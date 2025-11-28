Buros et ses chevaux de trait pour défier la meilleure défense : les compos de Montpellier – Bordeaux

Montpellier prêt à relever ce défi avec un paquet d’avants au grand complet face aux galactiques de Bordeaux.

Cette 11e journée de Championnat va s’ouvrir par un gros choc entre le 9e et le 5e du Top 14. Les deux équipes vont aborder cette rencontre avec des effectifs quasiment complets.

Pour Bordeaux, il sera important de faire oublier la défaite à Chaban face à Pau lors de la dernière journée. En face, Montpellier reste l’une des pires équipes à domicile cette saison.

Beaucoup de duels franco-français seront à suivre pendant ces 80 minutes, notamment le face-à-face entre Maël Moustin et Damian Penaud.

Ces dernières saisons, les confrontations entre ces deux équipes ont toujours laissé place à des oppositions très serrées. Lors des cinq derniers matchs, le plus grand écart de points, à mettre au crédit des Bordelais, n’est que de 30 points.

C’était il y a trois ans jour pour jour, sur la pelouse de Chaban-Delmas : l’UBB l’avait emporté 40-10 face aux Cistes. Ce jour-là, le seul essai montpelliérain était l’œuvre de Paul Willemse. Louis Bielle-Biarrey avait également inscrit le premier doublé de sa carrière en Top 14.

Mais depuis, les débats se sont quelque peu rééquilibrés entre les deux équipes. Si Bordeaux présente un bilan positif de trois victoires en cinq matchs face à Montpellier, les rencontres furent particulièrement fermées.

En 2024, les deux équipes ont enchaîné deux confrontations sans marquer plus de 15 points. Lors de la saison 2023-2024, pour la 18e journée de Top 14, Montpellier s’était imposé 10-3 à domicile grâce au seul essai de Cobus Reinach. Quelques mois plus tard, pour le compte de la saison dernière, Bordeaux l’avait emporté 9-6 sur sa pelouse lors de la 11e journée.

Enfin, la dernière confrontation entre ces deux équipes est au crédit du MHR, qui avait fait respecter la logique en battant Bordeaux 46-27 au GGL Stadium, grâce notamment à un doublé de Maël Moustin.

Pour autant, les dynamiques actuelles ne jouent pas en faveur de Montpellier, qui sort d’une défaite à domicile face à Clermont, tandis que Bordeaux vient d’enchaîner deux victoires à l’extérieur. Cette saison, notons que Montpellier possède l’une des meilleures défenses du championnat : en dix journées, les Héraultais n’ont encaissé que 191 points, tout en étant l’équipe la plus disciplinée devant Toulouse et Clermont.

Mais en face, c’est peut-être ce qu’il se fait de mieux en matière d’arguments offensifs. Bordeaux est l’équipe qui franchit le plus, avec 66 franchissements depuis le début de la saison. C’est aussi celle qui se déplace le plus, avec 9 148 mètres parcourus, une donnée importante lorsqu’on sait que le paquet d’avants du MHR est l’un des plus lourds du Top 14.

Enfin, si l’on s’en tient aux statistiques individuelles, cette équipe de Bordeaux est un vrai danger. Louis Bielle-Biarrey, l’actuel meilleur marqueur d’essais, partage le podium notamment avec Nicolas Depoortere. À eux deux, ils ont inscrit près de 13 essais en Top 14.

Et comment ne pas évoquer l’importance de Mathieu Jalibert dans cette équipe, le maître à jouer bordelais est l’un des joueurs qui casse le plus de plaquages. En sept rencontres, il en a brisé 30, le meilleur ratio du championnat.

Une rencontre particulière pour la 179e feuille de Marco Tauleigne en Top 14

Il n’est peut-être pas l’homme le plus bruyant d’un vestiaire, mais Marco Tauleigne fait partie de ces joueurs importants pour chacun de ses staffs. Ses statistiques à Bordeaux et Montpellier parlent pour lui, depuis ses débuts professionnels, Marco Tauleigne a pris part à 179 rencontres toutes compétitions confondues.

Polyvalent deuxième ou troisième ligne, mesurant 1,91 m pour 118 kg, son profil de gros porteur de balle permet régulièrement à ses partenaires de jouer dans l’avancée. Avec ces deux formations, le joueur de 32 ans a inscrit 18 essais toutes compétitions confondues.

Capé cinq fois avec le XV de France lors de la saison 2017-2018, il a pris part à tous les matchs du Tournoi des Six Nations, dont quatre en tant que titulaire. Régulièrement blessé depuis, il n’a plus porté le maillot bleu, au grand désespoir de ceux qui le voyaient succéder à Louis Picamoles au poste de troisième ligne centre.

Montpellier avec l’excellent Tom Banks pour défier Bordeaux

On prend les mêmes et on recommence côté Montpellier : pour cette 11e journée, Joan Caudullo n’a procédé qu’à deux changements par rapport au match face à Perpignan.

On retrouve donc Tom Banks, le joueur le plus utilisé du championnat, titulaire à l’arrière. La première ligne n’a pas bougé : Wilfried Houkpatin enchaîne une troisième titularisation d’affilée aux côtés de Enzo Forletta.

Enfin, Stuart Hogg prendra place sur le banc des remplaçants aux côtés de Baptiste Erdocio, de retour avec le MHR.

Lucu, Jalibert, Depoortere et Lamothe alignés : Bordeaux vient faire le coup

Les noms cochés par Yannick Bru sur la feuille de match en disent long sur les ambitions du garçon. Parmi la pléiade d’internationaux de l’UBB, trois sont de retour pour affronter Montpellier.

La charnière tricolore Lucu-Jalibert est reconduite : les deux hommes n’avaient plus joué ensemble depuis la 8e journée de Top 14, soit il y a près d’un mois.

Enfin, les retours d’Adam Coleman et Yoram Moefana ne sont toujours pas à l’ordre du jour côté UBB.