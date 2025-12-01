Top 14. Prolongations à Clermont, Castres lorgne un champion du monde… les infos transferts de la semaine passée

La semaine passée, les infos transferts se sont multipliées, Bayonne, Clermont, Castres, on fait le point sur ce qui se passe en Top 14.

On démarre le mois de décembre à fond pour certaines écuries du Top 14, car ça s'active en coulisse de tous les côtés avant de finir l'année 2025. Certains clubs ont officialisé des mouvements dans leurs effectifs, tandis que d'autres font l'objet de rumeurs.

Bayonne tout d'abord s'est assuré la prolongation de contrat de l'un de ses tauliers, avant que Clermont et Castres n'agitent également le marché des transferts. Enfin, le promu, Montauban, continu de prolonger certains cadres de son effectif pour les saisons à venir.

Si vous étiez au Stade Marcel-Michelin ce week-end, ou devant l’excellent Clermont-Paris qui a vu les locaux s’imposer au bout du suspense (36–32), la prolongation de trois éléments des Jaunards ne vous a sans doute pas échappé.

Fort de ce succès, aussi riche en enseignements que sur le plan comptable, le comité directeur du club en a profité pour officialiser les prolongations de trois joueurs de la première ligne.

D’abord celles des deux talonneurs, Étienne Fourcade et Barnabé Massa, qui poursuivent l’aventure jusqu’en 2028 avec une année en option. Le premier, en fin de contrat en juin, voit donc son bail renouvelé, tandis que Barnabé Massa, initialement lié jusqu’en 2027, prolonge d’une saison supplémentaire en Auvergne.

Les deux talonneurs, formés en France, bénéficient du statut JIFF, particulièrement important pour les joueurs de première ligne. D’ailleurs, le troisième à prolonger n’est autre que Christian Ojovan, l’axe droit de la mêlée clermontoise.

Le pilier d’origine moldave est arrivé au club en 2020. Avant cela, il est passé par Pau et Aurillac, mais c’est en Pro D2 qu’il se révèle aux yeux des recruteurs auvergnats. Avec un gabarit idéal pour évoluer à ce poste, les dirigeants clermontois lui accordent leur confiance jusqu’en 2029, avec une année supplémentaire en option.

Une chose est sûre, Bayonne ne se trompe pas en prolongeant ce pur produit du terroir pour deux saisons supplémentaires. Il est l’un des hommes forts du paquet d’avant de l’Aviron depuis maintenant trois saisons.

Arrivé en provenance de Clermont, Arthur Iturria va rempiler jusqu’en 2029 avec Bayonne. Né à Bayonne, le joueur de 31 ans, fort de 15 sélections avec le XV de France, fait l’unanimité partout où il est passé.

En 11 saisons dans l’élite, il cumule 147 matchs avec Clermont et Bayonne, avec un très grand nombre de capitanats. Précieux en touche, il possède également une vraie polyvalence, alternant entre la deuxième et la troisième ligne.

Cette saison, il a porté le numéro 4 lors de 8 rencontres de Top 14, inscrivant un essai face au Stade Toulousain en début octobre, preuve qu’on peut compter sur lui dans les grands matchs.

Arthur prolonge son contrat de deux saisons supplémentaires à compter de la saison 27-28 et sera donc 𝐂𝐢𝐞𝐥 & 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜 jusqu'en 2029 🙌#Top14 #rugby pic.twitter.com/ldrO8XICDl — Aviron Bayonnais (@avironrugbypro) November 28, 2025

Castres, la rumeur d'un Champion du monde ?

Fort d’une efficacité retrouvée et de deux victoires consécutives, les Tarnais se rapprochent du Top 6. Actuellement 8ᵉ du Top 14, ils sont en parfaite embuscade, après la trêve européenne, ils se déplaceront à Montpellier puis recevront Lyon dans leur antre.

Deux victoires à leur portée, même si les champions de France 2018 possèdent un effectif en fin de cycle, notamment chez les avants. D'ailleurs, Leone Nakarawa (36 ans) et Tyler Ardron devraient quitter le club à l’issue de la saison.

De quoi alimenter la rumeur menant au double champion du monde Kwagga Smith. Selon nos confrères de Rugbyrama, le CV de ce troisième ligne polyvalent circulerait dans plusieurs écuries du Top 14 et n’aurait pas laissé Castres indifférent. D'ailleurs, l'ambition des dirigeants à ce poste semble claire, après les rumeurs menant à l'excellent Kyllyan Ringuet (Montauban), voilà une piste tout aussi intéressante, mais dans un autre registre.

Outre ses deux titres de champion du monde, Kwagga Smith possède des qualités physiques uniques à son poste. Avec son petit gabarit, celui que Rassie Erasmus utilise souvent en "supersub", est un troisième ligne énergique, capable de se montrer remuant avec, et surtout sans le ballon, rappelant un certain Oscar Jégou.

Montauban continu de prolonger ses cadres

Difficile encore pour le promu d'exister en Top 14. Pourtant, les chiffres disent vrai, Montauban est la meilleure attaque à l'extérieur depuis le début de la saison, avec 133 points marqués hors de ses bases.

Même si le bilan comptable n'est pas favorable, les hommes de Sébastien Tillous-Borde occupent la 13ᵉ place du championnat avec 7 points, ayant ainsi une certaine avance sur la lanterne rouge Perpignan (1 point). Depuis plusieurs semaines, les dirigeants montalbanais se dépêchent de prolonger certains cadres de l'effectif, à commencer par Josua Vici, lié au club jusqu'en 2028.

Mais parmi les joueurs ayant permis l'accession en Top 14, le numéro 13 des Vert et Noir, JT Jackson, vient lui aussi de prolonger son bail avec les Tarn-et-Garonnais.

Selon La Dépêche du Midi, le joueur sud-africain de 29 ans a signé pour trois saisons supplémentaires. Une belle opération, car il est l'un des hommes forts de cette équipe, ayant participé à neuf rencontres de Top 14 cette saison, dont sept en tant que titulaire.

