PHOTOS. TOP 14. Stade Toulousain : le nouveau maillot 2025-2026 au parfum de légende

Le Stade Toulousain sort son maillot domicile 2025-2026, inspiré de la saison 1985-1986. Une tunique qui relie Novès à Antoine Dupont et prouve que l’histoire rouge et noire se vit encore sur chaque pelouse.

Ce vendredi, le Stade Toulousain a dévoilé son maillot « domicile » pour la saison 2025-2026, un maillot qui fait battre le cœur rouge et noir de manière intemporelle.

Un hymne à 1986

Sans surprise, l’équipementier Nike a puisé dans le passé pour écrire le présent : ce nouveau maillot puise son inspiration dans celui porté lors de la saison 1985-1986, celle du sacre face à Agen.

Une façon pour les joueurs, hier comme aujourd’hui, de revivre cette vibration historique autant sur le terrain que dans les vestiaires.

Rouge, noir… et transmission

Le clin d’œil visuel à cette époque culte ne se limite pas aux couleurs. Il incarne une transmission générationnelle : “l’histoire du Stade ne se contemple pas dans le rétro. Elle se vit, elle se transmet, elle se rejoue.” Ce maillot est d’abord un vecteur d’émotion pour chaque Rouge et Noir, ancien comme futur.

𝐌𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 𝐇𝐨𝐦𝐞 𝟐𝟓/𝟐𝟔 🔴⚫️



40 ans plus tard, revivez l’une des plus belles pages de notre histoire avec cette tenue inspirée de la saison 85/86 ⏮🎞



Disponible en boutiques et sur https://t.co/HwWrLk5LdU pic.twitter.com/2BYfVpb6hm August 22, 2025

Sur chaque bande, chaque couture, les premières notes de la saison 1985-1986 résonnent. Une saison gravée sur bande magnétique, que le club ramène à la vie grâce à un maillot capable de faire vibrer l’âme du Capitole.

Un maillot pour écrire la suite

Guy Novès, Érik Bonneval, Denis Charvet — ils sont dans la lumière de ce design. Ils ont écrit un chapitre immortel, et aujourd’hui encore, leur légende éclaire les hommes d’Ugo Mola.

Deux sacs, deux époques 👜



Vous êtes plutôt team Ahki ou Bonneval ? 👀



Maillot Home 25/26 disponible sur https://t.co/HwWrLk5LdU pic.twitter.com/7h1avEnnuH — Stade Toulousain (@StadeToulousain) August 22, 2025

Ce maillot ne se veut pas nostalgique, mais vivant. Il fait de chaque match une nouvelle page, prouvant que l’histoire du Stade Toulousain ne s’observe pas : elle se joue, elle s’incarne.