonté de prétendre encore et toujours au maillot bleu.

Sélectionné par le passé, il se situe aujourd’hui loin dans la hiérarchie des talonneurs.

Pourtant, sa polyvalence fait de lui un atout majeur, surtout à un poste où la concurrence est moins dense. Le talonneur de formation a en effet plusieurs fois dépanné à droite de la mêlée.

Auteur d'un triplé face à Bayonne pour le premier match de l'année, Christiopher Tolofua s'est montré très adroit derrière le paquet d'avant conquairant du MHR.

Le talonneur remplaçant, s'offre le premier triplé de sa longue carrière, débuté il y a 14 ans mainteant sur les bords de la garonne avec le Stade Toulousain.

Formé aux côtés de la legende William Servat, Christopher Tolofua impressione et matche trés tôt, à seulement 19 ans avec l'équipe professionelle.

Un vrai exploit pour l'époque, qui attire rapidement les regard du XV de France, qui cherche desespérement un concurent à la succession de William Servat aux côtés de Guilhem Guirado.

Christopher Tolofua connaitra 7 sélections avec le maillot bleu, la dernière en 2017 lors du Tournoi des 6 Nations face à l'Italie. Neuf ans après, ce maillot tricolore est toujours en tête, comme il le confie à Sud Radio.

"Bien sur que cela fait partit de mes ambitions, quand on est compétiteur on à toujours cette volonté. Après je ne me vois pas prétendre à quoi que ça soit si je ne suis pas performant avec mon club", souligne-t-il.

"Préparez-vous à me voir aussi à droite la semaine prochaine"

Mais toujours au micro de Sud Radio, ce dernier a expliqué quelque chose de très intéressant concernant une hypothétique sélection avec le XV de France. En effet, depuis un certain temps, il se prépare pour pouvoir aussi évoluer à droite de la mêlée.

Souvent gêné tout au long de sa carrière au niveau des cervicales, Christopher Tolofua semble aujourd’hui parfaitement rétabli, s’offrant même le challenge de jouer à droite. Un poste où le XV de France est en difficulté, et où Uini Atonio n'est pas une solution durable.

"Quand j’ai des objectifs, j’essaie de les réaliser. Ça m’est déjà arrivé en Challenge Cup. D’ailleurs, préparez-vous à me voir jouer à droite la semaine prochaine également."

"C’est un objectif personnel. Ça fait des années que je suis tamponné GCB (un outil de classement lié aux cervicales pour les premières lignes, NDLR), et que j’ai la possibilité de le faire. Je pense que ça m’aidera aussi à prolonger ma carrière."

Sur le XV de France : "Que ce soit à droite ou au poste de talonneur, ça reste un de mes objectifs. La priorité reste tout de même mon club.", conclut-il.

Si c’est au poste de troisième ligne que Christopher Tolofua a débuté avec le Stade Toulousain chez les jeunes, il est aujourd’hui un talonneur au physique des plus atypiques pour le poste.

1m82 pour 125 kilos, un beau gabarit, mais avec des qualités de vitesse particulièrement intéressantes. Si c’est surtout sa puissance qui prime, Christopher Tolofua a longtemps souffert d’une défaillance au lancer, au cœur du rôle de talonneur.

Même si ce problème est aujourd’hui réglé, sa reconversion à droite semble une option intéressante pour s’alléger de la touche. Au-delà de ça, c’est aussi un atout pour son équipe d’avoir un droitier aussi mobile que Christopher Tolofua.

Il n’est pas le seul première ligne à opérer une reconversion à d’autres postes. Son coéquipier Jordan Uelese, par exemple, occupe régulièrement le rôle de flanker.

Peato Mauvaka a également évolué au cœur de la troisième ligne, étant parfois même lifter en touche, une pratique qui aurait été quasi impossible pour un talonneur il y a dix ans.

Enfin, pour les plus anciens, Deon Fourie, ancien joueur de Grenoble et Lyon et récemment sacré champion du monde avec les Springboks, a évolué au talon et en troisième ligne, une particularité rare pour l’époque.