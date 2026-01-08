2m01, 124kg : La Rochelle engage un ''mini Will Skelton'' venu de PRO D2 pour préparer la suite
Le champion d’Europe 2022 et 2023 aurait bouclé l'arrivée de Thomas Adélaïde.
Un jeune double-mètre de 23 ans qui se révèle cette saison sous les couleurs de Colomiers va débarquer.

Faut-il en comprendre que Kane Douglas et Ultan Dillane s’en iront lors de la prochaine intersaison ? C’est fort probable. Car La Rochelle commence naturellement à préparer la suite de son effectif quelque peu vieillissant à certains postes clés.

Si on ne connaît pas encore l’avenir de garçons comme Levani Botia ou Jonathan Danty, le club maritime a décidé de rajeunir sa deuxième ligne. D’après les informations du Midi Olympique, le champion d’Europe 2022 et 2023 aurait bouclé l'arrivée de Thomas Adélaïde, un jeune double-mètre de 23 ans qui se révèle cette saison sous les couleurs de Colomiers.

De la Nationale au Top 14

Mobile, agressif, puissant, ce garçon s’est d’abord étalonné en Nationale avec Bourgoin lors du dernier exercice avant d’exploser en PRO D2 en 2025/2026.

Je me voyais comme le joueur venant de Nationale, qui n'a pas joué en Top 14, et qui devait vraiment pousser pour enchaîner. J'écoute énormément, et j'ai de mon côté la motivation de vouloir retourner en Top 14. Je sais qu'il y a du travail, donc je m'y mets. (Rugbyrama il y a quelques semaines)

Cette saison, ce gros gabarit (2m01 pour 124kg) a déjà disputé onze rencontres avec le club haut-garonnais et s’affirme comme la poutre du pack de l’USC. Gros potentiel, Adélaïde appartient pourtant au RCT, à qui les Rochelais ont dû verser une indemnité de transfert de 190 000 euros pour s'attacher ses services, avance le Midi Olympique.

CHAMPIONS CUP. Serin vers un forfait, Gros et Dréan de retour : La compo probable du RCT face au MunsterCHAMPIONS CUP. Serin vers un forfait, Gros et Dréan de retour : La compo probable du RCT face au Munster

Quand on sait que Alainu’uese va s’en aller, il peut paraître dommage et surprenant que Toulon n’ait pas fait le forcing pour rapatrier ce joueur qui arrivait en fin de contrat.

Un international samoan devrait suivre

Une très belle pioche pour La Rochelle, donc, qui ne devrait néanmoins pas être la seule à renforcer le pack maritime. En effet, le Midi Olympique avance également que le 3ème ou 2ème ligne Théo McFarland serait également sur le point de s’engager sur les bords de l’Atlantique.

Joueur puissant, rapide, dur sur l’homme et polyvalent, cet ancien basketteur professionnel est surtout reconnu pour sa capacité à faire vivre le ballon après contact (forcément…), dans un style proche de celui de l’ancien All Black Vaea Fifita.

Titulaire en numéro 6 avec les Saracens depuis plusieurs années maintenant, il défiera d’ailleurs le Stade Toulousain ce week-end en Champions Cup. Et devrait donc apporter de nouvelles options au pack rochelais d’ici l’été prochain….

Vous devez être connecté pour pouvoir participer aux commentaires
Cet article ne contient aucun commentaire, soyez le premier à en poster un !

Derniers articles

 News
TOP 14. TRANSFERT. 38 sélections, 175kg au couché : Pau piste du lourd (et du vieux) à la mêlée
News
TRANSFERT. 2m02 et 132kg : pourquoi le départ de ce mastodonte va laisser un grand vide au RCT ?
News
9 ans plus tard, ce joueur de Montpellier vise à nouveau le XV de France… à un autre poste
News
''Trop jouer, c’est une connerie'' : Ugo Mola assume les risques de sa méthode, même si ça divise
News
Cramont, Willis et Marchand, les chiens de talus du Top 14 made in Toulouse
News
VIDEO. À près de 37km/h, la cuillère venue d’ailleurs de Teddy Thomas pour sauver le Stade Toulousain
Vidéos
VIDEO. Genou abîmé, cannes de feu... Cet ancien bolide du Top 14 raccroche les crampons à seulement 27 ans
News
''J’aimerais encadrer les jeunes'', 324 matchs professionnels, ce monument du Top 14 veut faire durer le plaisir
News
TRANSFERT. Stabilité ou coup de poker : Étincelant à Paris, vers quel avenir se dirige Louis Carbonel en Top 14 ?
News
Épaulettes, mitaines, protèges-tibias… Ces gadgets mythiques aujourd’hui disparus du monde du rugby
News
82 plaquages en 389 minutes, en fin de contrat à Bordeaux, ce deuxième ligne est une référence défensive en Europe