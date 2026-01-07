Jusqu'à -13,6 °C : ''On n’a pas pu s’entraîner sur un vrai terrain'', la drôle de semaine du Stade Aurillacois

Alors qu’ils reçoivent Colomiers ce vendredi pour le retour de la Pro D2, Aurillac doit faire face à des températures extrêmes et à un terrain impraticable.

C’est un phénomène des plus prévisibles dans le Cantal, souvent sujet à de fortes vagues de froid comme celle qui frappe tout l’Hexagone ces derniers jours.

À Aurillac, le froid et la neige empêchent l’équipe de rugby locale de s’entraîner sur son terrain. Après plusieurs semaines de vacances, les joueurs se retrouvent donc en salle, une préparation difficile que Roméo Gontineac et Maël Perrin ont évoquée en conférence de presse.

''Foule en feu'', ''nouvel Aurillac'' odeur de sainteté dans le Cantal, le Stade Aurillacois en plein bourre "On n’a pas pu s’entraîner sur un vrai terrain de toute la semaine"

L'actuel 8e de Pro D2 semble avoir retrouvé des couleurs par rapport aux dernières saisons, l'opportunité de rêver à une place dans les 6 premiers pour disputer la phase finale est loin d'être une idée abstraite.

Stoppé à Agen avant la trêve, Aurillac était sur une série de 3 victoires consécutives, face notamment à Brive et Soyaux-Angoulême. En poste depuis 6 ans, ce n'est assurément pas la première fois que Roméo Gontineac doit composer avec une météo capricieuse.

L'ancien joueur d'Aurillac et de la sélection roumaine devenu entraineur en chef, évoque cependant le besoin de créativité face à l'indisponibilité du terrain.

"On gère en essayant de ne pas trop stresser, de ne pas trop penser à ça. Depuis le week-end dernier, on essaie de s’organiser avec les coachs pour contacter les institutions et voir quelles infrastructures sont à notre disposition pour s’entraîner : les différents gymnases, terrains, etc."

"On essaie d’être inventifs, de créer des ateliers à 15 contre 15 en amplifiant et en rallongeant les séquences de jeu pour que cela ressemble le plus possible aux conditions de match. On n’a pas pu s’entraîner sur un vrai terrain de toute la semaine, c’est compliqué à Aurillac, on le sait."

"On a préféré utiliser notre synthétique dans la largeur et faire en sorte que tout le monde soit en activité. On est quand même contents des joueurs, de ce qu’ils ont apporté, de leur compréhension et de leur investissement", souligne-t-il face à la presse.

On est en direct pour la première conférence de l'année ! 📺https://t.co/AgyOO3FIQc — Stade Aurillacois Cantal Auvergne (@SArugbyofficiel) January 7, 2026

"On fait les mêmes entraînements, c’est une semaine banale"

Eh bien, visiblement, la créativité de Roméo Gontineac a payé. Maël Perrin, grand espoir au poste de deuxième ligne, prêté par le MHR à Aurillac cette saison, semble insensible aux conditions d’entraînement.

S’il en convient que cette trêve fait du bien au corps mais aussi dans les têtes, la reprise dans le froid n’a pas dû être de tout repos. Comme évoqué, il a fait –11 °C à Aurillac dans la nuit de mardi à mercredi. Et même jusqu'à -13,6 °C selon La Montagne dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 janvier. Pour autant, pas de quoi déstabiliser le colosse de 21 ans.

"Les deux semaines de repos ont fait du bien : la fatigue s’était pas mal accumulée. La pause est arrivée au bon moment pour bien recharger les batteries et se préparer à la reprise".

"Il a fallu reprendre dans le froid actuel, on doit s’entraîner avec, c’est comme ça. On fait les mêmes exercices, les mêmes entraînements, c’est une semaine banale. Le seul changement auquel on est réellement confronté, c’est que notre terrain n’est pas disponible".

"Le froid et la météo risquent de changer notre plan de jeu. Colomiers est une équipe très solide, avec des individualités très fortes. Pour l’emporter, il faudra que l’on soit solidaires en défense et que l’on limite les placages cassés. On est conscients du défi et on s’entraîne pour y répondre".

Juun Pieters se prépare au défi Ray Nu'u pour contrer le froid

De retour après quatre mois d'absence, le centre hollandais du Stade Aurillacois, Juun Pieters, devrait débuter la rencontre avec le numéro 13 dans le dos.

Pour sa troisième saison en Pro D2, le polyvalent joueur de 24 ans évoque la possibilité de se réchauffer dans le défi physique face à son homologue potentiel de vendredi, Ray Nu'u.

1m80 pour 102 kg : voilà les mensurations du centre néo-zélandais de Colomiers. Ce dernier plane sur le championnat cette saison en prenant part à 12 rencontres de Pro D2.

En face, Juun Pieters, plus longiligne, lui rend presque 10 kg, mais ce n’est pas de quoi inquiéter celui qui fut sacré champion de France quelques saisons plus tôt avec les espoirs d’Aurillac.

"C’est un test d’entrée de jeu, notamment sur l’aspect défensif. Mon vis-à-vis est très puissant, j’ai hâte de m’y frotter. C’est quelque chose que j’aime bien : avoir de gros porteurs face à moi. Ça chauffe un peu les épaules, mais au moins je n’aurai pas froid (rires)".

"Je suis très impatient. Je n’ai pas pu jouer depuis la troisième journée et la victoire face à Béziers. Là, je me sens à 100 %, je n’ai pas d’appréhension, je n’en ai d’ailleurs jamais eu avant un match. J’aime jouer, j’aime me montrer, donc aucun souci", évoque-t-il.