RUGBY. Le Top 10 des phrases bateau (mais drôles) qu’on a déjà tous entendues sur un terrain de rugby

1 - "Voyouuuuuu !"
A chaque pénalité sifflée, que ça soit pour plaquage dangereux comme un hors-jeu.
2 - "Depuis le débuuuuut"
L’une des phrases les plus célèbres de l’univers rugbystique. Qui a donné des idées à certains.
3 - "On joue comme on s’entraîne"
Celle-là vous la retrouvez du Top 14 à la Régionale 3. Si vous ne nous croyez pas, allez voir le dernier post Instagram de Provence Rugby.
4 - "Au rugby, mieux vaut être en retard qu’en avance"
Quand tu travaillais les combis’ à l’entraînement, tu as forcément déjà entendu au moins un coach dire ça.
5 - "Faudra être aussi marioles au match retour quand vous viendrez à la piaule"
Dernière action, ton équipe perd de 2 points et tous les mecs d’en face viennent chambrer au moment de serrer les mains. À en voir la mine de ton coach - ancien talonneur au sang chaud - tu connais déjà la consigne pour le coup d’envoi du match retour… »
6 - "On va prendre les matchs les uns après les autres"
Celle-là, Winamax la cote à 1,02 pour qu’un joueur de Top 14 la sorte dans une interview d’après-match. Mais elle marche à tous les niveaux, de La Ciotat à Tyrosse et de Pézenas à Vannes.
7 - "Les gars, vous avez ce qu’il faut pour le retour en bus ?"
T’es pas encore parti que tu sens que les 4h de trajet et l’arrêt sur l’aire d’autoroute vont être animés.
8 - "En face, ils ont deux bras, deux jambes comme tout le monde."
Phrase généralement entendue avant d’affronter le leader au budget de la Mairie de Paris et aux 6 nationalités différentes dans son équipe. En Fédérale 3…
9 - "Elle est pas droiiiiite"
On a déjà entendu ça ailleurs qu’au rugby. Mais nous on parlait de la touche du talonneur d’en face.
10 - "Je vous le dis, ils viennent faire un coup chez nous !”
S’en suit généralement une montée de testostérone et quelques coups de casque dans le vestiaire.
Pianto
le 3 rentre le ventre t'es hors-jeu !
lebonbernieCGunther
Bof... je m'attendais à mieux...
Comme cette réponse d'un gros de la bande à Rives auquel un journaliste demandait, avant le coup d'envoi d'un match du Tournoi de 5 Nations:
-Sur la valeur intrinsèque des deux équipes, qui doit l'emporter selon vous?
-??? En terrain sec ou en terrain gras, il faudra qu'on gagne!!!
Pianto
Walter Spanghero.
Il avait aussi son célèbre "heureusement que j'avais le nez, sinon je le prenais dans la gueule".
lebonbernieCGunther
Celle-là est célébrissime! Mais sans vouloir jouer à l'encyclopédiste ovale, mais juste pour la petite histoire, ce n'est pas lui qui dit cela, mais un joueur anonyme au-delà du clocher de son village et d'une division très inférieure. Mais le journaliste qui rapporte cette boutade s'est dit que s'il racontait que c'était de Machin du club de Trifouillis-les-Oies, ça aura moins d'impact, alors il l'a attribuée à l'un des frères Spanghero, les vedettes de l'époque. Ca collait bien et c'est resté dans les annales!