Avec un XV de France morne, Fabien Galthié peut-il vraiment continuer d'ignorer Jalibert ?

Face à un Matthieu Jalibert en état de grâce, le XV de France de Fabien Galthié pourrait profiter des qualités de l’ouvreur girondin prochainement.

Indispensable à l’Union Bordeaux Bègles, Matthieu Jalibert est incontestablement le meilleur demi d’ouverture que le rugby français ait actuellement sous la main. Ce samedi 3 janvier, face au Racing 92 (62-20), le numéro 10 de Yannick Bru a encore montré qu’il était le moteur de son équipe. Avec un essai et deux passes décisives, il a été le joueur déterminant sur cette rencontre, qui permet aux siens de confirmer leur présence dans les six premières places du Top 14.

Jalibert, le maestro

Au-delà de son aspect décisif, l’ouvreur girondin a encore été intenable face aux défenses. En 74 minutes, il s’est offert deux franchissements et a battu 10 défenseurs. Bien meilleur qu’auparavant dans l’animation, il a aidé ses coéquipiers à devenir la meilleure version d’eux-mêmes. Avec une trentaine de passes à son actif, il complète sa prestation avec quatre offloads, deux turnovers gagnés et une dizaine de coups de pied dans le jeu courant. Même en défense, il s’est envoyé, avec huit plaquages réussis pour deux loupés.

Dans la presse, la prestation du joueur a été largement saluée. Pour Rugbyrama, il fait partie des meilleurs acteurs du match, avec la note de 8/10. “Alors que le Racing 92 pensait tenir le bon bout, le numéro dix de l’Union Bordeaux-Bègles a décidé d’accélérer et de prendre les choses en main”, confie le média spécialisé. Selon L’Équipe, le demi d’ouverture a fait les yeux doux au XV de France : “Dans la lignée de ses récentes grosses performances, l'ouvreur international aux 35 sélections a encore démontré tout son talent à un mois du Tournoi des 6 Nations.”

Le cas du XV de France

En effet, le 6 Nations arrive à grands pas et avec le Tournoi, ce sont toutes les questions liées à la sélection qui reviennent. Après une tournée d’automne inquiétante, le XV de France veut défendre son titre de la meilleure manière possible sur le Vieux Continent. Très peu inspirés offensivement, en novembre dernier, les Bleus souffrent de leur système de jeu et d’un Romain Ntamack qui peine à revenir à son niveau pré-ligaments croisés.

Dans ce marasme relatif et avec la Coupe du monde 2027 comme objectif, Fabien Galthié et son staff doivent essayer de trouver des solutions efficaces. Parmi elles, beaucoup demandent au sélectionneur de mettre Matthieu Jalibert au cœur des débats. Méritant, le Girondin fait partie des meilleurs à son poste en Europe et, sans grand doute, dans le monde.

Par le passé, la relation entre les Bleus et Jalibert a souvent été compliquée. Pour cause, il s’est souvent raté sur les chances qui lui ont été données. De plus, les rares fois où il a été installé en 10, ses prestations n’ont pas été aussi éblouissantes qu’attendues, à l’image de son niveau lors du dernier mondial. Sans être catastrophique, il n’avait pas été un moteur pour l’attaque des Tricolores en 2023 et sa prestation lors du quart de finale perdu contre l’Afrique du Sud avait été largement critiquée.

Un joueur qui se bonifie

Néanmoins, il faut croire que ce n’est pas pour rien si Matthieu Jalibert se bonifie avec le temps. Dans la cité des vins, le natif des Yvelines a trouvé le moyen d’améliorer constamment son jeu, avec l’Union Bordeaux-Bègles. S’il n’est toujours pas impérial en défense, ses performances dans ce secteur sont meilleures qu’il y a quelques années. De plus, le joueur se montre parfois étonnamment généreux dans cet exercice. Comme ce week-end, face au Racing 92, où il a tenté pas moins de 10 plaquages. Plus impressionnant encore, selon Rugbypass, près de 10 % des étreintes tentées par le Bordelo-Béglais sont des plaquages offensifs. Sur cet aspect précis, il est parmi les meilleurs ouvreurs d’Europe.

Toutefois, là où Matthieu Jalibert s’améliore sans cesse, c’est bien sur sa capacité à animer le jeu. Autrefois, on a reproché au Girondin de jouer en soliste. Il cherchait à briller par ses exploits personnels et oubliait de servir des coéquipiers bien placés. Aujourd’hui, il est devenu un chef d’orchestre à l’UBB. Cette nouvelle dimension est d’ailleurs l’une des raisons du nouveau statut de son club. Avec une ligne de trois-quarts exceptionnelle, il est devenu leur principal allié.

Il est devenu plus méthodique, précis et altruiste. Les statistiques vont d’ailleurs dans ce sens. Sur la saison 2022/2023, le joueur avait joué environ 1140 minutes de Top 14. Sur cet exercice, il a servi 8 passes décisives, 268 passes réussies pour 21 ratées. Depuis début septembre, Matthieu Jalibert arrive au niveau de ces chiffres ou les dépasse, alors même qu’il n’a joué qu’une moitié de saison. En un peu moins de 750 minutes jouées en championnat, il compte 11 passes décisives. Auprès de ses coéquipiers, il a déjà réalisé 217 passes et n’en a raté que 12.

Un retour attendu en Bleu ?

En octobre dernier, le sélectionneur du XV de France avait accordé un entretien exclusif à Sud-Ouest. Dans ce dernier, Fabien Galthié parlait du Girondin comme d’une “personnalité (qu’il) apprécie” et affirmait qu’il “est différent, intéressant et a incontestablement du talent.” Questionné sur l’ouvreur, il indiquait qu’il souhaitait éviter une “charge émotionnelle qui peut perturber l’équipe”, sans préciser son propos. Pour cela, il “la traitait en amont” avec les principaux intéressés.

Ensuite, il confiait à demi-mot que le joueur avait eu un parcours chaotique avec les Bleus à cause d’un manque de confiance en sélection et attendait des joueurs appelés qu’ils “soient heureux de vivre avec” le groupe tricolore. Désormais, les conditions sont-elles présentes pour permettre au joueur de briller sur les prés internationaux ? L'hiver nous le dira peut-être.

