Castres, déplumé au centre de l’attaque : quelles solutions pour affronter Lyon en Top 14 ?

Entre le départ d’Adrien Séguret et l’absence prolongée de son taulier au centre, Castres devra composer avec un effectif amoindri face à Lyon en Top 14.

Les hommes de Xavier Sadourny ont bien entamé la fin d’année. Depuis novembre, ils ont remporté trois matchs de Top 14 pour deux défaites, obtenant toutefois à deux reprises le point de bonus défensif.

Pour autant, ce début de saison a démontré que Castres était bien plus friable qu’à l’accoutumée dans son antre de Pierre-Fabre, concédant deux défaites face à Pau et Bordeaux. Ce week-end, les Castrais recevront Lyon pour le Boxing Day, l’occasion de se rassurer à domicile malgré l’absence de leur taulier au centre de l’attaque : Adréa Cocagi.

VIDEO. ''Pénible'', ''Chiant'', les vœux de Noël insolites du MHR à Castres Qui pour suppléer la paire Botitu/Goodhue face à Lyon ?

Et ce n’est pas à ce genre de cadeau que s’attendaient les supporters du Castres Olympique à la veille du réveillon de Noël. Ce mardi, nos confrères de La Dépêche du Midi annonçaient l’indisponibilité d’Adréa Cocagi, blessé au bras, une blessure qui devrait l’éloigner des terrains pendant près de trois mois.

Une absence qui s’ajoute au départ d’Adrien Séguret vers La Rochelle il y a quelques semaines, laissant la paire Botitu–Goodhue orpheline d’une ou plusieurs doublures au poste de centre.

Adréa Cocagi, au profil très particulier et capable de transpercer les défenses grâce à sa puissance, n’avait manqué aucune des huit dernières rencontres de son équipe en Top 14. Le week-end dernier, sur la pelouse de Montpellier, il se serait blessé lors de la dernière action de la partie.

Castres va donc devoir piocher d’éventuels remplaçants au sein de son effectif, et pourquoi pas se tourner vers des joueurs qui n’ont encore jamais évolué avec les professionnels. Les options sont assez nombreuses, mais seront-elles suffisantes pour battre Lyon ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Castres Olympique (@castresolympique)

Vuate Karawalevu, l'option la plus logique pour remplacer Adréa Cocagi

À Castres, un Fidjien peut en cacher un autre, la preuve par l’exemple, car en l’absence de son compatriote, la recrue Vuate Karawalevu devrait évoluer au centre de l’attaque du Castres Olympique.

Lors de la première journée de Champions Cup, il était d’ailleurs titulaire avec le numéro 13 dans le dos face à Gloucester, inscrivant son premier essai dans la compétition malgré la défaite des siens sur la pelouse anglaise.

Arrivé cette saison en provenance de la franchise des Fijian Drua, ce joueur âgé de 24 ans monte petit à petit en puissance, pour le plus grand bonheur de ses coéquipiers et des supporters.

Doté d’un physique avantageux (1,93 m pour 104 kg), il avait déjà dépanné au centre en Super Rugby, s’offrant notamment un face-à-face avec Rieko Ioane, l’All Black aux 88 sélections, fraîchement débarqué au Leinster.

Il fera sans aucun doute l’affaire si le tandem Goodhue–Botitu fléchit, mais une option supplémentaire serait évidemment plus raisonnable. Et là encore, Castres devrait piocher au sein de son effectif.

À l’issue de la rencontre face à Montpellier, Xavier Sadourny se montrait confiant dans les colonnes de La Dépêche du Midi, assurant que les options au sein du groupe professionnel étaient nombreuses. Certains ailiers pourraient notamment glisser au centre pour dépanner, comme l’expliquait le manager castrais : “On peut aussi glisser Nathanaël Hulleu et Christian Ambadiang à ce poste.”

Le premier cité a d’ailleurs déjà été utilisé au centre par le passé. La dernière fois qu’il a été titularisé à ce poste, c’était avec Vannes lors de la saison 2022-2023. À cette occasion, il avait disputé deux rencontres de Pro D2 dans leur intégralité, inscrivant un essai à chaque fois.

En fin de contrat à l’issue de la saison, l’ancien joueur de Grenoble et de l’UBB pourrait ainsi se relancer à un poste où personne ne l’attendait forcément cette année. Décisif face à Bordeaux notamment, sa possible installation au centre de l’attaque pourrait, qui sait, convaincre les dirigeants castrais de le conserver la saison prochaine, malgré l’arrivée annoncée de Taylor Gontineac en provenance de Béziers.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Castres Olympique (@castresolympique)

"Ces jeunes sont l’avenir du club", les Espoirs en renfort avec Castres ?

En début de saison, deux centres issus de l’équipe Espoirs ont eu l’occasion de faire la préparation avec les professionnels. Ainsi, Clément Barthès (20 ans) et Pierre Ourthaud-Cren (19 ans) figurent parmi les options pour remplacer numériquement Adréa Cocagi.

Alfred Mouandjo, la pépite venue de Massy à l’intersaison, est également une option plausible, bien que ce dernier n’ait évolué qu’à l’aile en matchs amicaux avec son nouveau club. Avec Massy, chez les Espoirs notamment, il a régulièrement joué au centre.

Xavier Sadourny se dit même satisfait de la "promotion" de cette jeune garde aux côtés des pros.

"Ces jeunes sont l’avenir du club, sa force vive en devenir. Ils font preuve d’un état d’esprit remarquable et d’une force de travail tout aussi conséquente. L’objectif est de pouvoir les jauger avec le groupe pro. À ce jour, on est très contents d’eux, même si le plus dur reste à faire bien sûr car ce n’est que le début d’une carrière au plus haut niveau. Leurs débuts évalués avec nous sont prometteurs et source d’une grande satisfaction".

En conclusion, Castres saura rebondir même si l’absence d’Adréa Cocagi est préjudiciable, d’autant que ce dernier devrait être de retour pour le dernier bloc de la saison de Top 14.