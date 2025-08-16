TOP 14. ''Tous nos atouts ont été anéantis'', après une saison noire, Gustard espère une renaissance
La saison dernière a laissé des traces au Stade Français. Paul Gustard revient sur cette année noire, les erreurs commises et les leçons tirées pour préparer une rentrée pleine d’ambitions et de renouveau. Crédit image : Screenshot Youtube Stade Français
Après une saison cauchemardesque, Paul Gustard revient sans détour sur les difficultés du Stade Français et partage sa vision pour redonner vie au club parisien.

Le Stade français entame un nouveau chapitre sous la houlette de Paul Gustard. L'Anglais a pris les rênes du club de la capitale en cours de saison après les départs successifs de Karim Ghezal et Laurent Labit. Il aura fort à faire après une saison marquée par une douzième place en Top 14 et un rugby loin des ambitions de la direction.TOP 14. Cohabitation Stade Français/Paris FC en vue, le stade Jean-Bouin en pleine transformationTOP 14. Cohabitation Stade Français/Paris FC en vue, le stade Jean-Bouin en pleine transformation« Ce fut une année difficile, nous avons connu un début de saison catastrophique. En dehors du terrain, dès la présaison, des problèmes sont apparus dans tous les domaines, notamment au sein du staff, ce qui a nui à l’harmonie et à la performance du groupe », confie Gustard au Midi Olympique.

Des blessures et un moral en berne

Sur le terrain, le constat est tout aussi sévère : « Nous avons débuté la saison avec un manque de préparation. Nous avons perdu quatre piliers lors de la première semaine contre l’UBB et avons eu du mal à sortir de notre moitié de terrain pendant la majeure partie de la saison. Tous nos atouts ont été anéantis. »

Les deux saisons précédentes, le club capital avait su bâtir sa réputation sur une défense solide et un jeu au pied efficace. L’an dernier, la dynamique n’a jamais été trouvée : « Nous avons passé beaucoup trop de temps dans notre camp et nous étions constamment sous pression. Face aux résultats et aux performances défavorables, nous avons perdu confiance et n’avons pas pu enchaîner les victoires. Nous sommes passés de la meilleure équipe à la pire à l’extérieur. » À cela s’ajoute un épisode de blessures massif : lors du dernier match contre Castres, seuls 23 joueurs professionnels étaient valides.

Reconstruction et projet collectif

Malgré ces difficultés, Gustard affiche une détermination intacte. « Je suis très satisfait des efforts des joueurs. Nous avons eu des échanges constructifs et honnêtes avec eux au cours des deux derniers mois de la saison dernière, car je souhaitais construire un projet collaboratif pour cette nouvelle saison et pour l’avenir du club. Nous sommes conscients de nos erreurs au sein du club, du staff et de l’effectif. »

Le technicien britannique souligne le travail effectué lors de la préparation estivale : « Les performances physiques ont été impressionnantes, mais nous avons également conservé une ambiance plus décontractée avec des réunions d’équipe, des réunions de famille conviviales, et les joueurs ont fait preuve d’un excellent engagement les uns envers les autres et envers le club. »

Un Stade français repensé

Le Camp des Loges a lui aussi été transformé pour coller à la vision du club : « Nous avons apporté de nombreux changements afin de poursuivre notre développement dans notre nouveau centre d’entraînement. Nous l’avons davantage adapté à la vision du club que nous voulons construire. »Top 14. S'appuyer sur les cadres et l'expérience pour se relancer : notre XV type du Stade Français en 2025-2026Top 14. S'appuyer sur les cadres et l'expérience pour se relancer : notre XV type du Stade Français en 2025-2026Avec ces bases, Gustard se projette avec optimisme : malgré une saison difficile, l’équipe de la capitale entend retrouver sa combativité et sa régularité. L’heure est à la reconstruction, à l’engagement collectif et à un Stade français prêt à redevenir redoutable, sur et en dehors du terrain.

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. L'Anglais Billy Vunipola (MHR) vers une fin de carrière en France ?
Transferts
TRANSFERT. Le meilleur joueur de Premiership va-t-il rejoindre le TOP 14 ?
Vidéos
Louis Bielle-Biarrey : 13 essais, une saison à toute berzingue, une compilation vidéo qui régale
News
Combien de temps dure un match de Rugby ? FAQ
News
TOP 14. Bouillir avant de briller ? La Section Paloise met ses avants à mijoter
News
TOP 14. Ambition, pragmatisme et recrutement malin : L’Aviron Bayonnais passe la seconde avec Travers
News
DECRYPTAGE. Juan Ignacio Brex, la solution miracle au poste de centre pour le RCT ?
Transferts
TRANSFERT. Puissance, sidestep, cette bombe néo-zélandaise ciblée par l'USAP pour dynamiter le TOP 14
News
TOP 14. 37 essais, Nationale et un tempérament de feu : Adam Vargas, une recrue comme le CO les aime
News
TOP 14. ''Je me suis mis une pression négative'' : Hugo Reus évoque son transfert difficile au MHR
News
23 ans, 40 sélections, Niniashvili ne débarque pas à La Rochelle dans la peau d'un novice mais d'un cadre en puissance