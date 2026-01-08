CHAMPIONS CUP. Serin vers un forfait, Gros et Dréan de retour : La compo probable du RCT face au Munster

Toulon devrait présenter une solide équipe pour recevoir le Munster ce dimanche à Mayol. En jeu, sa qualification.

La Champions Cup pour changer d’air. Voilà ce que doivent se dire les troupes de Pierre Mignoni cette semaine afin d’évacuer les 66 points encaissés à La Rochelle, qui, qu’on le veuille ou non, marquent mal, comme on dit là-bas.

Dans un stade Mayol qui devrait être à guichets fermés pour l’occasion, le RCT devra donc placer le cursus aussi haut que face à Bath pour assurer son avenir dans la compétition, face à une équipe rompue aux joutes européennes. Dimanche, c’est en effet la mythique formation du Munster qui se présentera face aux Varois.

Gros a récupéré plus vite que prévu

Pour l’occasion, les cadres seront de retour afin de s’offrir le scalp des Irlandais : le Midi Olympique, qui a pu assister à la séance collective de ce mercredi, annonce que le pilier international J-B Gros a repris. Touché aux côtes en décembre, le gaucher de 26 ans a finalement récupéré plus vite que prévu et devrait faire beaucoup de bien à la mêlée toulonnaise.

Dans le même sens, les autres "premiums" exemptés du déplacement à La Rochelle devraient aussi retrouver leur place. A l’image du serial marqueur Gaël Dréan, mais aussi de la poutre David Ribbans ou encore de Zach Mercer en numéro 8. Quant à Charles Ollivon, rien de dit qu’il ne sera pas aligné en 2ème ligne pour équilibrer le pack varois.

En revanche, suite à une douleur à la cuisse, Baptiste Serin ne gambadait toujours pas sur le pré du RCT Campus ce mercredi, selon la même source. Si son intégration à la feuille de match n’est malgré tout pas excluse pour le moment, la place de titulaire semble donc promise à l’Ecossais Ben White.

Alors qu’à l’ouverture, Albornoz n’est pas encore inscrit sur les listes européennes et que Garcia est actuellement blessé, ce qui laisse le libre champ à Garbisi pour être titulaire.

Groupe 2 très serré

Bref, une équipe taillée pour faire rugir Mayol et s’offrir un peu plus de visibilité sur la suite de sa campagne européenne. S’il veut s’offrir un calendrier favorable en vue des phases finales, le RCT devra en effet l’emporter avec le bonus offensif si possible.

Car dans ce groupe 2 très serré (toutes les formations comptent cinq points, sauf Bath, 6) le moindre point pourrait faire la différence en vue de la qualification. Objectif minimal pour les coéquipiers de Charles Ollivon cette saison, pour qui les nombreuses blessures n’excuseront rien.

TOULOn 1 Gros 2 Baubigny 3 Sinckler 4 Ribbans 5 Alainu’uese (ou Ollivon) 6 Ludlam 8 Mercer 7 Ollivon (ou Abadie) 9 White 10 Garbisi 11 Tuicuvu 12 Sinzelle 13 Brex 14 Dréan 15 Domon



