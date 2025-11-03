100% en défense, 80 minutes de jeu, Charles Ollivon fait le plein avant de retrouver les Bleus

Avant de retrouver les Bleus, Charles Ollivon retrouve de la constance en championnat avec Toulon, de bon augure pour le XV de France.

Il est officiellement de retour ! Après une courte période de réacclimatation, Charles Ollivon a effectué l’intégralité de la rencontre face à Lyon ce week-end avec Toulon. Cela faisait une éternité que ce n’était pas arrivé, puisque le flanker s’était lourdement blessé en décembre dernier sur la pelouse de Mayol, après seulement sept minutes de jeu contre le Racing 92.

Le 4 janvier dernier, Charles Ollivon disait adieu aux pelouses du Top 14 pour la saison en cours, après une rupture du ligament croisé. Son long chemin de croix prit fin en ce début de saison sur la pelouse de Mayol, face à Pau lors de la 5ᵉ journée du championnat. "King Charles" rentre sous les ovations de son public, tout en récitant une partition plutôt discrète.

Fidèle à lui-même, Charles Ollivon est monté crescendo lors de toutes ses apparitions en Top 14. Samedi, pour son retour au centre de la troisième ligne, le natif de Saint-Pée-sur-Nivelle s'est montré hyperactif avec un 13/13 au plaquage, 23 mètres gagnés ballon en main et un essai dans les derniers instants, une copie parfaite.

Si la concurrence avec le XV de France est toujours aussi solide, le Toulonnais bénéficie de la confiance de son sélectionneur. Son apport en touche pourrait compter face aux Springboks, encore ce week-end il a démontré toute sa technique dans ce secteur de jeu.

Charles Ollivon : « Je veux jouer au plus haut niveau et l'équipe de France en fait partie »

Une chose est sûre, c'est que Charles Ollivon ne monte pas à Marcoussis pour faire figuration. Longuement interrogé sur son rôle avec le XV de France lors de la conférence de presse samedi, le capitaine des Varois s'est montré loquace et a clairement exposé ses intentions pour la préparation de cette rencontre face aux doubles champions du monde.

Je veux jouer au plus haut niveau et l'équipe de France en fait partie. Les coaches décideront. Je suis à disposition. Ce n'est que du bonheur. Je ne vais pas vous expliquer que je me sens au top du top, ça ne serait pas vrai. Je peux juste vous dire que je me sens stable sur mon genou. Maintenant, j'ai encore du travail pour retrouver du rythme, et me retrouver en tant que joueur. Ça se fera petit à petit. Je suis mon propre chemin.

Charles Ollivon en conférence de presse

D'ailleurs, même si Charles Ollivon n'évolue pas avec le XV de France samedi, il est fort probable de le voir fouler à nouveau une pelouse, puisque dans le même temps, Toulon reçoit La Rochelle pour un match en retard de la troisième journée du Top 14.