TRANSFERT. TOP 14. Garbisi-Tolofua, vers un échange de bon procédé ?

À l'image de nos collègues footballeurs ou bien des drafts en NBA, le RCT et le MHR seraient proches de conclure un transfert sous forme d'échange. Garbisi et Tolofua seraient concernés.

Un échange qui arrange

C'est assez inédit, mais ça devrait arriver dans les prochains jours. Selon les informations du Midi Olympique, Paolo Garbisi (MHR) devrait rejoindre la rade, tandis que Christopher Tolofua (RCT) partirait chez le "voisin" montpelliérain.

Les deux joueurs sont encore sous contrat avec leur club respectif, et jouent d'ailleurs tous les week-ends en Top 14 ou dans les différentes compétitions européennes. À 23 ans, Paolo Garbisi est lié jusqu'en 2025 avec Montpellier. A contrario, Christopher Tolofua, 30 ans, voit son contrat avec Toulon arriver à son terme en juin prochain.

Les deux hommes pourraient donc être échangés pour le bien de tous, et les négociations seraient déjà presque bouclées. Ce transfert a pour objectif de répondre aux besoins des deux clubs français, à savoir le manque de joueurs à l'ouverture et au talon.

D'un côté, Montpellier a prêté Tolu Latu à La Rochelle, et ne compte que Karkadze et Paenga-Amosa comme numéro 2. De l'autre, le RCT se mord les doigts, car la blessure de Dan Biggar au dos est plus importante que prévu et seul Enzo Hervé est disponible.

Ainsi, Garbisi et Tolofua pourraient même vivre leur dernier instant sous les couleurs de leur club ce week-end ! Néanmoins, Paolo Garbisi devrait être retenu en sélection. L'Italien est arrivé chez les Cistes en 2021, tandis que l'ancien de Toulon a rejoint la rade en 2019.

Danny Priso dans le même panier ?

Si ce transfert voit bel et bien le jour, Montpellier a fait savoir son intention de garder Louis Carbonel dans ses rangs, lui qui est l'enfant de Mayol. Néanmoins, le Stade Français se montre de plus en plus insistant avec l'ancien international u20.

Pour préparer sa prochaine saison, le MHR serait, en coulisse, en train de négocier avec le pilier international (19 sélections), Dany Priso. Ce dernier est lié au RCT jusqu'en 2025, mais son transfert pourrait être aussi acté dans les prochaines semaines.

