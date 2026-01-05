82 plaquages en 389 minutes, ce deuxième ligne, en fin de contrat à Bordeaux, est une référence défensive en Europe

Arrivé il y a deux saisons du côté de Bordeaux, en provenance d’Exeter, ce deuxième ligne international écossais n’a pas eu le rendement escompté à l’annonce de son arrivée.
Absent près de trois mois pour blessure la saison dernière, celui qui compte 81 sélections avec le XV du Chardon semble avoir retrouvé de la continuité sous les ordres de Yannick Bru cette année.
Jonny Gray a su profiter des absences de certains coéquipiers pour enchaîner les rencontres, en se montrant décisif aussi dans le combat, comme le prouve une statistique.
Top 14. Le moteur de l'UBB Jonny Gray freiné en pleine course, l'Ecossais out plusieurs semainesJonny Gray parmi les meilleurs plaqueurs du championnat
Le colosse, mesurant 1,98 m pour 122 kg et capable d’évoluer en 4 comme en 5, possède un profil idéal pour une équipe de Bordeaux composée d'abord de nombreux internationnaux et qui joue sur deux tableaux, entre le Top 14 et la Champions Cup.
Cette polyvalence lui permettait également de figurer en sélection aux côtés de l’inamovible Grant Gilchrist, offrant au XV du Chardon un attelage puissant, gage d’une mêlée stable.
Mais c’est surtout dans le jeu que Jonny Gray se distingue, notamment cette année. Il figure parmi les cinq meilleurs plaqueurs des grands championnats européens, affichant un taux de réussite de 96,9 % dans l’exercice comme l'évoque OptaJonny.
En Top 14, il totalise 82 plaquages en neuf rencontres, soit 389 minutes de jeu. À temps de jeu égal, personne ne fait mieux que le géant écossais dans ce domaine.
Même constat en Champions Cup : lors de ses 37 minutes cumulées sur les deux dernières rencontres, il a réalisé cinq plaquages.
Jonny Gray déjà sacré la saison dernière en Top 14
Alors que la saison dernière a vu le Vannetais Sione Kalamafoni être élu meilleur plaqueur du championnat avec 274 réalisations en 23 matchs, Jonny Gray était sur de bons rails pour le concurrencer après six journées.
En effet, lors de ce premier bloc, il était de toutes les victoires de Bordeaux, notamment celle glanée sur la pelouse du champion toulousain fin septembre 2024.
Titularisé à quatre reprises puis entré en jeu face à Paris et Perpignan, il avait cumulé 66 plaquages réussis, affichant un ratio de 11 plaquages par match pour 335 minutes jouées.
Jonny Gray sur le départ : des pistes outre-Manche ?
C’est une information qui date du début de saison : Bordeaux aurait coché le nom de Jonny Gray parmi les futurs partants en juin prochain. Le deuxième ligne écossais ne devrait pas poursuivre après la fin de son contrat avec l’UBB.
Victime d’une concurrence énorme, notamment avec Adam Coleman, Cyril Cazeaux, Boris Palu ou l’arrivée d’Alex Moon en provenance de Bayonne, il devra sans doute se trouver un nouveau défi.
À 32 ans, il possède un CV solide, fort de son statut d’ancien international. Il aurait déjà été approché par plusieurs écuries du championnat anglais.
C’est le journal Sud Ouest qui évoque des pistes potentielles pour celui qui compte 22 matchs avec son ancienne équipe, Exeter. Sa fragilité et ses blessures récurrentes pourraient toutefois peser face à son immense apport défensif.
RUGBY. TOP 14. Jonny Gray explose déjà les compteurs et fait taire les sceptiques en 4 matchs avec l'UBB
