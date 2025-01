RUGBY. TOP 14. Clermont se réinvente, le départ de Fritz Lee officialisé : ''C’est comme ça''

Fritz Lee s'en va : Le puissant troisième ligne a officialisé son départ de l’ASM après plus d'une décennie de combats. Un monument du rugby clermontois tire sa révérence.

Après plus de dix années de bons et loyaux services, Fritz Lee a confirmé qu’il ne porterait plus la tunique jaune et bleue la saison prochaine. Celui qui incarnait l’âme du pack auvergnat a officialisé son départ comme le rapporte La Montagne : "J’ai discuté avec Christophe (Urios). Je ne continuerai pas avec l’ASM la saison prochaine. Je suis OK avec ça. Le club a ses objectifs, il doit anticiper l’avenir. On a bien discuté. C’est comme ça."

Une page se tourne à Clermont

Arrivé en Auvergne en 2013, Fritz Lee aura marqué de son empreinte l'histoire récente de l'ASM. Véritable fer de lance en troisième ligne, le Samoan s'est imposé comme l’un des meilleurs numéros 8 du Top 14.

Son impact dans le jeu, sa puissance et sa régularité ont fait de lui un cadre indispensable. Mais, à 36 ans, le natif de Moto'otua voit son aventure clermontoise prendre fin, sans que l'année en option de son contrat ne soit activée.

Le départ de Fritz Lee illustre la volonté de renouvellement portée par Christophe Urios. Le club prépare déjà l’avenir avec des prolongations stratégiques, comme celle de Marcos Kremer pour plusieurs saisons.

En parallèle, Anthony Belleau, arrivé en 2022, ne sera pas non plus conservé à l'issue de cette saison, tandis que d'autres éléments sont toujours dans l'incertitude.

L’héritage de Fritz Lee

Si l’ASM tourne une page, celle écrite par Fritz Lee restera gravée dans l’histoire du club. Champion de France en 2017, le Samoan a été un leader respecté sur et en dehors du terrain. Son départ ouvre une nouvelle ère pour Clermont, qui devra trouver un successeur capable de combler ce vide.

Selon le Midi Olympique, Clermont aurait ainsi jeté son dévolu sur Pio Muarua (28 ans). L'actuel joueur de Grenoble serait sur le point de s'engager avec l'ASM pour la saison prochaine. Une perte pour le FCG tant le 3e ligne apporte de la puissance à l'attaque iséroise. Mais il paraissait compliqué pour la formation de Pro D2 de retenir un tel talent. Ce ne sera pas le premier Grenoblois à rejoindre Clermont.