TOP 14. ''Tous nos atouts ont été anéantis'', après une saison noire, Gustard espère une renaissance

Après une saison cauchemardesque, Paul Gustard revient sans détour sur les difficultés du Stade Français et partage sa vision pour redonner vie au club parisien.

Le Stade français entame un nouveau chapitre sous la houlette de Paul Gustard. L'Anglais a pris les rênes du club de la capitale en cours de saison après les départs successifs de Karim Ghezal et Laurent Labit. Il aura fort à faire après une saison marquée par une douzième place en Top 14 et un rugby loin des ambitions de la direction. TOP 14. Cohabitation Stade Français/Paris FC en vue, le stade Jean-Bouin en pleine transformation« Ce fut une année difficile, nous avons connu un début de saison catastrophique. En dehors du terrain, dès la présaison, des problèmes sont apparus dans tous les domaines, notamment au sein du staff, ce qui a nui à l’harmonie et à la performance du groupe », confie Gustard au Midi Olympique.

Des blessures et un moral en berne

Sur le terrain, le constat est tout aussi sévère : « Nous avons débuté la saison avec un manque de préparation. Nous avons perdu quatre piliers lors de la première semaine contre l’UBB et avons eu du mal à sortir de notre moitié de terrain pendant la majeure partie de la saison. Tous nos atouts ont été anéantis. »

Les deux saisons précédentes, le club capital avait su bâtir sa réputation sur une défense solide et un jeu au pied efficace. L’an dernier, la dynamique n’a jamais été trouvée : « Nous avons passé beaucoup trop de temps dans notre camp et nous étions constamment sous pression. Face aux résultats et aux performances défavorables, nous avons perdu confiance et n’avons pas pu enchaîner les victoires. Nous sommes passés de la meilleure équipe à la pire à l’extérieur. » À cela s’ajoute un épisode de blessures massif : lors du dernier match contre Castres, seuls 23 joueurs professionnels étaient valides.

Reconstruction et projet collectif

Malgré ces difficultés, Gustard affiche une détermination intacte. « Je suis très satisfait des efforts des joueurs. Nous avons eu des échanges constructifs et honnêtes avec eux au cours des deux derniers mois de la saison dernière, car je souhaitais construire un projet collaboratif pour cette nouvelle saison et pour l’avenir du club. Nous sommes conscients de nos erreurs au sein du club, du staff et de l’effectif. »

Le technicien britannique souligne le travail effectué lors de la préparation estivale : « Les performances physiques ont été impressionnantes, mais nous avons également conservé une ambiance plus décontractée avec des réunions d’équipe, des réunions de famille conviviales, et les joueurs ont fait preuve d’un excellent engagement les uns envers les autres et envers le club. »

Un Stade français repensé

Le Camp des Loges a lui aussi été transformé pour coller à la vision du club : « Nous avons apporté de nombreux changements afin de poursuivre notre développement dans notre nouveau centre d’entraînement. Nous l’avons davantage adapté à la vision du club que nous voulons construire. » Top 14. S'appuyer sur les cadres et l'expérience pour se relancer : notre XV type du Stade Français en 2025-2026Avec ces bases, Gustard se projette avec optimisme : malgré une saison difficile, l’équipe de la capitale entend retrouver sa combativité et sa régularité. L’heure est à la reconstruction, à l’engagement collectif et à un Stade français prêt à redevenir redoutable, sur et en dehors du terrain.