Avec 7 Espoirs utilisés en moyenne, ces clubs de TOP 14 sont ceux qui misent le plus sur leur vivier

Alors que l’on s’approche de la 10e journée du Top 14, en pleine tournée d’automne, certains clubs n’ont pas attendu les doublons pour faire jouer leurs jeunes.

Et si c'était la formule miracle pour les clubs français ? Faire jouer les jeunes n'a jamais été aussi rentable depuis le début de l'ère professionnelle, il y a maintenant trente ans, que ce soit sur le plan sportif ou financier.

Par exemple, vous appreniez dans les colonnes du Rugbynistère, qu'en regard du quota de JIFF utilisés, certains clubs bénéficiaient d'une incitation financière importante en alignant le plus de jeunes joueurs par feuille de match.

Sur le plan sportif, les résultats sont probants, les clubs français rayonnent en Europe. Ces cinq dernières années, c'est toujours un pensionnaire du Top 14 qui a raflé la Champions Cup. D'ailleurs, cette saison, deux des trois meilleurs élèves en la matière ont été récemment couronné d'un titre européen, la "young touch" fait gagner des titres.

Selon le site de référence All Rugby, le tenant du titre européen fait partie des trois clubs ayant fait jouer le plus de joueurs sous contrat Espoirs avec l’équipe professionnelle. Bordeaux, La Rochelle et le Racing 92 ont chacun fait appel à 11 joueurs Espoirs depuis le début de la saison.

Même si cette donnée prend en compte certains jeunes devenus cadres de leurs effectifs respectifs, à l’image de Nicolas Depoortere, qui a prolongé son aventure avec Bordeaux, ces joueurs évoluent encore sous le titre d'un contrat Espoirs.

Dans la lignée des clubs qui font confiance à la jeunesse, on retrouve Clermont, Perpignan et Toulouse avec 8 Espoirs utilisés chez les professionnels depuis le début de la saison 2025-2026.

Pas étonnant pour Toulouse, qui aligne le meilleur quota JIFF par feuille de match après huit journées, ni pour Clermont qui mise énormément sur la formation depuis l'arrivée de Christophe Urios. Perpignan, la lanterne rouge du championnat, fait face à une grande vague de blessés, offrant des possibilités aux jeunes joueurs comme Gabin Kretchmann ou Maxim Granell.

Nicolas Depoortere équipé d'un micro lors de la demi-finale 🎙️



Déjà les mots d'un leader malgré ses 21 ans 👏#SFPUBB | #DemiesTOP14 pic.twitter.com/VrYdbfCKrG — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) June 22, 2024

Paris dans la moyenne, Toulon, Castres, Pau et Bayonne légèrement en dessous

Au total, sur les 14 clubs de l'élite française, 7 joueurs Espoirs ont été utilisés en moyenne par clubs depuis le début de la saison. Alors qu'on approche de la 10e journée, et qu'aucun week-end de doublons n'a vu le jour pour le moment, ou qu'aucune coupe d'Europe n'a démarrée, c'est une moyenne plutôt positive.

Ainsi, Paris se place pile dans la moyenne avec 7 Espoirs utilisés en professionnels cette saison, Noah Néné est par exemple devenu le monsieur plus de cette équipe en étant le meilleur marqueur de l'effectif avec cinq essais.

À une unité derrière, on retrouve Toulon qui affichent 6 Espoirs utilisés cette saison en Top 14, avec des apparitions plus régulières pour certains. Pierre Damond a par exemple profité des blessures de Mickael Ivaldi et Gianmarco Lucchesi pour accrocher neuf feuilles de match cette saison.

Enfin, Castres, Bayonne et Pau sont proches de la moyenne, affichant 5 joueurs sous contrat Espoirs depuis le début de l'année. Face à Bordeaux, Pau alignera ce soir quatre joueurs Espoirs dont trois dans le XV de départ en la personne de Fabien Brau-Boirie, Axel Despérès et Grégoire Arfeuil.

Pour terminer ce tour des clubs du Top 14, on prend la direction du Matmut Stadium de Lyon, là où 4 joueurs Espoirs ont été alignés cette saison. Là encore, avec une récurrence propre à chacun.

Esteban Gonzalez a empilé avec les pros, marquant les esprits face à Bordeaux avec deux essais pour sa première titularisation en Top 14. Vice-champion du monde U20, Thomas Marceline n'a quant à lui disputé que 13 minutes à Pau lors de la 4ᵉ journée de Top 14.

Du côté de Montpellier et Montauban, la "young touch" patine, puisque ces deux équipes n'ont aligné que 3 joueurs Espoirs en pro cette saison. Pour la maison verte, Kilian Ringuet est assurément le joueur Espoirs le plus utilisé avec sept apparitions.

À Montpellier, Lyam Akrab à était titularisé pour la première fois de sa carrière dans l'élite face à Bayonne lors de la deuxième journée.

𝗘𝘀𝘀𝗮𝗶 𝗱𝘂 𝗺𝗼𝗶𝘀 𝗱'𝗢𝗰𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝘣𝘺 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘪𝘥



Notre demi de mêlée, Esteban Gonzalez, vous commente l'essai du mois. Son tout premier essai en TOP 14, inscrit sur la pelouse de Bordeaux 🙌



@implid#LaForceduLOU#LaMeute#EssaiDuMois#rugby#match pic.twitter.com/OsUGRe2LIB — LOU Rugby (@LeLOURugby) November 16, 2025

Le classement des équipes ayant fait jouer le plus d'Espoirs en Top 14 cette saison