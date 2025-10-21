4 ans plus tard, l'association Jalibert/Ntamack est-elle envisageable pour le XV de France?

Certes, Romain Ntamack n'évolue plus au centre depuis très longtemps et ce duo semble difficile à imaginer. Pourtant, les mêmes conditions qu'en 2021 semblent réunies.

Ils sont rivaux, cultivent des styles bien différents mais finalement, sont assez complémentaires. Entre la magie et la vitesse de Matthieu Jalibert d'un côté, le pragmatisme et la solidité défensive de Romain Ntamack de l'autre, il est toujours aussi difficile de choisir, des années après leurs débuts en sélection.

Ça, c'est depuis un regard d'observateur. Car en équipe de France, jusqu'ici, la hiérarchie est clairement établie par Fabien Galthié. Le titulaire à l'ouverture, c'est le Toulousain. Son suppléant, c'est... Thomas Ramos. Voilà pour ce qui se dessine depuis l'après Mondial 2023.

Celle qui faisait saliver tous les supporters tricolores à l'automne 2021 et qui n'aura duré... que 2 matchs. Pour 2 victoires face à l'Argentine et la Géorgie. Mais cette doublette avait plus fait couler d'encre qu'elle n'avait donné pleinement satisfaction et avait donc abouti sur l'avènement de Jo Danty en Bleu, titulaire lors du 3ᵉ test cette année-là, face aux All Blacks.

Sans être un aveu d'échec pour Fabien Galthié, à l'époque. "Ce n’est pas un échec. C’est une création, une fondation. On peut dire ce que l’on veut mais cette association a gagné deux fois. Elle menait au score quand on l’a modifiée. Elle nous a donné des idées, une expérience pour la suite", disait le sélectionneur des Bleus pour Rugbyrama. Sans être réutilisée une seule fois depuis...





La connexion avec Barassi

Mais à l'heure d'écrire ces lignes, les conditions qui avaient fait que Fabien Galthié et ses adjoints décidèrent de les aligner ensemble en novembre 2021 semblent de nouveau réunies.

L'équipe de France doit en effet se trouver un numéro 12 pour cette tournée et si les options sont multiples, aucune ne semble se dégager réellement parmi le jeune Kalvin Gourgues, le vétéran Gaël Fickou (même s'il sort d'une performance face à Toulon), Fabien Brau-Boirie et les autres.

Si l'option de décaler des habituels 13 en numéro 12 existe, celle de Jalibert en 10 et NTK au premier centre permettrait aussi de leur associer Pierre-Louis Barassi en numéro 13. En rappelant que c'est d'ailleurs avec cette paire de centres aujourd'hui 100% toulousaine que l'équipe de France U20 fut sacrée en 2018...

Ntamack, gaillard comme un 12 ?

Tandis que depuis 2021, Romain Ntamack a aussi élargi ses épaules (1m88 pour 93kg aujourd'hui) et demeure plus à même de répondre à la densité demandée par le niveau international à ce poste.

Peut-être pas face aux Springboks et leurs mastodontes De Allende et Esterhuizen, d'emblée, le 8 novembre. Mais pourquoi pas face à l'Australie ou les Fidji, les semaines qui suivent ? Après tout, pas mal de choses ont changé depuis 4 ans...