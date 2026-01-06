CHAMPIONS CUP. Au grand complet pour la réception de Northampton voici la composition probable de l’UBB

L’infirmerie s’est vidée ces dernières semaines, excellente nouvelle pour Yannick Bru, qui entame cette deuxième quinzaine européenne avec un groupe complet.

Le remake de la finale passée aura lieu ce dimanche au stade Chaban-Delmas. Le champion en titre reçoit Northampton dans ce qui s’apparente déjà à un match charnière.

Toutes deux invaincues depuis le début de cette campagne européenne, il est très probable que l’une de ces deux formations connaissent sa première défaite de l’année en Champions Cup ce week-end.

Bordeaux, fort de son statut de champion en titre et d’un groupe au complet, part logiquement favori, même si Northampton possède évidemment de sérieux arguments. Voici la composition probable de l’UBB.

82 plaquages en 389 minutes, en fin de contrat à Bordeaux, ce deuxième ligne est une référence défensive en Europe Première pour Jean Luc Du Preez dans l'équipe de départ

Alors qu’il a effectué ses premières minutes avec l’UBB la semaine dernière face au Racing 92, Jean-Luc Du Preez pourrait se retrouver à nouveau sur la pelouse de Chaban-Delmas, cette fois dans la peau d’un titulaire.

Si Temo Matiu pourrait une nouvelle fois enchaîner au poste de numéro 8, il serait encadré par Cameron Woki et Jean-Luc Du Preez, qui devrait porter le numéro 6 face à Northampton.

Ainsi, Bastien Vergnes-Taillefer devrait prendre place sur le banc des remplaçants, aux côtés d’Adam Coleman, Gaëtan Barlot, Mathis Perchaud et Ben Tameifuna en ce qui concerne les avants.

Tous auteurs d’un doublé la semaine dernière, Nicolas Depoortère, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey devraient débuter, accompagnés de Yoram Moefana et Romain Buros.

Difficile d’imaginer Yannick Bru modifier le tandem Maxime Lucu / Matthieu Jalibert face à cette équipe de Northampton : les deux hommes devraient logiquement être reconduits.

Ce sera d’ailleurs la même ligne de trois-quarts que lors de la finale de la saison passée. Ce jour-là, seul Damian Penaud avait trouvé la faille à deux reprises, contribuant au premier sacre des Bordelais en finale de Champions Cup.

Marqueur lui aussi en finale Cyril Cazeaux tiendra le poste de deuxième ligne aux côtés de Boris Palu. Ces derniers seront chargés de pousser la première ligne bordelaise composée de Jefferson Poirot, Maxime Lamothe et Sipili Falatea.

Composition probable UBB 1 J. Poirot 2 M. Lamothe 3 S. Falatea 4 B. Palu 5 C. Cazeaux 6 J-L. Du Preez 8 T. Matiu 7 C. Woki 9 M. Lucu 10 M. Jalibert 11 L. Bielle-Biarrey 12 Y. Moefana 13 N. Depoortère 14 D. Penaud 15 R. Buros 16 G. Barlot 17 M. Perchaud 18 B. Tameifuna 19 A. Coleman



20 B. Vergnes-Taillefer 21 A. Retière 22 R. Janse Van Rensburg 23 J. Carbury

Toujours quatre éléments à l'infirmerie

Si les retours de Ben Tameifuna et Jean-Luc Du Preez vont faire le plus grand bien au collectif de Yannick Bru, en déficit de gros porteurs, certains éléments de marque patientent encore à l’infirmerie.

Parmi eux, Pierre Bochaton reste forfait suite à des douleurs cervicales contractées face à Pau il y a maintenant plus d’un mois. Son retour n’est pas encore programmé, mais devrait probablement intervenir dans les semaines à venir.

Timoré lors de ses quelques apparitions la saison dernière, Lachlan Swinton n’a lui plus joué depuis près d’un an. Il est toujours en soins, en attente d’un feu vert pour réintégrer le groupe, lui qui souffrait d’une lourde blessure au genou.

Récemment opérés, les jeunes Marko Gazzotti (cheville) et Valentin Hutteau (genou) sont également au repos pour une durée encore indéterminée, le premier cité pouvant toutefois reprendre plus rapidement que prévu.