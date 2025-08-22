TOP 14. Jalibert + Bielle-Biarrey = 40 : l’équation gagnante de l’UBB, mais attention...

L’UBB a de la ressource, mais ses chiffres parlent d’eux-mêmes : Jalibert et Bielle-Biarrey pèsent à eux deux sur 40 essais. Un duo vital, et un défi pour Yannick Bru quand ils manquent à l’appel.

"On ne pourra pas continuer à faire jouer 30 matchs à Maxime Lucu", déclarait cette semaine le coach de l'UBB, Yannick Bru, à propos de son demi de mêlée international. En effet, ce dernier n'a plus 20 ans. Et en plus des matchs de TOP 14 et de Champions Cup, il se coltine (pour le moment) aussi les rencontres du XV de France. ''On ne pourra pas continuer à faire jouer 30 matchs à Maxime Lucu'' : l'UBB sait où elle doit encore progresser

Jalibert-Bielle-Biarrey, duo incontournable

En l'espace de quelques années, Bordeaux a beaucoup progressé, appris de ses erreurs et ç'a payé avec un titre européen. Le premier de son histoire. Il faut dire que la formation girondine a bien travaillé en coulisse. Aussi bien au niveau du recrutement que de la gestion des talents. Néanmoins, Bru sait qu'elle doit encore progresser.

En effet, elle est, comme beaucoup d'équipes de TOP 14, encore dépendante de ses meilleurs éléments. Lucu en tête de liste. Sa passe au pied en finale pour l'essai de Penaud et surtout ses points au pied ont pesé dans la balance. Pas suffisamment pour l'emporter. Mais sans ça, le Stade Toulousain n'aurait peut-être pas été autant poussé dans ses retranchements. VIDEO. AMATEUR. À 200 à l'heure, admirez l’essai de 70 mètres ''Bielle-Biarresque'' de cet ailier passé par France 7Le problème, c'est que le numéro 9 n'est pas le seul joueur à faire d'énormes différences pour l'UBB. Avec des internationaux à presque tous les postes de la ligne d'attaque, Bordeaux régale. Mais quand ils ne sont pas là. Ce n'est pas la même limonade. Surtout quand ces joueurs sont Matthieu Jalibert et Louis Bielle-Biarrey.

Un effectif riche mais encore trop dépendant

On aurait aussi pu parler de Penaud, Moeafa et Depoortère. Mais au niveau mondial, on ne fait pas mieux que l'ouvreur et l'ailier en termes d'implications sur des essais. Ils sont en effet premiers ex-aequo dans ce domaine avec 20 "try involvements" selon les chiffres compilés par Opta via The Analyst.

Autant dire que le rendement de l'UBB sans ces deux joueurs en prend en coup. Surtout si on ajoute les 17 "participations" de Penaud et les 14 de Depoortère. Quid de Lucu ? Avec 11 implications, il fait lui aussi partie des meilleurs dans ce domaine au-delà de son leadership sur le pré. Et Bordeaux le sait très bien et va devoir travailler pour aligner des "doublures" presque aussi efficaces. TOP 14. Et si le vrai taulier du Stade Toulousain à la mêlée, c'était Graou et pas Dupont (l'impact player) ?Au Stade Toulousain, Paul Graou a pu profiter de l'absence d'Antoine Dupont pour progresser. Son impact sur les Rouge et Noir ces dernières années a été considérable. Avec 19 "implications" sur les essais de Toulouse l'an passé, il se place juste derrière les Bordelais. Impressionnant quand on sait que c'est le Dupont le patron.