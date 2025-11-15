RUGBY. Frayeur, boulettes et conquête : le XV de France arrache une victoire amère contre les Fidji

Le XV de France a obtenu une victoire nuancée face aux Fidji (34-21). Après un bon début de match, les Bleus ont perdu pied et se sont fait peur à Bordeaux.

En Gironde, l’océan a amené la pluie au Stade Atlantique de Bordeaux, ce samedi 15 novembre, mais les intempéries se sont calmées au coup d’envoi. Après la défaite frustrante face à l’Afrique du Sud (17-32), la semaine passée, les Bleus se sont mis en condition pour affronter les Fidji. Pour cette deuxième rencontre de la tournée d’automne, le XV de France souhaitait enrayer une triste série de quatre défaites consécutives et y est parvenu non sans mal (34-21). À l’occasion d’une rencontre compliquée, il a retrouvé le chemin de la victoire. Retour sur le match.

Face aux Océaniens, les Tricolores comptaient de nombreux absents. Nolann Le Garrec, Baptiste Erdocio, Thibaud Flament, Emmanuel Meafou et Mickaël Guillard étaient tous titulaires lors de la rencontre face aux Springboks. Contre les Flying Fijians, ils ont déclaré forfait. Ainsi, Fabien Galthié a opéré sept changements dans le XV de départ, alors que Charles Ollivon a fait son retour au poste inhabituel de deuxième ligne. Le défi s’annonçait relevé, face à une formation qui comptait plusieurs joueurs évoluant en France et sortait d'une défaite rageante contre l'Angleterre.

Le XV de France déroule, puis vacille

Dès les premières actions, le XV de France a montré de belles ambitions offensives. À la 6ᵉ minute de jeu, Pierre-Louis Barassi s’engouffrait dans la défense fidjienne, à cause d’un placement hasardeux des visiteurs. Le Toulousain envoyait Nicolas Depoortère et le Bordelo-Béglais entre les poteaux, à la maison. Ensuite, Selestino Ravutaumada se rendait coupable d’un plaquage haut, mais l’arbitre et le bunker ne le sanctionnait que d’un carton jaune. En supériorité numérique, les Tricolores ont profité de cet avantage pour prendre le large.

Dominant dans les airs, Charles Ollivon faisait forte impression pour son retour au niveau international. Dans un premier temps, il captait une touche et transmettait le cuir à son talonneur. Lentement, mais sûrement, Julien Marchand et ses coéquipiers avançaient vers la ligne, puis le Toulousain y aplatissait le ballon (15ᵉ). Quatre minutes plus tard, Louis Bielle-Biarrey servait, lors d'une contre-attaque, le colosse basque Charles Ollivon. Avant le plus prolifique de l'histoire du XV de France, il inscrivait son 17ᵉ essai en Bleu.

Les Fidji font de la résistance

Après un début de rencontre particulièrement bien mené, les hommes de Fabien Galthié ont commencé à faiblir. La sortie consécutive de Pierre-Louis Barassi et Émilien Gailleton, tous deux pour protocole commotion, mettait un coup à la stratégie offensive et obligeait les joueurs de l’Hexagone à évoluer.

Visiblement, ces aléas ont également troublé la discipline, avec huit pénalités concédées, et la défense tricolore pointait à 85 % de plaquages réussis, dont de nombreux loupés dans son camp, avant la pause. Statistique impressionnante : les Fidji n'ont tenté que 24 plaquages, pour 75 % de réussite, en première période.

Ces errements défensifs ont permis d’ouvrir le jeu, à la faveur des visiteurs. Ainsi, Kalaveti Ravouvou a fait parler sa puissance. À 40 mètres de l’en-but français, le numéro 13 chargeait la ligne française et jouait aux quilles, cassant deux plaquages sur sa charge. Il s’enfuyait entre les perches (28ᵉ) pour ouvrir le compteur des siens. Juste avant la pause, Selestino Ravutaumada en faisait de même pour remettre les Fidji à hauteur dans le match. Score à la mi-temps : 21-14.

Un second acte sous tension

De retour des vestiaires, les Océaniens se sont remis au niveau. Après une belle séquence de domination de ses avants, l’ouvreur Caleb Muntz réalisait une superbe passe à l’aveugle pour Jiuta Wainiqolo. Le Lyonnais résistait à l’arrivée de deux défenseurs français pour inscrire un nouvel essai (43ᵉ) en faveur des Mélanésiens. Dans le quart d’heure qui a suivi, Thomas Ramos donnait un peu d’air au XV de France avec deux pénalités converties (50ᵉ et 58ᵉ), malgré un échec après une tentative longue distance.

Sur cette deuxième partie de rencontre, les deux camps se sont montrés moins offensifs et ont mis fin au jeu du chat et de la souris, imposé par l’avance initiale des Bleus, pour éviter d’être submergé. Un Stade Atlantique sonné voyait les locaux garder la main sur le match grâce à une conquête en grande forme. Avant le money-time, aucune éclaircie n’aidait le XV de France à obtenir son momentum, pour s’offrir une marge solide face à des Flying Fijians généreux, mais qui commettaient bien trop d’erreurs.

Dans les dix dernières minutes, Fabien Galthié et son staff ont sûrement vu leur rythme cardiaque diminuer. Pour cause, Nicolas Depoortère s’offrait un doublé chez lui (71ᵉ), après un beau geste de son arrière. Le Girondin ajoutait suffisamment de points au compteur de sa formation pour rassurer les Tricolores. Enfin, malgré l’exclusion temporaire de Thomas Ramos, le XV de France gérait sa fin de match pour repartir à Marcoussis avec le score en sa faveur. Score final : 34-21.

L'Australie en clôture

Désormais, les Bleus se dirigent vers leur ultime rencontre de l’année 2025. Pour conclure le calendrier, ils défieront une sélection d’Australie bien mal en point sur cette tournée automnale. Vaincus par l’Italie et l’Irlande, les Gold & Green devraient chercher à sauver l’honneur face à une formation hexagonale peu convaincante, samedi 22 novembre, au Stade de France. Fabien Galthié pourrait alors chercher à mettre en avant de nouveaux visages, dans le but de dynamiser son effectif.

