RUGBY. Le Top 10 des phrases bateau (mais drôles) qu’on a déjà tous entendues sur un terrain de rugby

C’est en lisant la description du dernier post de nos amis de Provence Rugby qu’une idée nous est venue. Du déjà vu, mais ça permet finir le jeudi après-midi avec le sourire…

1 - "Voyouuuuuu !"

A chaque pénalité sifflée, que ça soit pour plaquage dangereux comme un hors-jeu.

2 - "Depuis le débuuuuut"

L’une des phrases les plus célèbres de l’univers rugbystique. Qui a donné des idées à certains.

3 - "On joue comme on s’entraîne"

Celle-là vous la retrouvez du Top 14 à la Régionale 3. Si vous ne nous croyez pas, allez voir le dernier post Instagram de Provence Rugby.

4 - "Au rugby, mieux vaut être en retard qu’en avance"

Quand tu travaillais les combis’ à l’entraînement, tu as forcément déjà entendu au moins un coach dire ça.

5 - "Faudra être aussi marioles au match retour quand vous viendrez à la piaule"

Dernière action, ton équipe perd de 2 points et tous les mecs d’en face viennent chambrer au moment de serrer les mains. À en voir la mine de ton coach - ancien talonneur au sang chaud - tu connais déjà la consigne pour le coup d’envoi du match retour… »

6 - "On va prendre les matchs les uns après les autres"

Celle-là, Winamax la cote à 1,02 pour qu’un joueur de Top 14 la sorte dans une interview d’après-match. Mais elle marche à tous les niveaux, de La Ciotat à Tyrosse et de Pézenas à Vannes.

7 - "Les gars, vous avez ce qu’il faut pour le retour en bus ?"

T’es pas encore parti que tu sens que les 4h de trajet et l’arrêt sur l’aire d’autoroute vont être animés.

8 - "En face, ils ont deux bras, deux jambes comme tout le monde."

Phrase généralement entendue avant d’affronter le leader au budget de la Mairie de Paris et aux 6 nationalités différentes dans son équipe. En Fédérale 3…

9 - "Elle est pas droiiiiite"

On a déjà entendu ça ailleurs qu’au rugby. Mais nous on parlait de la touche du talonneur d’en face.

10 - "Je vous le dis, ils viennent faire un coup chez nous !”

S’en suit généralement une montée de testostérone et quelques coups de casque dans le vestiaire.