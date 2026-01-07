''L’ouvreur le plus spectaculaire d’Europe'', et incertitudes, le regard de la presse étrangère sur le XV de France

À un mois pile du début du 6 Nations, les débats autour de la charnière se poursuivent, que pense la presse britannique des Bleus ?

Alors que les débats s’animent de plus en plus autour du poste de numéro 10 au sein du XV de France, deux candidats évidents se dégagent pour mener la ligne d’attaque des Bleus lors du prochain Tournoi des Six Nations.

Le titulaire naturel reste Romain Ntamack, avec 45 sélections sous le maillot du XV de France, dont 26 matchs disputés dans le Tournoi pour 23 titularisations, il est, dans les faits, celui qui part dans la peau du titulaire.

Mais sa place est de plus en plus menacée par les performances de Matthieu Jalibert. L’ouvreur bordelais compte 35 apparitions sous le maillot bleu, dont 22 avec le 10. Et si les statuts venaient à évoluer pour le prochain Tournoi des 6 Nations ?

Avec un XV de France morne, Fabien Galthié peut-il vraiment continuer d'ignorer Jalibert ? Que dit la presse étangère sur le XV de France ?

C'est une donnée à ne pas négliger, malgré la mauvaise foi légendaire de nos voisins d'outre-Manche, il faut parfois reconnaître que prendre de la hauteur révèle souvent d'une source non négligeable d'intelligence.

Ainsi, si Fabien Galthié et son staff s'intéressaient à l'un des derniers papiers du Times, il y trouverait écrit quelques lignes concernant le débat Jalibert/Ntamack et une défaillance au poste de pilier.

Jusqu'ici rien de révolutionnaire, face aux Springboks, la mêlée bleue a souffert, mais en partie dû au manque de ses titulaires au poste, chose qui devrait être réglée pour le prochain tournoi : passons.

Cependant, le Times est dithyrambique au sujet de Matthieu Jalibert. Pour le journal Anglais, la question est plus de savoir qui jouera à la charnière avec Antoine Dupont, le métronome de ce XV de France.

"Le demi de mêlée est encore plus central pour la France que pour Toulouse. Il élève le niveau de tous ceux qui l’entourent : les avants devant lui, et Romain Ntamack à ses côtés. La question est de savoir qui jouera exactement autour de lui".

"Matthieu Jalibert continue d’être l’ouvreur le plus spectaculaire d’Europe, mais la complicité entre Dupont et Ntamack en a fait la paire de demis la plus utilisée en équipe de France, alors même qu’ils ont très peu joué ensemble en test-matchs depuis trois saisons. Est-il possible d’associer Dupont et Jalibert pour obtenir plus que la somme de leurs talents ?", dans le Times.

6 Nations. La charnière Dupont–Ntamack bousculée ? ''Jalibert est au-dessus'' selon Yachvili

Les statistiques jouent en la faveur de Matthieu Jalibert

Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, Matthieu Jalibert est en train de réaliser sa meilleure saison chez les professionnels. C’est très certainement le meilleur joueur d’Europe en ce moment.

Difficile de nommer un joueur parmi la pléiade d’efforts et de missions confiées aux différents acteurs de la planète rugby, mais les statistiques ne se trompent pas : Jalibert est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, dans tout ce qui concerne les tâches offensives.

Selon le compte Twitter Opta Jonny, c’est le meilleur passeur de toutes les compétitions européennes, et l’un des meilleurs franchisseurs. Bref, difficile de passer à côté de sa forme du moment, vous en conviendrez.

10 - Matthieu Jalibert in the league and Europe in 2025 compared to other T14, Prem and URC players:



Try Assists: 32 (1st)

Break Assists: 43 (1st)

Offloads: 56 (1st)

Metres: 1529 (3rd)

Defenders Beaten: 98 (3rd)

Line Breaks: 32 (3rd)

Tackle Evasion: 65% (3rd)



Entertaining. pic.twitter.com/9V3GYDISHi — OptaJonny (@OptaJonny) January 2, 2026

Le "Champions Cup Jalibert" séduit les Britanniques

À l’issue de cette deuxième rencontre de Champions Cup, la BBC évoque un Matthieu Jalibert brillant, parlant de lui comme de l’instigateur de la révolte bordelaise, après un début de rencontre face aux Scarlets marqué par une forme de suffisance.

Le canard anglo-saxon retranscrit d’ailleurs les propos de la doublure Joey Carbery, qui parle de son association avec l’ouvreur de 27 ans :

"S’entraîner et jouer [avec des joueurs comme Jalibert], ça permet de voir à quel point ils sont exceptionnels. C’est un privilège d’être ici. Gagner en Europe est difficile, surtout à domicile : il faut remporter ces matchs, et je suis simplement reconnaissant que nous ayons réussi", souligne-t-il.

''C’est devenu un monstre physique'', les éloges pleuvent sur Matthieu Jalibert avant le 6 Nations Romain Ntamack en 12, Matthieu Jalibert en 10 ?

La thèse prend de plus en plus d'ampleur à l'approche du Tournoi des 6 Nations 2026. Si cette association n’avait jusqu’ici jamais été testée durablement en équipe de France, l’état de forme du Bordelais pourrait bien rebattre les cartes.

Pourtant, la dernière fois que le Toulousain a évolué au centre de l’attaque, aux côtés de Matthieu Jalibert, c'était un certain jour de novembre 2021, et ce fût plutot concluant.

Face à l’Argentine, les Bleus l’avaient alors emporté 29 à 20, grâce à un essai de Thibault Flament et au pied de Melvyn Jaminet. Quelques semaines plus tard, contre la Géorgie, la paire Jalibert/Ntamack s’illustrait à nouveau, et les Bleus l’emportaient 41 à 15, cette fois avec un essai de Jalibert.

Résultat : l’association Jalibert/Ntamack n’a jamais concédé de défaite en bleu. Un bilan plutôt fructueux qui devrait faire réfléchir Fabien Galthié pendant encore plusieurs semaines…