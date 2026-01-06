CHAMPIONS CUP. Ntamack forfait ? La compo probable du Stade Toulousain pour le choc face aux Saracens

Thomas Ramos devrait être aligné en 10 en cas de forfait de Romain Ntamack. Ce dernier est très incertain.

Quinzaine de Champions Cup oblige, Ugo Mola avait fait tourner son effectif sur la pelouse de l’USAP samedi dernier, à l’image des titularisations de Vignères, Alary ou Gourgues en 10, et plus largement d’une équipe à moins de 24 ans de moyenne d’âge.

C’est aussi que la ligne de 3/4 du Stade Toulousain est décimée, entre les blessures plus ou moins longues de Mallia, Remue, Barassi, Capuozzo et Romain Ntamack.

VIDEO. À près de 37km/h, la cuillère venue d’ailleurs de Teddy Thomas pour sauver le Stade ToulousainTouché au dos, ce dernier est d’ailleurs très incertain pour la rencontre de ce dimanche sur la pelouse des Saracens. Il était ainsi ménagé ce lundi, lors de la première séance collective de la semaine, rapporte La Dépêche.

Mathis Lebel, lui, est en revanche de retour après plusieurs semaines d’absence, alors que François Cros était à l’entraînement ce lundi. Une première depuis le début du mois de septembre pour le flanker, opéré d’un genou en début de saison. Il ne devrait néanmoins pas être sur la feuille en Angleterre.

Ramos en 10 ?

Ailleurs, les cadres seront de retour pour ce choc face au champion d’Europe 2019, qui déterminera la suite de l’aventure pour les Toulousains. En vue d’un parcours favorable en phase finale, les coéquipiers d’Antoine Dupont n’auront guère le choix que d’aller l’emporter à Londres, si possible avec le bonus offensif.

Pour cela, Thomas Ramos devrait être aligné en 10 en cas de forfait de Romain Ntamack. Ailleurs, Teddy Thomas avait connu une alerte à une cuisse en fin de match à Aimé-Giral mais il a été rassuré et était sur la pelouse d'Ernest-Wallon ce lundi. Il devrait être titulaire à l’aile aux côtés de Mathis Lebel.

Enfin le géant (1m98 et 100kg) Blair Kinghorn devrait couvrir le poste d’arrière, là où son aisance aérienne et sa densité ne devraient pas être de trop afin de répondre aux jeux au pied de pression d’Owen Farrell.