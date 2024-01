RUGBY. Désabusé par l'évolution de l'arbitrage, Nigel Owens se lâche sur ses réseaux sociaux !

Pour rappel des faits, le week-end dernier en Champions Cup, le deuxième ligne de Bristol Josh Caufield avait été expulsé face au Connacht. Ce dernier avait piétiné le visage de Finley Bealham, et la décision paraissait plutôt logique.

Cependant, cette semaine, une commission indépendante est revenue sur cette affaire, et à retirer la peine à ce dernier, estimant que ce mauvais geste "ne méritait pas un carton rouge".

Nous vous mettons la vidéo ci-dessous, à vous de juger !

Suite à cette décision, le monde des réseaux sociaux est monté au créneau, et Nigel Owens également. L'ancien arbitre international, plutôt apprécié dans la sphère du rugby international, n'a pas mâché ses mots.

Ce dernier indique : "Comment peuvent-ils dire que c'est un jeu déloyal qui ne vaut pas un carton rouge ? Si ce n’est pas déloyal mais accidentel, alors laisse juste jouer. [...] Sinon ça doit être carton rouge."

Il poursuit son post sur X en finissant par : "Heureusement que j’ai pris ma retraite !" Assez clair non ?

How can they say this is foul play but not red card. If it’s not foul play and complete accident then play on. If It’s reckless and foul play then it has to be RC. For what it’s worth it’s a RC for me as it’s not a natural action of rucking and reckless.

Glad I retired 🙈 https://t.co/VYHam8NtgL