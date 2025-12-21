Une victoire et ça repart, l’USAP (enfin) prête à lancer sa saison en Top 14 ?

Après un début de saison cauchemardesque, l’USAP va chercher à tirer profit de son premier succès de la saison, contre Clermont (26-20).

Les supporters catalans attendaient ce moment avec impatience. Ce samedi 20 décembre, l’USAP a signé son premier succès de la saison en championnat. À Aimé Giral, les Perpignanais ont pris quatre points au classement de Top 14 après être venus à bout de l’ASM Clermont Auvergne (26-20). Pourtant, la tâche n’a pas été aisée et les locaux ont même dû composer à 14 durant une grande partie de la rencontre, suite au carton rouge de Jefferson-Lee Joseph.

Un match sous tension

Héros du début de match, le champion olympique a planté le premier essai de la rencontre (7ᵉ). Il est à la conclusion d’une fabuleuse relance de 75 mètres. Un quart d’heure plus tard, Jefferson-Lee Joseph suit le jeu au pied de James Hall. Cependant, l’ailier se précipite et télescope Bautista Delguy, sans chercher à contester en l’air. L’Argentin retombe sur la tête et le Français reçoit un carton rouge. Dès la 22ᵉ minute de jeu, l’USAP est en infériorité numérique.

Sur le reste de la rencontre, les locaux ont pu compter sur l’excellence au pied de Benjamín Urdapilleta, face aux perches et dans le jeu courant. Eneriko Buliruarua profite du talent de son ouvreur pour marquer le troisième essai de sa saison. En face, les arrivées derrière la ligne de Baptiste Jauneau (43ᵉ) et Bautista Delguy (72ᵉ) n’ont rien changé. Les visiteurs ont couru derrière le score sur l’ensemble de la rencontre, sans parvenir à prendre l’avantage. Le manager auvergnat Christophe Urios a d’ailleurs semblé excédé par la situation.

L’USAP est ravie

Après la rencontre, les prises de parole des deux camps étaient très contrastées. Du côté de l’USAP, la joie était au rendez-vous. “On a attendu douze journées pour avoir cette première victoire en Top 14. C’est très important pour nous. On avait perdu ce sentiment de la victoire. On a gagné à quatorze. Ça montre notre état d’esprit”, détaille Benjamín Urdapilleta en conférence de presse, d’après des propos rapportés par L’Indépendant. Via Rugbypass, l’ouvreur argentin a pour ambition de lancer une nouvelle dynamique après ce succès : “L'équipe a fait des sacrifices et je suis très fier du caractère qu’elle a montré. Je suis content. Ce soir on commence la saison.”

Du côté du technicien Laurent Labit, cette réussite est aussi vue comme la première pierre d’un nouvel édifice, bâti sur les ruines d’un début de saison catastrophique. “On est très heureux pour l’ensemble du club qui a souffert, qui a eu des moments difficiles. Il faut remercier tout le monde pour ce résultat. En premier lieu, les joueurs, bien sûr, qui ont été incroyables, formidables. […] Chacun était déterminé à aller chercher ce résultat. Pour lui-même, pour les supporters, pour ses partenaires, pour le club, le président. C’est un jour magnifique et un très beau cadeau”, notait le Haut-Garonnais d’origine, selon des propos rapportés par Rugbyrama.

Une saison à construire

Dans le meilleur des mondes, l’USAP doit tirer profit du momentum et récupérer un maximum de points, pour essayer de sortir de la dernière place du classement de Top 14. Cependant, la tâche semble bien difficile, dans l’immédiat toutefois. Pour cause, les Catalans enchaînent avec un déplacement au stade Félix-Mayol, pour défier le RC Toulon, ce dimanche 28 décembre (18h00). Ensuite, ils recevront le Stade Toulousain à Aimé Giral, le samedi 3 janvier (14h30), pour lancer leur nouvelle année civile dans l’élite.

Au calendrier, Perpignan a pourtant de quoi se rassurer. En effet, après ces deux grosses affiches au moment des fêtes, le programme s’annonce un peu plus clément, mais encore plus décisif. Tout d’abord, l’USAP retrouvera la Challenge Cup, qui lui a permis de s’aérer l’esprit, loin des maux du Top 14, sur ce mois de décembre. Une fenêtre idéale pour espérer relancer de nouveau la machine.

Enfin, le 24 janvier prochain, le second match de la peur va opposer le club sang et or à l’US Montauban. Cette confrontation pourrait déjà donner un aperçu clair du malheureux favori à une descente directe en Pro D2. Pour rappel, Posolo Tuilagi et ses coéquipiers avaient perdu dans le Tarn-et-Garonne, sur le score de 29 à 22. Si possible, l’USAP doit essayer de s’imposer par plus de sept points d'écart si elle veut se trouver devant Sapiac, en cas d’égalité au classement. En attendant, le club doit retrouver confiance pour espérer retrouver le chemin de la victoire, cette saison.

