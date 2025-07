De non-conservé en ProD2 au toit du Top 14 sur conseil de Dupont : l'ascension non-programmée de Paul Graou

Le 9 au regard de glace fut l'un des patrons de Toulouse durant 100 minutes en finale du Top 14. Un changement de statut pour la doublure de son pote Dupont, autrefois qu'un ''bon petit joueur de ProD2''.

Modeste, Paul Graou a toujours écarté la thèse personnelle lorsqu'on lui a demandé ce qu'il ressentait suite à son repositionnement en numéro 1 à la mêlée de Toulouse depuis la blessure de son pote Antoine Dupont. Et depuis la victoire du Stade Toulousain en finale du Top 14, samedi soir. En préférant s'en référer au collectif.

Il faut dire que le "Loup Graou" n'était pas prédestiné à régner sur le toit de l'Hexagone dans la peau d'un titulaire. Celui qui ne fut autrefois qu'un “bon petit joueur de ProD2” était donc titulaire en finale de l'élite française samedi dernier. Un peu comme Max Lucu dans l'autre camp, finalement.

Pour comprendre un peu mieux l'importance de sa promotion, revenons aux prémices de sa carrière. À la faillite d'Auch en 2017 et alors qu'il va fêter ses 20 ans, Graou prend la direction de Montauban, en ProD2, mais fait aussi le choix de se donner du temps pour ses études d'ingénieur en parallèle. Un planning pas évident à gérer mais Graou est un bosseur, un vrai.

Il passe 4 saisons dans le Tarn-et-Garonne, réalise quelques coups d'éclats et son temps de jeu progresse, mais Montauban ne le conserve pas à l'issue de son contrat. Il rebondit alors à Agen et réalise une saison XXL en ProD2, où il s'affirme comme le meilleur demi de mêlée de la division.

Le moment pour lui d'aller voir plus haut ? C'est le cas. Au printemps 2022, Toulouse se cherche une doublure digne de ce nom à Antoine Dupont, sursollicité à la mêlée et qui doit gérer un nouveau statut de meilleur joueur du monde.

‘‘Dupont a beaucoup insisté’’ pour recruter cet ancien de ProD2, devenu indispensable au Stade Toulousain

Puisqu'il aime aussi faire des bons coups, le Stade vient donc toquer à la porte de Graou... sur insistance d'Antoine Dupont lui-même, qu'il a côtoyé chez les jeunes à Auch et dont il connaît parfaitement les qualités de punch et de vista. Voilà comment Graou débarque en Haute-Garonne au milieu d'un effectif pléthorique, à 25 ans.

De meilleure doublure à patron des phases finales

La suite, vous la connaissez... Peu à peu, entouré d'un pack et de joueurs autour de qui il est plus facile de briller, le 9 au regard de glace a pris du galon au fur et à mesure à Toulouse, jusqu'à devenir l'un des meilleurs "seconds couteaux" du Top 14, notamment lors des périodes de doublons.

Et puis, Antoine Dupont s'est blessé en début d'année 2025 et le destin de son pote a basculé. Devant le Japonais Saito dans la hiérarchie, Graou a dû assumer ses responsabilités et un poste de numéro 1 à la mêlée pour les matchs qui comptent.

Paul Graou fait une performance XXL. Le match que fait Paul aujourd’hui, si c’est Antoine (Dupont, ndlr) qui le fait, c’est lui qui a le trophée - Ugo Mola après la demi-finale face à Bayonne

C'est ainsi qu'après une belle prestation en demi-finale contre Bayonne et malgré ses 13 petites minutes de jeu sur ses 3 premières finales disputées avec Toulouse, Graou a ainsi fait exploser son temps de jeu cette fois en en disputant 100 face à l'UBB. Puisque Ugo Mola a préféré ne pas remplacer celui qui collait si bien au ballon sur un match si engagé.

Comme il le faisait d'habitude avec Antoine Dupont. Le calife à la place du calife, on vous dit...