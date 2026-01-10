Continuité ou virage stratégique : O’Gara face à sa décision la plus lourde depuis son arrivée à La Rochelle ?

Le manager emblématique de La Rochelle arrive à la croisée des chemins. Rester, partir, ou préparer la suite vers une sélection ?

Une question claire, une décision attendue

Ronan O’Gara n’est pas du genre à laisser planer le doute très longtemps. Et pourtant, son avenir à La Rochelle n’a jamais semblé aussi ouvert. En poste depuis 2019, l’entraîneur irlandais arrive à un moment charnière de son aventure maritime.

Sous contrat jusqu’en 2026, le manager rochelais doit décider s’il repart pour une dernière saison sur le banc jaune et noir… ou s’il choisit de tourner la page dès cet été.

Après plusieurs campagnes européennes éreintantes et un statut désormais bien installé, la question n’est plus taboue en interne. Elle est même devenue centrale. "D’importantes discussions se préparent avec Ronan O’Gara", nous apprend ainsi RugbyPass.

Il est pourtant sous contrat jusqu'en 2027 avec le Stade Rochelais, avec qui il avait prolongé en 2022. Peut-on imaginer un départ anticipé à la fin de l'exercice en cours ? Ou bien une dernière saison avant de prendre les rênes d'un club club... voire d'une sélection nationale ?

La fin d’un cycle à La Rochelle ?

On ne peut pas parler d’échec quand on a hissé un club deux fois au sommet de l’Europe, mais le rugby est aussi une affaire de cycles. Depuis deux ans, La Rochelle donne parfois le sentiment de forcer son jeu, de chercher l’étincelle qui venait autrefois naturellement.

L’effectif reste dense, le staff expérimenté, mais l’usure mentale guette toujours après autant de campagnes intenses. O’Gara, lui, n’a jamais caché son exigence extrême, ni son investissement total.

La question n’est donc pas tant sportive que personnelle : a-t-il encore l’énergie pour repartir sur un nouveau cycle à Deflandre ? D'autant que pas moins de 14 joueurs sont en fin de contrat à l'issue de la saison. Sans parler de l'âge avancé de nombreux joueurs comme Botia, Douglas (36 ans), Atonio (35 ans), West (34 ans), Skelton et Leyds (33 ans) pour ne citer qu'eux.

O’Gara, un profil taillé pour le niveau international

Depuis plusieurs saisons, son nom revient dès qu’un banc de sélection se libère. Angleterre, Australie, Irlande… et même la France, qu’il a déjà évoquée sans détour. Pour rappel, Fabien Galthié est sous contrat jusqu'en juin 2028.

O’Gara ne s’en cache plus : il est attiré par un poste de sélectionneur. Son management, sa vision tactique et son expérience du très haut niveau européen font de lui un candidat naturel pour l’Irlande après la Coupe du monde 2027, lorsque Andy Farrell pourrait passer la main.

À ce niveau-là, le timing est crucial, et une dernière année en club peut aussi être vue comme une transition.

Pourquoi ces discussions comptent vraiment

Pour La Rochelle, la décision d’O’Gara conditionne tout : continuité ou nouveau projet, stabilité ou virage stratégique. Pour le coach irlandais, c’est potentiellement le choix le plus important de sa carrière.

Rester, c’est tenter de relancer une machine qu’il connaît par cœur. Partir, c’est ouvrir un nouveau chapitre, peut-être vers le Graal ultime : diriger une sélection nationale.

Même dans une période plus délicate, O’Gara reste scruté, commenté, convoité. Preuve de son statut. Peu d’entraîneurs de club peuvent se permettre d’avoir le luxe du choix. Lui, oui. Et c’est précisément ce qui rend les prochaines semaines passionnantes.