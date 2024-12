Top 14. Le moteur de l'UBB Jonny Gray freiné en pleine course, l'Ecossais out plusieurs semaines

Recrue phare du mercato bordelais, l'écossais Jonny Gray va devoir patienter deux mois pour soigner une vilaine entorse de la cheville.

Les années passent, mais les coups durs s’enchaînent pour Jonny Gray. Victime d'une lésion de la syndesmose de la cheville lors du succès bonifié de l’UBB en Ulster (19-40), l’international écossais (30 ans, 77 sélections) est à nouveau contraint de ranger les crampons… pour un moment.

Une première mi-temps interrompue brutalement

Samedi dernier, à Belfast, Gray semblait pourtant dans son élément, enchaînant les charges et dominant en touche. Mais, à la 30ᵉ minute, tout s’arrête : une vilaine torsion de la cheville met fin prématurément à son match.

Les examens de début de semaine n’ont fait que confirmer les craintes : une lésion à la syndesmose, cet entrelacement de fibres entre le tibia et le péroné.

Pas d’opération, mais pas de miracle

Une opération a été envisagée pour stabiliser la blessure, mais les médecins ont opté pour un traitement conservateur. Le protocole est clair : deux mois de repos et de rééducation. Traduction ? Pas de retour sur le pré avant mi-février.

Une nouvelle qui tombe au pire moment pour le joueur, mais aussi pour l’Écosse : Gray devrait manquer le début du Tournoi des VI Nations, compétition phare à laquelle il tenait à participer.

Un parcours semé d’embûches

Après avoir rejoint Bordeaux en quête de renouveau, Gray faisait partie des belles surprises de ce début de saison bordelais. Solide en touche, précieux en défense, il était enfin redevenu le joueur dominateur que les fans de l’UBB attendaient. Mais cette blessure vient rallonger une liste déjà bien garnie pour le deuxième ligne : rupture du tendon rotulien en 2023, un an et demi de convalescence… et maintenant ça.

Surtout, l’Écossais était devenu la clé de voûte du système de Yannick Bru. Capitaine de touche, leader statistique avec 99 plaquages réussis, bref, il va beaucoup manquer à son équipe. Heureusement, Adam Coleman est revenu de sélection et a fait son retour dans le groupe depuis quatre matchs. Un moindre mal pour les Girondins. Derrière lui, Petti, Cazeaux ou encore Bochaton assureront, eux aussi, l'intérim.

Un avenir incertain

Si la rééducation se passe bien, Gray sera disponible pour les phases finales, un rendez-vous crucial pour l’UBB. En attendant, les Bordelais devront faire sans leur pilier défensif et s’appuyer sur d’autres solutions pour maintenir le cap. Quant à Gray, il faudra, une fois encore, faire preuve de patience.