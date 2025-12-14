RUGBY. Clermont malade de l’intérieur ? Une légende de l’ASM dit sa vérité...

Après la triste défaite de l’ASM Clermont en Auvergne contre les Sale Sharks (14-35), Fritz Lee a réagi à la mauvaise passe de son ancien club.

C’est un résultat qui n’a pas plu aux supporters et aux différents acteurs de l’ASM Clermont Auvergne, ce samedi 13 décembre. Au Michelin, les locaux ont concédé une lourde défaite face aux Sale Sharks (14-35) qui ont empoché le bonus offensif. Avec zéro point au compteur, la Yellow Army voit ses joueurs tomber à la dernière place de la Poule 1, avec des maigres espoirs de qualification en huitièmes de finale.

Fritz Lee monte au créneau

Après la rencontre, les supporters clermontois n’ont pas été tendres avec leur équipe. En parallèle, un illustre ancien s’est aussi manifesté pour livrer une critique inattendue. Sous un post Instagram du média Rugbyrama, Fritz Lee (37 ans et 264 matchs avec Clermont) a évoqué d’éventuels responsables de ces mauvais résultats, loin des caméras et des conférences de presse.

“Le problème vient de l’intérieur du vestiaire. Ça fait presque trois ans que ce projet est en place et il n’a rien amélioré de particulier, du parcours de rugby ou de l’image de mon club de cœur. Rien n’a vraiment changé sous cette direction… Après, c’est juste mon avis”, communique-t-il dans une déclaration énigmatique.

Avec cette prise de position, il reste compliqué de savoir qui est directement visé par le colosse samoan qui a fait les beaux jours du maillot jaune et bleu. “L’intérieur du vestiaire”, désigne-t-il le projet sportif de Christophe Urios et son staff ? “Cette direction”, cible-t-il Jean-Claude Pats ou d’autres membres de l'institution ? Ou bien le joueur parle-t-il de tous ces acteurs en même temps ? Pour l’instant, c’est un mystère.

L’ASM Clermont dans le dur

Après la lourde défaite contre Sale, Christophe Urios avait pris à sa charge certains aspects de ce revers. “On a été largement dominés, effectivement. C’était difficile sur le plan physique, dans l’agressivité, etc. J’ai dû sacrément me tromper dans la semaine pour qu’on puisse faire une prestation comme ça. Que ce soit dans la préparation du match, dans la composition d’équipe sûrement, dans la façon d’aborder le match, j’ai dû me tromper. J’ai trouvé qu’on était à côté de la plaque”, confiait l’entraîneur auvergnat, selon des propos rapportés par Rugbyrama.

En conférence de presse d’après-match, l’ancien technicien du Castres Olympique montrait un soupçon de désespoir, face à un résultat qu’il peine à comprendre. Même s’il ne semble pas s’abattre pour autant, il marque une déception palpable : “C’est une drôle de défaite ce soir, au goût amer, j’ai honte. Mais bon, il faut repartir au combat, on a trois semaines qui arrivent et qui sont essentielles. Je pensais que la Coupe d’Europe allait nous préparer, finalement il faudra que je trouve des artifices à l’heure.”

Au niveau de la direction, le projet annoncé peine à se concrétiser. Les dirigeants avaient prédit un retour au premier plan du club sur les prochaines années. De grands investissements ont été entrepris, mais les résultats ne montrent pas d’évolution flagrante. En ce sens, la construction de la Cité du Rugby a été entreprise, afin d’offrir le meilleur environnement de développement aux rugbymen et rugbywomen licenciés au club.

En septembre dernier, le président Jean-Claude Pats avait formulé de nouvelles ambitions pour l’ASM Clermont, avec la volonté de garder le club à l’équilibre financier. “Il faut ramener le club au niveau qui doit être le sien d’une manière pérenne. L’ASM est un grand club qui doit légitimement nourrir des ambitions fortes en France et en Champions Cup, c’est-à-dire être a minima, tous les ans, en phase finale des deux compétitions. Mais on a le droit et le devoir d’être plus ambitieux”, avait-il indiqué devant la presse, selon Rugbyrama.

Le Top 14 dans le viseur

Entre-temps, l’ASM Clermont aura trois rencontres à jouer en Top 14. Actuellement neuvièmes du classement de Top 14, les Auvergnats sont à trois points du sixième, l’Union Bordeaux-Bègles. Dans le coup en championnat, ils n’ont peut-être pas la capacité de se dédier aux deux compétitions et devront possiblement faire un choix. Prochainement, ils joueront contre l'USAP à Aimé-Giral, le 20 décembre (16h35), l'UBB au Michelin, le 27 décembre (21h00), et l'US Montauban, le 3 janvier (16h35).

En Champions Cup, l’ASM Clermont Auvergne a encore deux échéances à disputer dans la Poule 1, en début d’année 2026. Tout d’abord, ils affronteront les Glasgow Warriors, vainqueurs du Stade Toulousain (28-21), au stade Michelin. Devant leur public, ils chercheront sûrement à se racheter, ce 10 janvier, et à jouer le tout pour le tout.

Ensuite, les Puydômois se dirigeront en Afrique du Sud pour défier les Sharks de Durban, le 17 janvier prochain. L’équipe envoyée dans l’hémisphère sud devrait être conditionnée à un éventuel succès contre les Écossais, sur le week-end précédent. L’avenir international s'assombrit en Auvergne, là où les souvenirs de Champions Cup ont pourtant été au cœur des préoccupations, par le passé.

