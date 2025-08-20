''On ne pourra pas continuer à faire jouer 30 matchs à Maxime Lucu'' : l'UBB sait où elle doit encore progresser

Très (trop ?) utilisé ces dernières saisons, le Jason Statham de Chaban a vu 2 belles doublures arriver à l'UBB pour lui permettre de souffler.

Puisque le rugby a finalement tendance à suivre l’évolution de la société, la notion de management évolue de plus en plus. On a d’ailleurs vu ces dernières saisons nombre d’équipes ayant choisi de favoriser une gestion plus méticuleuse de leur groupe afin de faire souffler leurs cadres pour garder de la fraîcheur.

Encore récemment avec Toulouse, qui a choisi de reprendre une semaine plus tard qu’à l’accoutumée, afin de se régénérer au maximum après une saison harassante. En conférence de presse, Yannick Bru a confirmé qu’il était primordial de bien gérer son groupe et que c’est grâce à cela que l’UBB avait bien mieux fini sa saison 2024/2025 que la précédente.

Ce qui a changé, c’est la possibilité de laisser de de vraies coupures aux joueurs, alors que le technicien pense à en faire de même avec les membres de son staff. "Les mecs te disent : "Oui, j'ai joué autant, mais j'ai eu des week-ends de repos et on a gagné sans nous. J'ai pu partir un week-end avec ma fiancée, avec ma chérie."

"Les cadences infernales des matchs, c'est un enjeu majeur de la performance et même du bien-être psychologique", complète l’ancien talonneur, qui cherche à peaufiner sa méthode à l’approche d’une nouvelle saison.

Lui qui connaît aussi ses axes de progression, et notamment le management de son leader et capitaine Maxime Lucu, qui a encore énormément joué la saison dernière, avec près de 2000 minutes au compteur, rien qu’avec Bordeaux. "On ne pourra pas continuer à faire jouer 30 matchs à Maxime Lucu."

C’est aussi pour cela que le champion d’Europe en titre s’est largement renforcé à la mêlée, avec les arrivées de deux jeunes joueurs aux profils ciblés : l’international italien Martin Page-Relo, qui sera une parfaite doublure au Jason Statham de Chaban.

TOP 14. ''Le formater au haut niveau'' : le jeune Valentin Hutteau (UBB) avec Lucu comme mentorEt enfin Valentin Hutteau, ce numéro 9 trapus (1m69 pour 78kg) de 18 ans à peine, plein de cannes et de talent, dont on parlait beaucoup chez les jeunes. Ce dernier vit pour l’instant une très bonne acclimatation au groupe professionnel d’après les proches du club, et à été pris sous l’aile de Max Lucu justement. Qui va ayssi l’aider à performer, afin de mieux pouvoir souffler…