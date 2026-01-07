VIDEO. Marcus Smith dans le vent : qui est cet ailier italien de 19 ans qui survole l'Angleterre en ce moment ?

Après Capuozzo et Menoncello, future pépite en vue pour l'Italie avec cet ailier dont tout le monde parle en Angleterre ?

Après une année historique en 2025, l'Italie s'apprête-elle à franchir un nouveau palier lors du prochain Tournoi des 6 Nations ? Certains le pensent, comme Rassie Erasmus.

Selon le prophète Rassie Erasmus, cette équipe pourrait créer la surprise lors du Tournoi des 6 Nations 2026Il faut dire que sous la houlette de Gonzalo Quesada - et alors que Sergio Parisse rejoindra bientôt le staff transalpin - les Azzuris évoluent dans un système de jeu qu'ils maîtrisent de mieux en mieux, gagnent en stabilité et expérience commune, et surtout, disposent de talents qu'on ne trouvait pas chez nos voisins par le passé.



En premier lieu, citons évidemment Ange Capuozzo et Tommaso Menoncello, deux joueurs exceptionnels qui évolueront d'ailleurs tous deux à Toulouse la saison prochaine. Tandis que d'autres comme Michele Lamaro, Danilo Fischetti, Gianmarco Lucchesi, Monty Ioane, Louis Lynagh ou Juan Brex s'apparentent à des valeurs sûres du niveau international.



Le talent Todaro



Alors, qui est le prochain ? Sur ce point, il se pourrait bien que la sélection italienne compte bientôt un nouveau phénomène du rugby européen dans ses rangs. En novembre dernier, le staff a en tout cas "verrouillé" un certain Edoardo Todaro en le faisant jouer 8 petites minutes face au Chili.



Lui ? C'est un ailier de 19 ans qui se révèle en Premiership cette saison. Déjà élu joueur du mois d'octobre, il a pour l'heure inscrit 6 essais en 9 matchs professionnels avec Northampton. Dont un doublé sensationnel face aux Harlequins le week-end dernier.

Sur le 2ème, il coupait la ligne et battait 4 défenseurs incapables de faire tomber cet ailier fort sur les jambes (1m80 pour 90kg), à l'image de Marcus Smith, battu avec une facilité déconcertante. Fort dans les duels, donc, rapide mais aussi agressif et technique, le jeune italien a développé une large palette durant sa formation, lui qui a toujours joué centre, ouvreur ou arrière.

Et si vous vous demandez comment un Lombard né à Milan s'est retrouvé à faire ses débuts pros en Angleterre , sachez que c'est sur les conseils d'un ami que Todaro franchi le pas à seulement 14 ans pour obtenir une bourse d'études et de rugby à Ipswich (à une centaine de kilomètres au nord-est de Londres). Grâce à la volonté affichée de sortir de sa zone de confort. Avant de rejoindre l'académie de Northampton et de gravir les étapes...



''Je suis différent des autres ailiers''



Bref, un garçon qui semble savoir tout faire mais aussi être conscient de ses qualités.

Je suis un ailier différent des autres. Je peux faire des choses différentes. (...) Je sais que je peux battre les défenseurs et être dangereux. Je travaille pour être plus présent dans le jeu. On pratique un très bon rugby aux Saints et, en tant que nouveau venu, ça m'aide beaucoup. C'est plaisant de jouer, avec tous ces mouvements." (Rugby Pass)



Une confiance en lui mêlée à de l'insouciance qui lui a permis de devenir le plus jeune international italien (19 ans et 2 mois) depuis un certain Sergio Parisse. Et bientôt poser de gros problème à l'UBB, ce dimanche à Chaban ?

CHAMPIONS CUP. Au grand complet pour la réception de Northampton voici la composition probable de l’UBB