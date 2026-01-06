CHAMPIONS CUP. Ntamack forfait ? La compo probable du Stade Toulousain pour le choc face aux Saracens

Quinzaine de Champions Cup oblige, Ugo Mola avait fait tourner son effectif sur la pelouse de l’USAP samedi dernier, à l’image des titularisations de Vignères, Alary ou Gourgues en 10, et plus largement d’une équipe à moins de 24 ans de moyenne d’âge.
C’est aussi que la ligne de 3/4 du Stade Toulousain est décimée, entre les blessures plus ou moins longues de Mallia, Remue, Barassi, Capuozzo et Romain Ntamack.
VIDEO. À près de 37km/h, la cuillère venue d’ailleurs de Teddy Thomas pour sauver le Stade ToulousainTouché au dos, ce dernier est d’ailleurs très incertain pour la rencontre de ce dimanche sur la pelouse des Saracens. Il était ainsi ménagé ce lundi, lors de la première séance collective de la semaine, rapporte La Dépêche.
Mathis Lebel, lui, est en revanche de retour après plusieurs semaines d’absence, alors que François Cros était à l’entraînement ce lundi. Une première depuis le début du mois de septembre pour le flanker, opéré d’un genou en début de saison. Il ne devrait néanmoins pas être sur la feuille en Angleterre.
Ramos en 10 ?
Ailleurs, les cadres seront de retour pour ce choc face au champion d’Europe 2019, qui déterminera la suite de l’aventure pour les Toulousains. En vue d’un parcours favorable en phase finale, les coéquipiers d’Antoine Dupont n’auront guère le choix que d’aller l’emporter à Londres, si possible avec le bonus offensif.
Pour cela, Thomas Ramos devrait être aligné en 10 en cas de forfait de Romain Ntamack. Ailleurs, Teddy Thomas avait connu une alerte à une cuisse en fin de match à Aimé-Giral mais il a été rassuré et était sur la pelouse d'Ernest-Wallon ce lundi. Il devrait être titulaire à l’aile aux côtés de Mathis Lebel.
Enfin le géant (1m98 et 100kg) Blair Kinghorn devrait couvrir le poste d’arrière, là où son aisance aérienne et sa densité ne devraient pas être de trop afin de répondre aux jeux au pied de pression d’Owen Farrell.
Brett Zel
Quand on voit la compo de la charnière et des 3/4, il y a quand même un paquet d'équipes en Europe qui aimeraient avoir la même...
L'équipe est compétitive et va faire un résultat chez les Saracens.
Manu
Pour une fois, je pense qu'on a la bonne composition dans cet article
Je mettrai quand même une pièce sur Brennan ou Vergé titulaire en deuxième ligne aux côtés de Flament avec Meafou sur le banc.
Le banc, justement, va avoir encore plus son importance pour ce match compte tenu de la météo annoncée à Londres.
Je verrais bien : Cramont/Mauvaka Bertrand Mallez Meafou Brennan/Elias Banos Graou Delibes (petite sanction pour Costes qui a offert sur un plateau la victoire à l'USAP)
Docsound
En lien avec l'article, pas un mot du forfait de Barassi qui n'est toujours pas remis de sa commotion depuis 2 mois, après une grosse commotion déjà subie début 25 sur le match Irlande/france (qui avait également coûté le genou de Dupont)???
C'est tout de même un sujet plus important et grave que la petite douleur au dos (pour le moment) de RNTK.
Manu
Si, l'article parle bien du forfait de Barassi
Docsound
Il cite Barassi au sein de tous les autres blessés, mais il ne parle pas spécifiquement de sa situation et des informations développées par ailleurs sur son état de santé et sa difficulté à se remettre de cette commotion.
Il a quand même repris l'entrainement en décembre et a été de nouveau arrêté car il ne se sentait pas bien, et cela fait suite à une grosse commotion subie en février/mars.
Je trouve que c'était important d'en parler.
stef7
Oui manque d'info sur un sujet "inquiétant" pour PL Barassi ...
Docsound
HS:
Et pour le coup, sur cette action, on voit bien que KG rattrape le fidjien mais se décale sur le côté pour pouvoir mieux le plaquer en travers et assurer ainsi un plaquage sortant le joueur et évitant plus certainement l'essai qu'une cuillère.
Je pense même, à la vue des dynamiques, qu'il l'aurait eu sans la cuillère de Teddy.
Donc la course de TT est belle, comme sa cuillère, mais l'action de KG me paraît bien plus importante et bien plus intelligemment faite!!
jujudethil
On va dire qu’ils se sont bien partagés, le boulot , Teddy Thomas n’allait pas le doubler pour le plaquer et le pousser en touche 🤭