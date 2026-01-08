2m01, 124kg : La Rochelle engage un ''mini Will Skelton'' venu de PRO D2 pour préparer la suite

Un jeune double-mètre de 23 ans qui se révèle cette saison sous les couleurs de Colomiers va débarquer.

Faut-il en comprendre que Kane Douglas et Ultan Dillane s’en iront lors de la prochaine intersaison ? C’est fort probable. Car La Rochelle commence naturellement à préparer la suite de son effectif quelque peu vieillissant à certains postes clés.

Si on ne connaît pas encore l’avenir de garçons comme Levani Botia ou Jonathan Danty, le club maritime a décidé de rajeunir sa deuxième ligne. D’après les informations du Midi Olympique, le champion d’Europe 2022 et 2023 aurait bouclé l'arrivée de Thomas Adélaïde, un jeune double-mètre de 23 ans qui se révèle cette saison sous les couleurs de Colomiers.

De la Nationale au Top 14

Mobile, agressif, puissant, ce garçon s’est d’abord étalonné en Nationale avec Bourgoin lors du dernier exercice avant d’exploser en PRO D2 en 2025/2026.

Je me voyais comme le joueur venant de Nationale, qui n'a pas joué en Top 14, et qui devait vraiment pousser pour enchaîner. J'écoute énormément, et j'ai de mon côté la motivation de vouloir retourner en Top 14. Je sais qu'il y a du travail, donc je m'y mets. (Rugbyrama il y a quelques semaines)

Cette saison, ce gros gabarit (2m01 pour 124kg) a déjà disputé onze rencontres avec le club haut-garonnais et s’affirme comme la poutre du pack de l’USC. Gros potentiel, Adélaïde appartient pourtant au RCT, à qui les Rochelais ont dû verser une indemnité de transfert de 190 000 euros pour s'attacher ses services, avance le Midi Olympique.

Quand on sait que Alainu’uese va s’en aller, il peut paraître dommage et surprenant que Toulon n’ait pas fait le forcing pour rapatrier ce joueur qui arrivait en fin de contrat.

Un international samoan devrait suivre

Une très belle pioche pour La Rochelle, donc, qui ne devrait néanmoins pas être la seule à renforcer le pack maritime. En effet, le Midi Olympique avance également que le 3ème ou 2ème ligne Théo McFarland serait également sur le point de s’engager sur les bords de l’Atlantique.

Joueur puissant, rapide, dur sur l’homme et polyvalent, cet ancien basketteur professionnel est surtout reconnu pour sa capacité à faire vivre le ballon après contact (forcément…), dans un style proche de celui de l’ancien All Black Vaea Fifita.

Titulaire en numéro 6 avec les Saracens depuis plusieurs années maintenant, il défiera d’ailleurs le Stade Toulousain ce week-end en Champions Cup. Et devrait donc apporter de nouvelles options au pack rochelais d’ici l’été prochain….